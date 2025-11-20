A căzut tavanul la Facultatea de Medicină deasupra intrarii principale. Dacă prindea pe cineva il omora pe loc!

Postat la: 19.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

A căzut tavanul la Facultatea de Medicină deasupra intrarii principale. Dacă prindea pe cineva il omora pe loc!

Am primit o fotografie la redactie pe adresa de mail, cu tavanul căzut deasupra intrarii principale in incinta Facultatii de Medicină Carol Davila din Bucuresti. Cititorul nostru a comentat imaginea: "Azi, la Facultatea de Medicină din Bucuresti. Daca prindea pe cineva il omora pe loc! Cine e vinovat? Vă rugam sa prezentati imaginea poate se sesizeaza cineva, iar daca astfel de lucrari de mantuiala au mai fost facut la cladire exista pericolul sa cada si altele, de asta data, pe vreun profesor, student sau grup de studenti..."

