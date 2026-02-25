Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens

Așa cum am anunțat, în baza unei hotărâri judecătorești vădit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programată evacuarea abatelui romano-catolic Anzelm Rudolf Fejes din mănăstirea Ordinului Canonic Premonstratens situată în centrul municipiului Oradea (pe strada Episcop Roman Ciorogariu nr. 16).

Mai multe ziare au făcut în prealabil trimitere la evacuarea pastorului reformat Laszlo Tokes care a constituit scânteia Revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara. Pe o ploaie torențială și un frig pătrunzător, la ora stabilită s-au adunat în fața mănăstirii Sfântul Ștefan, Primul Martir și a bisericii conexe, Maica Îndurerată, pe ambele trotuare, peste 200 de credincioși, care s-au rugat și și-au exprimat solidaritatea cu abatele Anzelm. După cum se știe, aproximativ același număr de credincioși s-au adunat, în prima zi, și în jurul pastorului Tokes în decembrie 1989. Marea majoritate a credincioșilor au fost de etnie maghiară și de confesiune romano-catolică, dar au venit și reformați, ortodocși și greco-catolici. Au venit și credincioși din Ungaria, printre care un cântăreț de muzică populară și două femei, mamă și fiică, care sunt stabilite în Norvegia, dar se aflau în vizită la Budapesta. În pauze au venit la miting și elevi de la Colegiul Național Mihai Eminescu, aflat în imediata apropiere.

Absența lașă a episcopului romano-catolic de Oradea și a UDMR Bihor

Au fost lângă abatele Anzelm și câțiva preoți romano-catolici și reformați. Nu a fost prezent însă episcopul romano-catolic de Oradea, Laszlo Bocskey, pe care mai mulți credincioți îl așteptau cu anumite întrebări. Se anunțase și prezența fostului episcop reformat Laszlo Tokes, dar a trebuit să plece la Cluj în ziua respectivă. Nu fost prezent însă niciun reprezentant al UDMR, nici parlamentari nici consilieri municipali sau județeni, deși această formațiune se erijează în apărătoarea comunității maghiare din România. Reprezentanții UDMR au fost foarte vocali și persuasivi în cazul retrocedării unor alte imobile care au aparținut minorității maghiare, îndeosebi bisericilor tradiționale maghiare, inclusiv în cazuri în care nu exista o îndreptățire justificată, ca la Liceul Miko din Sfântu Gheorghe. Au fost însă reprezentanți ai Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT).

Din partea autorităților statului, au fost prezenți vreo 30 de jandarmi, o treime la vedere și două treimi pitulați pe aproape. Au fost prezente și un echipaj de poliție rutieră și cel puțin un echipaj de la SRI. Evenimentul a stârnit și interesul a 10-12 jurnaliști de la ziare și televiziuni din România și din Ungaria, fiind prezenți inclusiv jurnaliști de la oficiosul guvernamental Magyar Nemzet din Budapesta.

Executorul n-a mai venit, iar primăria nu a comunicat deloc cu abatele mănăstirii

Executorul judecătoresc care a emis somația de evacuare nu s-a prezentat însă la mănăstire și în fața abatelui Anzelm. Participanți la mitingul de solidaritate au afirmat că l-au văzut trecând de două ori cu autoturismul prin fața mănăstirii și bisericii Premonstratens. În jurul orelor 12 l-am sunat pe executor și l-am întrebat dacă mai dă curs executării silite. Mi-a răspuns că, în jurul orelor 10,30, a primit o adresă de la Primăria municipiului Oradea, care are calitatea de creditor în speță, prin care i se comunica că executarea silită se suspendă temporar. Fără nicio motivație și fără nicio precizare privind posibila dată de reluare. Între timp, unii ziariști au primit un comunicat de la primărie conform căreia punerea în executare a fost amânată la solicitarea municipalității transmisă executorului judecătoresc în cursul dimineții, cu motivarea că aplicarea măsurii ar fi putut afecta procesul educativ de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Abatele Anzelm, ca subiect al evacuării, nu a primit însă nicio înștiințare în acest sens, astfel că a rămas cu susținătorii săi în ploaie până în jurul orelor 13, când doi reprezentanți ai săi ce s-au deplasat la primărie și au adus confirmarea verbal amânării executării.

