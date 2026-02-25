O declarație bizară a lui Sam Altman de la OpenAI a trădat felul în care gândesc miliardarii tech despre viitorul nostru cu roboții

La un summit dedicat impactului inteligenței artificiale organizat în India, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a încercat să calmeze îngrijorările legate de consumul uriaș de energie al modelelor AI. Întrebat despre costurile energetice ale pregătirii sistemelor precum ChatGPT, Altman a răspuns că și dezvoltarea umană presupune un consum masiv de resurse. Este genul de scăpare care ne face să înțelegem cum gândesc miliardarii tech, care au din ce în ce mai multă putere.

„Oamenii vorbesc despre câtă energie este necesară pentru a antrena un model AI, dar este nevoie de multă energie și pentru a antrena un om", a declarat el pentru The Indian Express. „Este nevoie de aproximativ 20 de ani de viață și de toată mâncarea pe care o consumi în acest timp înainte să devii inteligent." Declarația vine într-un moment în care impactul energetic al centrelor de date devine un subiect tot mai discutat.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, centrele de date au reprezentat aproximativ 1,5% din consumul global de electricitate în 2024. Iar ritmul de creștere estimat până în 2030 este de circa 15% pe an, adică de peste patru ori mai rapid decât creșterea consumului din alte sectoare. Reducerea dezvoltării umane la un proces energetic comparabil cu antrenarea unui model AI trădează o viziune profund utilitaristă și tehnocratică asupra vieții, ca să fiu diplomat.

Dacă oamenii consumă energie pentru a deveni inteligenți, atunci de ce am avea standarde diferite pentru modelele AI? Dacă viața este un proces energetic, atunci extinderea centrelor de date devine aproape naturală și inevitabilă, parte din dezvoltarea naturală a societății. Dacă există o convingere autentică în lumea AI că se construiește o formă de inteligență superioară atunci devine mai ușor să justifici costurile colaterale.

Altman a spus, în aceeași apariție, că inteligența artificială generală „e mai aproape decât credem". Într-un asemenea orizont mental, oamenii și planeta pot deveni etape intermediare într-un proiect mai mare. Genul acesta de scăpări nu fac decât să mai aducă niște lumină în mințile acestor miliardari tech care au din ce în ce mai multă putere și ar trebui să facă guvernele din toată lumea să înțeleagă importanța momentului în care ne aflăm.