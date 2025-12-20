Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată

Postat la: 20.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată

Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, în Capitală, un protest față de Legea Vexler, avertizând că nu trebuie promulgată deoarece atacă fundamentele culturale și politice ale României.

Protestul a avut loc la Monumentul „Aripi" dedicat foștilor deținuți politici din România. Prezent la eveniment, europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele ACT, a subliniat că manifestația este pentru libertate și împotriva unei legi liberticide.

„Tăcerea și lipsa de reacție îi încurajează pe dușmanii românilor și ne fac complici. Nu trebuie să acceptăm o astfel de postură. Din toate aceste motive, noi, Partidul Acțiunea Conservatoare, vom face tot ce depinde de noi, pe toate căile legale, pentru a bloca această lege", a anunțat Claudiu Târziu.

La eveniment a participat și deputatul Robert Alecu, secretar general ACT, cel care a dus la tribuna Parlamentului afișul rupt de Silviu Vexler. Deputatul Silviu Vexler a rupt miercuri, în Parlamentul României, un afiș care conținea imaginea unor personalități marcante ale culturii românești.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată

Postat la: 20.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, în Capitală, un protest față de Legea Vexler, avertizând că nu trebuie promulgată deoarece atacă fundamentele culturale și politice ale României.

Protestul a avut loc la Monumentul „Aripi" dedicat foștilor deținuți politici din România. Prezent la eveniment, europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele ACT, a subliniat că manifestația este pentru libertate și împotriva unei legi liberticide.

„Tăcerea și lipsa de reacție îi încurajează pe dușmanii românilor și ne fac complici. Nu trebuie să acceptăm o astfel de postură. Din toate aceste motive, noi, Partidul Acțiunea Conservatoare, vom face tot ce depinde de noi, pe toate căile legale, pentru a bloca această lege", a anunțat Claudiu Târziu.

La eveniment a participat și deputatul Robert Alecu, secretar general ACT, cel care a dus la tribuna Parlamentului afișul rupt de Silviu Vexler. Deputatul Silviu Vexler a rupt miercuri, în Parlamentul României, un afiș care conținea imaginea unor personalități marcante ale culturii românești.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE