Donald Trump, făcut praf și pulbere în SUA după ce a atacat Venezuela: „Război ilegal!" / „De la polițiștii lumii la agresorii lumii" / „O altă aventură stupidă"
Postat la: 03.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană.
"Acest război este ilegal", a declarat senatorul democrat din Arizona, Ruben Gallego, într-un mesaj pe platforma X. "Este ruşinos că am trecut de la a fi poliţiştii lumii la a fi agresorii lumii în mai puţin de un an", a subliniat legislatorul, insistând că "nu există niciun motiv" pentru atac.
Un alt senator democrat care a comentat a fost Brian Schatz, senator din Hawaii, care a declarat într-un mesaj pe X că SUA nu au interese vitale în Venezuela care să justifice un război.
"Până acum ar fi trebuit să învăţăm să nu ne implicăm într-o altă aventură stupidă. Şi nici măcar nu se oboseşte să explice populaţiei americane ce naiba se întâmplă", a adăugat democratul.
Guvernul preşedintelui Nicolas Maduro a denunţat atacurile americane de sâmbătă asupra unor puncte civile şi militare din mai multe state şi din capitala ţării, Caracas.
Casa Albă nu a emis o declaraţie oficială, însă Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului.
Totodată, instituţii media precum CBS şi Fox News au confirmat că preşedintele american a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul venezuelean cu câteva zile în urmă, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit cu posturile de televiziune.
Pentagonul a păstrat, de asemenea, tăcerea până acum cu privire la atac.
Preşedintele SUA se află la proprietatea sa din Mar-a-Lago, Florida, unde a petrecut sărbătorile de Crăciun şi de Anul Nou.
Constituţia SUA acordă Congresului puterea de a declara un război, deşi administraţia Trump a insistat că desfăşurarea sa militară în Venezuela face parte dintr-un război împotriva grupărilor de trafic de droguri pe care le-a declarat organizaţii teroriste şi că Maduro este liderul unui narco-stat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"
Președintele SUA Donald Trump a organizat sambata, 3 ianuarie, o conferința de presa dupa capturarea liderului Venezuele ...
-
China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astazi, condamnand atacurile SUA in Venezuela și captura ...
-
BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă
Intervenția Statelor Unite in Venezuela marcheaza un moment fara precedent in istoria recenta. Trimiterea unei unitați d ...
-
Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump
Statele Unite desfasoara lovituri militare impotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului ...
-
Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă
Explozii puternice, insotite de sunete asemanatoare unor survolari, s-au auzit in jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sa ...
-
Dovada prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone
Armata rusa a repetat miercuri acuzațiile potrivit carora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir ...
-
Se reface Rusia Kieviană: Harta lui Dughin a unei "victorii minimale" arata o Rusie care ajunge pana la gurile Dunării
Harta de mai sus a fost publicata de Aleksandr Dughin - considerat de occidentali a fi "ideologul Kremlinului", avand dr ...
-
Ce semnal așteaptă China de la SUA și Rusia ca să atace nestingherită Taiwanul. Blocada e deja în desfășurare
Pe cealalta parte a globului, China a instaurat, practic, o blocada a Taiwanului. Pana acum, Statele Unite nu au absolut ...
-
China a încercuit militar Taiwanul: Beijingul își arată forța prin exerciții militare armate ample. Alertă maximă la Taipei
Armata Chinei a trimis luni, 19 decembrie, trupe aeriene, navale si de rachete pentru a efectua exercitii militare comun ...
-
Zelenski anunță că a acceptat 90% din planul de pace. Care este punctul cu care nu este de aceeași părere ca și Putin
Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat dupa intalnirea din Florida cu Donald Trump ca planul de pace in 2 ...
-
Bulgaria trece la euro într-un moment de teamă cu privire la inflaţie.Ce a pățit Croaţia în 2023 când a adoptat moneda unică
Bulgaria se va alatura joi zonei euro si va deveni astfel a 21-a tara care adopta moneda unica europeana, o integrare ca ...
-
Renașterea Uniunii Sovietice - un scenariu geopolitic care pare că deja s-a pus în mișcare
Lumea trece printr-o transformare colosala, nemaivazuta in ultimii cincizeci de ani. Poți sa nu crezi in mistica, dar le ...
-
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina. "La cererea președintelui Putin"
Kremlinul a anunțat vineri, in a doua zi de Craciun, ca Rusia a reluat contactele cu Statele Unite dupa analizarea planu ...
-
Putin a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Kremlinul pregătește contrapropuneri
Kremlinul a respins planul de pace revizuit in 20 de puncte prezentat de Volodimir Zelenski și pregatește contracereri, ...
-
Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima data, un proiect de document in 20 de puncte p ...
-
Un raport al Pentagonului arată adevărata putere militară a Chinei: Au recuperat serios decalajul și joacă în liga mare
China a incarcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale in cele trei silozuri ale sale si nu doreste ...
-
Japonia își dorește arme nucleare ca să poată face față unui eventual conflict cu China și Coreea de Nord
Pe 18 decembrie, Sanae Takaichi, un inalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu probleme de securit ...
-
Scandal uriaș în SUA după ce Centrul Kennedy din Washington a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy
Un scandal uriaș a izbucnit in SUA dupa ce un consiliu de administrația ales de Administrația Trump a decis sa schimbe n ...
-
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice" în Ucraina dacă diplomaţia eşuează
Presedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri ca, in cazul in care diplomatia va esua, armata rusa va cuceri pe cale mi ...
-
Politico: „Au furat Crăciunul". Ce s-a întâmplat la ambasadele UE a șocat Occidentul
Acțiunile președintelui american Donald Trump nu provoaca bucurie in randul politicienilor europeni, scrie publicația eu ...
-
Jeffrey Sachs în Berliner Zeitung: "Ostilitatea față de Rusia duce Europa spre dezastru!"
Ziarul german Berliner Zeitung a publicat un amplu eseu scris de economistul american Jeffrey Sachs și intitulat „ ...
-
Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerand ca premierul Benjamin Netanyahu sa nu fie grațiat, precum ș ...
-
Jeffrey Sachs: „Calculul greșit periculos al Occidentului. De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina"
Legendarul economist și analist american Jeffrey Sachs a facut in aceste zile o serie de afirmații extrem de dure in cad ...
-
Cine se află în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?
Noua strategie de securitate naționala a Statelor Unite, publicata saptamana trecuta, susține ca imigrația in Europa ar ...
-
„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
În vreme ce Washingtonul și Kievul cauta o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnaleaza ca n ...
-
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
O versiune mai lunga a strategiei SUA, consultata de site-ul american specializat pe știri din domeniul apararii Defense ...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu