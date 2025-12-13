Ce a înțeles Andrei Caramitru din "Lupta pentru acapararea României": Există patru echipe

Grupările și lupta totală care e acum. ca să înțelegem toți ce se întâmplă. Există 4 "echipe":

1) TEAM KGB. A existat un stat mafiot pro-rus aici. In epoca Nastase-Iliescu. Oamenii rețelele de atunci sunt gruparea 1 activă acum. Ei îl au pe cegeu, haur, zuzuranisti, Lia.

2) TEAM BASE. I-a spart rău de tot groaznic pe cei din gruparea 1 care încă sunt traumatizați și înrăiți.

3) TEAM USL KWI. După base, supraviețuitorii grupării 1 plus unii din gruparea 2 și niște lupi tineri au făcut o alianță de stabilitate, după un atac inițial al grupării 1 (Dragnea). E perioada usl-kwi. Sunt oameni de consens de conclav. E gruparea 3 care a permis însă și celorlalți din gruparea 1 să existe (de asta e Lia, de asta au permis creșterea aur). Ca să fie sta-bi-li-tate.

4) TEAM NEW: gruparea 4 e noua generație reformistă (usr, câțiva din PNL care au fost excluși de gruparea 3 - bolo, Ciucu; ba chiar câțiva tineri din PSD, puțini). De aici a izvorât în mod logic și ND, a apărut bolo din provincie, Ciucu etc.

Bătaia a fost la alegeri între toți ăștia. Gruparea 1 - team KGB - aproape a reușit să revină miraculos prin cege și haur (cu ajutor extern), pentru ca Team USL le-a permis să existe (probabil în vreun deal între ei care a fost rupt de team Kgb). Team USL a pierdut groaznic. A câștigat Team 4 care încă se formează / e dezorganizat

Însă nu poți avea 4 grupări care se bat între ele e ceva instabil haotic. Meci în 2 e elegant wimbledon. În 3 e deja haos. În 4 e imposibil.

Așa ca se întâmplă următorul lucru ;

- gruparea 4 se aliază cu Team Base care erau pe margine și excluși de mult. De aia reapare Codruta și vor reapărea și alții

- dar nu e suficient. Gruparea 4 mai are nevoie să preia și pe unii din Team USL care acum își ling rănile și sunt stresați. Se negociază probabil individual (de asta ND nu a numit încă șefii serviciilor și dă mesaje împăciuitoare neclare încă, cred). De asta Bolo aduce oameni noi în jur

- gruparea 1 e superflua nu poți să îi ai în schema. Prea toxici și nu poți avea meci cu multe echipe pe teren. Așa ca vor fi bușiți groaznic (de asta Lia, cegeu, alți vectori vor fi scoși din joc probabil); și vectorii lor politici gen haur vor fi preluați mai degrabă de cei părăsiți din gruparea USL, îi vor dilua ca isterie

Și uite așa merge viața în fața. Ce e clar e ca gruparea 1 aia cea mai groaznică va fi scoasă din scenă e inevitabil și important - dar pentru asta e nevoie ca justiția să fie eliberată din captivitatea lor.

Si va fi și este o bătălie groaznică. Suntem pe colloseum dar nu e meci între 2 gladiatori ci 4. Ceva profund instabil din păcate. Dar necesar. La final trebuie un meci în 2 după reguli, wimbledon. Dar asta înseamnă să dispară 2 din 4...

PS: grupările nu sunt partide doar. Sunt oameni / rețele - din partide, instituții, servicii, firme etc.

Andrei Caramitru, postare pe Facebook