Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Postat la: 25.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
România se îndreaptă rapid către o fractură socială fără precedent, alimentată de un sistem de pensii speciale care a devenit o povară insuportabilă pentru bugetul de stat. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a lansat o analiză extrem de dură în care avertizează că privilegiile actuale ale unei minorități vor condamna majoritatea populației la o viață de muncă prelungită și la sărăcie.
Reprezentantul BNR a spus, pentru contributors.ro, că el consideră că principala problemă nu este doar suma încasată, ci vârsta incredibil de mică la care beneficiarii de „speciale" părăsesc câmpul muncii. Rădulescu punctează faptul că nicio societate civilizată nu își permite să trimită la pensie oameni aflați în plină putere, oferindu-le în același timp venituri care depășesc orice logică economică.
„După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare. Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză", a afirmat Eugen Rădulescu.
Analiza consilierului BNR scoate în evidență cifre alarmante: numărul pensionarilor speciali a depășit pragul de 200.000, iar costurile acestora se apropie periculos de 1% din Produsul Intern Brut (PIB). Fără o reformă reală și bazată pe „bun simț", România riscă să se rupă în două.
„Numărul pensionarilor speciali depășește 200 de mii, iar pensiile speciale se apropie la 1% din PIB. Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț. Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65-70 de ani, iar alții 200-250 de mii, poate și mai mulți în câțiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat", a notat Eugen Rădulescu.
Pe lângă inechitatea socială, expertul BNR atrage atenția asupra degradării macroeconomice a României. Creșterea explozivă a datoriei publice, care a sărit de la 12% la peste 60% din PIB în mai puțin de două decenii, pune în pericol stabilitatea țării și îndepărtează definitiv aderarea la moneda euro.
„Când am intrat în Uniunea Europeană datoria publică totală a României se ridica la 12,4% din PIB. Anul trecut am depășit bariera de 60% din PIB, care este importantă nu numai prin faptul că ultimul criteriu pentru aderarea la euro nu mai este îndeplinit, dar costul datoriei publice devine tot mai apăsător", a avertizat acesta.
În timp ce BNR avertizează asupra colapsului, reforma pensiilor magistraților asumată de Guvernul Bolojan s-a împotmolit la Curtea Constituțională. Deși legea a fost declarată constituțională săptămâna trecută, judecătorii se află acum într-un blocaj total în ceea ce privește redactarea motivării.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, deși decizia a fost luată cu un scor de 6 la 3, magistrații CCR nu reușesc să cadă de acord asupra argumentelor juridice care să susțină verdictul. Situația este complicată de faptul că vor exista opinii separate și concurente, ceea ce prelungește incertitudinea. Până când motivarea nu va fi publicată în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea, lăsând reforma într-un vid legislativ periculos.
