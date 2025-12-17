Scandal monstru în Parlament: Silviu Vexler a rupt pozele cu Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu!
Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Silviu Vexler, inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei, a rupt o foaie care conținea fotografii cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. Scandalul a izbucnit în momentul în care Silviu Vexler a venit să ia cuvântul de la Tribuna Parlamentului.
Inițial, Vexler a îndepărtat foaia. Apoi, un parlamentar al Opoziției a luat foaia și a pus-o din nou pe pupitru. În acel moment, Silviu Vexler a luat furios foaia și a rupt-o. „Să vii să rupi fotografii cu Eminescu și cu Nicolae Iorga este de netolerat", i-a atras atenția George Simion, liderul AUR, lui Vexler.
În cele din urmă, de la Tribuna Parlamentului, Silviu Vexler și-a cerut scuze pentru gestul său violent. „Eu am greșit, dar am greșit pentru că am rupt hârtia care nu avea nicio legătură cu persoanele care erau acolo. Pentru gestul ruperii, eu îmi cer scuze!", a afirmat Silviu Vexler.
De asemenea, Vexler a spus că a reacționat așa și din cauza faptului că a fost îmbrâncit de parlamentari ai Opoziției. El a mai acuzat faptul că i-a fost amenințată familia.
PL-x nr. 168/2025, propunerea legislativă inițiată de Silviu Vexler, a trecut de votul Camerei Deputaților. Așa-numita „Lege Vexler" a fost votată chiar în forma în care a fost respinsă de președintele Nicușor Dan și trimisă la reexaminare de către Parlament.
Din cei 282 de deputați prezenți, 173 au votat „pentru", 101 s-au pronunțat „contra". De asemenea, au existat și 6 abțineri, iar 2 deputați nu au votat. Camera Deputaților este for decizional în această privință.
