Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Postat la: 14.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Există foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor există trei entități private care controlează mai mulți bani decât toate țările Uniunii Europene la un loc. "BlackRock", "Vanguard "și "State Street". Administrează împreună peste 25 de trilioane de dolari - mai mult decât PIB-ul combinat al SUA și Chinei într-un an.
Fondată în 1988, BlackRock e cel mai mare administrator de active din lume: aprox. 12,5 trilioane USD în portofoliu. Nu deține acești bani, ci îi gestionează pentru guverne, fonduri de pensii, corporații și indivizi bogați. Compania deține pachete uriașe în giganți globali. Tehnologie: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, Nvidia. Energie: ExxonMobil, Chevron, BP. Finanțe: JPMorgan, Goldman Sachs. Pharma: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. Industrie militară: Lockheed Martin, Northrop Grumman. Retail: Coca-Cola, Nestlé, Walmart.
În multe cazuri, BlackRock este cel mai mare acționar instituțional, cu între 3% și 8% din acțiunile companiilor mari. Prin fondurile iShares (ETF-uri), oferă acces investitorilor la toate piețele lumii - practic, împletește întreaga economie globală într-o singură rețea financiară. Vanguard Group administrează 9,3 trilioane USD. State Street Global Advisors - 4,3 trilioane USD.
Împreună, controlează între 15% și 20% din acțiunile marilor corporații listate din lume. La Apple, de exemplu, BlackRock și Vanguard împreună dețin aproape 10% din companie. Fiecare dintre cele trei are sute de milioane de clienți indirecți - fonduri de pensii, investitori, companii - care nici nu știu exact unde ajung banii lor. Larry Fink (BlackRock), Tim Buckley (Vanguard) și Ronald O'Hanley (State Street) decid anual unde se duc trilioane de dolari și ce corporații primesc finanțare. Pentru multe companii, ceea ce scrie Fink anual valorează mai mult decât o lege.
Puterea invizibilă: BlackRock e acționar în peste 18.000 de companii. Vanguard are investiții în aproape toate firmele din S&P 500. State Street gestionează portofolii pentru guverne și bănci centrale. Ei decid unde curge capitalul lumii. De votul lor în adunările generale depind politica de mediu, salariile directorilor, fuziunile, chiar și direcția tehnologică a omenirii. Președinții pot influența legi, sisteme juridice, situatii geo-politice, conflicte, relatii externe.
Dar "Big Three" pot schimba regulile piețelor. Liderii Big Three au azi mai multă putere reală decât mulți șefi de stat. Ei sunt adevărații „proprietari ai lumii" - discreți, fără campanii electorale, fără aplauze, dar cu mâna pe robinetul care alimentează economia globală. Ăsta e adevărul. Simplu. Pe înțelesul tuturor.
Mădălin Ionescu
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
-
Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Vom ramane fara energie, vom ajunge la opaiț sau lumanare, pentru ca gaz lampant nu se mai gasește, pentru lampi. "Costi ...
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
-
Justiția americană și cenzura românească
Motto:„Trecatorule, du-te și spune Spartei,ca noi am murit aici aparand legile ei!"(Epitaful celor 300 de la Termo ...
-
Schița unei resetări geopolitice generată prin războiul ucrainean
Va reamintesc tuturor, inclusiv celor mai bine informați și celor care nu ați ținut socoteala evenimentelor geopolitice ...
-
Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palma in București pe cand livra mancare a devenit principala tema p ...
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu