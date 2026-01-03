China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela

Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astăzi, condamnând atacurile SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, potrivit Sky News.

Afirmând că operațiunea militară a încălcat dreptul internațional, ministerul adaugă că este „profund șocat și condamnă cu fermitate utilizarea forței de către SUA împotriva unei țări suverane și utilizarea forței împotriva președintelui unei țări".

„China se opune ferm unui astfel de comportament hegemonic al SUA, care încalcă grav dreptul internațional, încalcă suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și Caraibe", se afirmă în comunicat.

„Solicităm SUA să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU și să înceteze să încalce suveranitatea și securitatea altor țări."