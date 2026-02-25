"Milionarul din Dubai" a pus autoritățile olandeze în alertă. Românul a vândut bijuterii din aur fals și a dispărutcu banii
25.02.2026
Un bărbat de 38 de ani din România, care se dădea drept „milionar din Dubai", a fost condamnat în lipsă în Țările de Jos după ce a încercat să vândă bijuterii din aur fals și un telefon contrafăcut în mai multe benzinării.
Autoritățile olandeze au început supravegherea suspectului, identificat drept V.A., după ce mai multe persoane au reclamat metoda lui de operare. Victimele povestesc că bărbatul le oferea lanțuri și inele „din aur" pentru câteva sute de euro, susținând că are nevoie urgentă de bani deoarece și-ar fi pierdut cardul.
Pentru a părea mai convingător, bărbatul le punea inelele direct în palmă fără permisiune, încercând să grăbească tranzacția. Într-o benzinărie din Lelystad, suspectul a încercat să vândă și un pachet sigilat cu un presupus iPhone 16 Pro. Dispozitivul a fost ridicat de poliție, iar verificările au confirmat că era fals.
Românul nu s-a prezentat la proces, fiind așteptat luni în fața instanței, iar judecătorul a constatat că există indicii că acesta s-ar afla în România. El a fost condamnat în lipsă la șase săptămâni de închisoare, cu scăderea celor trei zile deja petrecute în arest preventiv. Procurorul a precizat că, din fericire, nimeni nu a căzut pradă înșelătoriei. Potrivit presei olandeze, suspectul mai fusese prins anterior în Germania pentru fapte similare.
