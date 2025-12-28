Mirabela confirmă: Nicușor Dan e pasionat de ciolan!

Mirabela Grădinaru, în emisiunea „La cină", dezvăluie că mâncarea preferată a lui Nicușor Dan este una profund tradițională: fasolea cu ciolan. Ea a povestit, cu sinceritate și umor, că deși gătește și ea fasole, nu a reușit niciodată să reproducă gustul mâncării din copilăria lui Nicușor Dan, așa cum o făcea mama acestuia.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduce aminte", a spus ea. Partenera președintelui a explicat că acest lucru este firesc și că fiecare dintre noi păstrează în memorie gusturi imposibil de replicat, legate de copilărie și de cei dragi. Ea a dat chiar exemplul propriei bunici, care îi gătea o mâncare simplă de ardei copți, dar de neînlocuit. „Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, nu am reușit să aibă același gust. Poate lemnele...", a spus ea, emoționată.

Mirabela Grădinaru s-a descris ca fiind o persoană care iubește mâncarea, ba chiar se consideră „de cealaltă baricadă" față de expresia clasică. „Sunt gurmandă. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că trăiesc ca să mănânc", a mărturisit ea. Cu toate acestea, a recunoscut deschis că nu îi place să gătească și că nu se consideră talentată în bucătărie. Face însă acest efort din dragoste pentru copii. „Nu îmi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu", a explicat partenera președintelui.