Motivarea primăriei este cam cusută cu ață albă ca să nu zic gogonată pentru că spațiile vizate de executare (sacristia, 5 camere și anexe) nu au fost și nu sunt folosite de Colegiul Eminescu. Sacristia este integrată structural în biserică, iar cele cinci camere, foste chilii, sunt integrate în mănăstire și au actualmente statut de casă parohială, în care are sediul stabilit de Curia Generală de la Roma Prepozitura Oradea a Ordinului Canonic Premonstratens și are domiciliul respectiv locuința abatele Anzelm. După declanșarea procedurii de evacuare în luna mai 2025, primarul Florin Birta a declarat mincinos unui ziar de casă că Colegiul Eminescu ar folosi spații din mănăstirea Premonstratens, care cică ar fi proprietatea orașului Oradea. Nu s-ar fi ajuns aici dacă reprezentanții primăriei și judecătoarea investită cu judecarea cererii de evacuare (și neștiutoare și răuvoitoare) ar fi dat curs, printre altele, solicitărilor abatelui de a face o cercetare la fața locului. Nu s-ar fi ajuns aici dacă reprezentanții primăriei nu ar fi grăbit, cu concursul unei judecătoare habarniste și obediente, care a respins cererea de suspendare a executării, printr-o hotărâre pronunțată vineri, 20 februarie, și ar fi așteptat judecarea apelului declarat în cauză, care are termen pe 19 martie a.c., adică în jur de o lună. În vara anului trecut, în cazul preotului ortodox Ciprian Mega, procedura de evacuare a fost demarată și realizată după judecarea apelului și rămânerea definitivă a sentinței de evacuare.

Ciracii lui Bolojan au mai dres un fals ordinar

Ca licențiat în drept și fiu de milițian (fost șef de post în comuna Sânmartin), primarul Birta ar trebui să cunoască consecințale săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, fraudă cu fonduri europene fals intelectual și abuz în serviciu. Pentru că în acest caz strigător la cer, toate actele și manoperele frauduloase s-au făcut din birou, fără minime verificări și confruntări la fața locului. Așa se întâmplă când funcționarii publici nu se îndură să-și plimbe fundurile prețioase pe teren. Marți, trei ceasuri rele, i-am mai prins pe ciracii lui Bolojan de la primărie cu un fals ordinar. În încheierea emisă de executorul judecătoresc în data de 23 februarie, prin care a fost admisă cererea de suspendare a executării silite formulată de creditorul Primăria Oradea, este precizat că primăria a formulat această cerere în 20 februarie și că a fost înregistrată la biroul executorului judecătoresc în 23 februarie.

Dacă cererea de suspendare a fost formulată în 20 februarie, de ce nu a fost înregistrată la executor în aceeași zi, pentru ca acesta să o admită și să dispună suspendarea, pentru a evita un previzibil miting de solidarizare? Dacă această cerere a fost formulată în data de 20 februarie, de ce nu a fost depusă la Judecătoria Oradea , care a judecat și a respins în aceeași zi contestația prin care abatele Anzelm a solicitat suspendarea executării silite pânâ la judecarea apelului? Miroase a contrafacere respectiv antedatare de la o poștă, cetățene primar Birta! Spre luare aminte, la Cluj DNA a ridicat recent și acte și funcționari publici din primăria păstorită de fostul premier Emil Boc pentru o presupusă fraudă de un miliard de lei legată de construirea unei noi centuri a orașului.

Credincioșii vor reveni în număr și mai mai mare dacă se va relua executarea

Susținătorii abatelui Anzelm sunt hotărâți să revină în număr și mai mare, sperând în condiții meteo mai favorabile, în cazul în care procedura de executare va fi reluată înaintea judecării apelului. Mulți sunt hotărâți să asedieze și Palatul Justiției în data de 19 martie, urmărind triumful adevărului și a legii. Nimic mai mult. Unii și-au amintit că în timpul regimului comunist a existat un precedent la Oradea în 1964, când conducerea comunistă a vrut să demoleze biserica Sfântul Ladislau (situată în Piața Unirii, în fața sediului actual al primăriei), dar comunitatea a străjuit biserica trei zile și trei nopți, până ce s-a renunțat la demolarea ei. Acum, credincioșii cer mai mult respect față de abatele Anzelm, care este acuzat pe nedrept de reprezentanți ai Primăriei Oradea, ai UDMR și ai Episcopiei Romano-Catolice că ar fi pus pe scandal, deși este o fire nonconflictuală și a manifestat toată disponibilitatea pentru o soluționare justă a cauzei. Abatele are studii aprofundate de teologie la Roma, a obținut doctorat în teologie și cunoaște șapte limbi. Este important de reținut că are funcția de exarh pe viață al Prepoziturii Oradea al Ordinului papal Premonstratens, care este similară cu funcția de episcop vicar în Biserica Ortodoxă.

În realitate, frica de credincioșii adunați și de escaladarea protestului, ca în cazul precedentului de la Timișoara din decembrie 1989, i-a determinat pe reprezentanții Primăriei Oradea să amâne evacuarea silită în al doisprezecelea ceas, bineînțeles cu știrea și cu aprobarea șefului suprem, premierul Ilie Gavrilă Bolojan. Din păcate, acesta poartă degeaba un nume de sfânt și unul de arhanghel.

Valer Marian