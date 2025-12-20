Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, în Capitală, un protest față de Legea Vexler, avertizând că nu trebuie promulgată deoarece atacă fundamentele culturale și politice ale României.
Protestul a avut loc la Monumentul „Aripi" dedicat foștilor deținuți politici din România. Prezent la eveniment, europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele ACT, a subliniat că manifestația este pentru libertate și împotriva unei legi liberticide.
„Tăcerea și lipsa de reacție îi încurajează pe dușmanii românilor și ne fac complici. Nu trebuie să acceptăm o astfel de postură. Din toate aceste motive, noi, Partidul Acțiunea Conservatoare, vom face tot ce depinde de noi, pe toate căile legale, pentru a bloca această lege", a anunțat Claudiu Târziu.
La eveniment a participat și deputatul Robert Alecu, secretar general ACT, cel care a dus la tribuna Parlamentului afișul rupt de Silviu Vexler. Deputatul Silviu Vexler a rupt miercuri, în Parlamentul României, un afiș care conținea imaginea unor personalități marcante ale culturii românești.
