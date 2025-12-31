Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan - Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta"

Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea socială. Într-o postare publică distribuită de Guvernul României, șeful Executivului le-a urat românilor „un an mai bun ca anul acesta", sănătate și „La mulți ani, România!", la finalul anului.

Declarația, cu un ton festiv și conciliant, a fost însă rapid urmată de sute de comentarii negative. Mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de politicile guvernamentale, acuzând Executivul de creșteri de taxe, scumpiri la energie și alimente, dar și de lipsa sprijinului pentru pensionari, persoane vulnerabile și familii cu venituri mici.

O parte dintre comentarii au criticat ajutorul financiar acordat Ucrainei, considerând că fondurile ar fi trebuit direcționate prioritar către problemele interne ale României. Alții au pus sub semnul întrebării sinceritatea urărilor premierului, susținând că acestea nu sunt susținute de măsuri concrete pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

Au existat și voci care au apărat mesajul premierului sau au relativizat criticile. Cu toate acestea, tonul general al reacțiilor a fost unul de frustrare și neîncredere, în contextul creșterilor succesive de prețuri, generate în principal de majorarea TVA, care a afectat costurile la energie, alimente și servicii de bază în 2025.

Exemple de comentarii:

„La final de an sa ai parte de ceea ce oferi tu românilor! Sper ca in noul an sa nu mai auzim de tine!"

„In Romania cine muncește și e serios nu moare de foame. Restul sunt povesti."

„Urarea este pentru cei din clica dumneavoastră, nu pentru cei necăjiți"

„Imi veti vedea taxele la final de an 2026. La multi ani!"

„Urati tuturor Romanilor sa traiti voi bine! Mai multe rele decat bune ai facut! Du-teeeee!"