Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"

Președintele SUA Donald Trump a organizat sâmbătă, 3 ianuarie, o conferință de presă după capturarea liderului Venezuelei, Nicolas Maduro.

„La directivele mele, SUA l-au extras, în capitala Venezuelei, pe președinte Maduro. A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial.

Operațiunea s-a numit „Midnight Hammer" și a fost perfectă. Nici o altă națiune nu ar fi reușit să facă ce a făcut SUA. Toate capacitățile adversare nu au avut nici o șansă. Era întuneric, luminele erau stinse. L-am capturat alături de soția lui, amândoi acum ei vor primi o judecată în stilul american. Va fi judecat de narcoterorism împotriva Statelor Unite ale Americii." a spus liderul de la Washington.

„Avem cele mai performante echipamente. Niciun american nu a fost omorât în timpul extracției. Vrem pace în Venezuela. Aici ma refer și la cetățenii care trăiesc în America și vor să meargă înapoi acasă.

Industria cu petrol din Venezuela a fost la pământ. Nu au obținut nimic din ce au fi putut. Noi vom avea o companie mare de petrol din State care se va duce, va cheltui zeci de miliarde și vor schimba infrastructura, iar asta va aduce bani în țară. Ne pregătim pentru un al doilea val, dar cel mai probabil nu va fi cazul.

Țara era plină de gang-uri, terorizau cetățenii americani. Au tăiat degetele oamenilor, sunt brutali. Astfel, țin să felicit armata din SUA, care și-a făcut treaba bine, iar în Washington nu avem nici măcăr o crimă în ultima perioadă" a mai spus acesta.

Președintele american Donald Trump declarase, tot azi, 3 ianuarie, că Statele Unite vor avea o implicare „foarte puternică" în industria petrolieră din Venezuela, după operațiunea în urma căreia liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, a fost capturat și scos din țară de forțele americane.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul nu va permite niciunei persoane din actualul regim venezuelean să preia puterea. „Nu ne putem asuma riscul ca altcineva să îi ia locul și să continue aceeași direcție", a spus liderul de la Casa Albă. Acesta a susținut că obiectivul Statelor Unite este „libertatea poporului venezuelean".

Trump a mai spus că implicarea SUA nu se va limita la componenta politică sau militară. „Avem cele mai mari și mai puternice companii petroliere din lume și vom fi foarte implicați", a declarat el.

Președintele american a oferit și detalii despre soarta lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Potrivit acestuia, cei doi urmează să fie aduși la New York, unde vor fi inculpați de autoritățile americane. Ei sunt transportați la bordul navei militare americane USS Iwo Jima. Trump a afirmat că evacuarea lor din Venezuela s-a făcut cu ajutorul unui elicopter.

Liderul de la Washington a mai susținut că, în urmă cu aproximativ o săptămână, i-a cerut personal lui Maduro să se predea. „I-am spus clar că trebuie să renunțe și să se predea. A refuzat", a declarat Trump.

Administrația SUA afirmă că liderul venezuelean este inculpat la New York pentru acuzații grave legate de traficul de droguri. Procurorul general Pam Bondi a anunțat că Maduro este acuzat de conspirație narcoteroristă, conspirație pentru importul de cocaină, precum și de deținere de arme automate și explozibili.