Doi foști premieri acuză incompatibilitate și incompetență la vârful Guvernului? Ponta și Grindeanu contestă propunerea lui Radu Miruță la Apărare
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur după ce USR l-a propus pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, cu rang de vicepremier.
Ponta susține că există o stare de incompatibilitate legală care ar face imposibilă numirea acestuia într-un domeniu strategic al statului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ponta afirmă că a transmis o „înștiințare oficială" către Președintele României și prim-ministru, invocând documente emise de Agenția Națională de Integritate (ANI), Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și Ministerul Justiției.
Potrivit fostului premier, o adresă ANI arată explicit că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate, în baza Legii nr. 161/2003 și Legii nr. 96/2006. În același timp, documente ale ONRC ar indica faptul că Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în perioada în care deținea mandatul de parlamentar.
„Înștiințare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului Romaniei privind starea de incompatibilitate legală a unei persoane propuse pentru funcția de ministru intr-un domeniu strategic si Vicepremier - respectiv Domnul Radu Dinel Miruta!
Prin prezenta, vă aduc la cunoștință existența unei stări de incompatibilitate legală în cazul unei persoane propuse pentru funcția de ministru. Aceasta incompatibilitate este de natură sa vulnerabilizeze grav Ministerul Apărării Nationale si activitatea guvernamentala!
În acest sens, atașez adresa oficială a Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează în mod explicit că:
„Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare."
De asemenea, atașez adresa oficială emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că domnul Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat.
Atasez si Decizia Ministerului Justitiei din data de 11.04.2023 care prevede "Domnul Miruță Radu-Dinel, expert tehnic judiciar în specializările Calculatoare", „Electronică", „Informatică" și „Rețele si software de telecomunicații", se suspendă, la cerere,din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE" . Precizez ca Dl Radu Miruta a fost validat ca deputat in data de 21.12.2020 si a fost suspendat pentru incompatibilitate de catre MJ cu o intarziere de peste 3 ani !
Fac un apel catre toti jurnalistii independenti care nu fac parte din RETEAUA de Propaganda sa studieze documentele si sa faca propria investigatie pentru a certifica realitatea juridica si politica !
Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată.
Statul de drept și domnia legii trebuie să fie garantate de Președintele României și de Prim-ministrul Guvernului României, fără excepții și fără discriminări, indiferent de partidul politic din care provine persoana aflată în discuție. In masura in care veti decide sa ignorati aceasta situatie legala domnia legii in Romania va fi grav afectata; iar aplicarea diferentiata a legii , in functie de persoana , vor fi oficial institutionalizate!", scrie Ponta pe Facebook, care atașează documente în acest sens.
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al formațiunii pentru vineri, la ora 12.00, în format online. Pe ordinea de zi se află validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.
Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.
„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o", a declarat Radu Miruță.
Sorin Grindeanu critică miniștrii parașutați în Guvern
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, critică miniștrii care sunt parașutați în Guvern, fără a avea măcar o minimă experiență în domeniul pe care urmează să-l gestioneze. Criticile lui Grindeanu vin în contextul în care USR i-a propus la Ministerul Apărării pe Radu Miruță și la Ministerul Economiei pe Irineu Darău.
„În momentul în care ești membru al Guvernului trebuie să ai în spate ceva care te recomandă și să ai cât de cât un backround și o activitate și nu să înveți acolo ce înseamnă postul de ministru. Eu mă refeream în special pentru Ministerul Mediului. La Apărare este ministrul care de 6 luni ocupă un alt portofoliu. Îi doresc succes!", a spus Grindeanu.
USR îi propune Radu Miruţă la Ministerul Apărării ţi pe Irineu Darău la Ministerul Economiei, nominlalizările urmând să fie validate vineri de Comitetul Poilitic al partidului.
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de apărare și economie.
Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.
Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei.
„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o", a declarat Radu Miruță.
La rândul său, Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din 2020, este senator de Brașov.
„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români", a declarat Irineu Darău.
USR își reafirmă angajamentul pentru o guvernare responsabilă, orientată spre securitatea națională, dezvoltarea economică și modernizarea statului, în interesul cetățenilor României.", arată un comunicat al USR.
