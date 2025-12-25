Andrei Caramitru: "Echipa Bolojan-Nazare e top. Ne scoate din belea, dar românii trebuie să muncească mai mult"
Postat la: 25.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Economistul Andrei Caramitru susține că România începe să iasă din zona de risc pe finanțe publice, grație măsurilor luate de echipa formată din Ilie Bolojan și Alexandru Nazare, însă avertizează că revenirea economică nu va fi posibilă fără schimbări dure, inclusiv tăieri de costuri la stat și o schimbare de mentalitate legată de muncă.
Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Caramitru afirmă că datele bugetare din acest an arată deja o îmbunătățire clară față de anul trecut. Potrivit acestuia, deficitul bugetar este în prezent cu aproximativ 4 miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă aproape 1% din PIB.
„Vom fi undeva între 8 și 8 și ceva la sută deficit la finalul anului, dar cu multe cheltuieli moștenite din 2024, împinse în 2025. Și atenție: măsurile au avut efect doar câteva luni, dar deja se văd atât pe partea de venituri, cât și pe costuri", afirmă Caramitru. Pentru anul viitor, economistul estimează un deficit bugetar de 6-6,5% din PIB, chiar dacă unele taxe au fost relaxate. Mai mult, spune el, scenariul ar putea fi și mai optimist dacă economia își revine. „Dacă economia merge bine, deficitul poate coborî sub 6% anul viitor și chiar sub 4% în 2027", susține Caramitru .
Caramitru își bazează optimismul pe doi factori principali. Primul este scăderea inflației, pe fondul liberalizărilor recente de prețuri, al reducerii taxei pe venit și al scăderii cotației petrolului. Acest context ar urma să ducă la dobânzi mai mici și, implicit, la o creștere a investițiilor private. Al doilea factor este influxul masiv de bani europeni, care ar urma să intre în economie în perioada următoare.
Partea cea mai controversată a mesajului său vine însă atunci când vorbește despre modelul de creștere economică. Caramitru avertizează că România nu mai poate funcționa pe baza consumului alimentat artificial prin majorări de salarii și pensii „Economia trebuie să crească din investiții și muncă în plus, nu din consum. Dezechilibrul este clar: consumăm prea mult față de cât producem. Știu că sună prost, dar nu te poți întinde mai mult decât îți permite plapuma", afirmă acesta.
Caramitru susține că, pentru a crește veniturile reale ale populației, sunt necesare măsuri nepopulare, dar inevitabile: reducerea costurilor din sectorul public, pentru a permite scăderea taxelor, și stimularea muncii. „Trebuie să tăiem costurile la stat ca să putem reduce taxele și să ne crească netul. Și trebuie să muncim mai mult și mai bine. Nu să zacem pe la birt cu ajutoare sociale. Reconversia profesională și munca de orice fel sunt soluția. Orice muncă e bună", a scris economistul.
În final, Caramitru insistă că investițiile în tehnologie și productivitate sunt singura cale prin care România poate deveni competitivă pe termen lung. „Dacă vrem să câștigăm mai mult, trebuie să investim cu cap: tehnologie mai bună, care ne crește competitivitatea", concluzionează el.
