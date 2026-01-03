BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă

Intervenția Statelor Unite în Venezuela marchează un moment fără precedent în istoria recentă. Trimiterea unei unități de elită Delta Force în inima capitalei Caracas și extragerea președintelui în funcție, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, reprezintă o acțiune care nu are echivalent direct în ultimele decenii, scrie BBC.

Cea mai apropiată comparație istorică rămâne capturarea liderului panamez Manuel Noriega, în 1989, tot de către forțele speciale americane. Există similitudini evidente: ambii lideri revendicaseră victorii în alegeri contestate, ambii fuseseră acuzați de Washington de implicare în traficul de droguri, iar în ambele cazuri intervenția a fost precedată de o consolidare masivă a prezenței militare americane în regiune.

Diferențele sunt însă esențiale. În cazul Panama, capturarea lui Noriega a venit după un conflict militar deschis, scurt, dar decisiv, în care forțele panameze au fost rapid învinse. Noriega s-a refugiat în ambasada Vaticanului, unde a rămas timp de 11 zile, înainte de a se preda sub presiunea unei operațiuni de „război psihologic" devenită celebră, în care militarii americani au difuzat constant muzică rock la volum ridicat. Ulterior, el a fost transferat în Statele Unite și condamnat pentru trafic de droguri.

În cazul Venezuelei, detaliile operațiunii rămân neclare, însă amploarea acesteia pare chiar mai ambițioasă. Extragerea liderului chavist și a soției sale ar fi fost realizată fără o invazie terestră convențională și fără un război declarat, ceea ce ridică întrebări serioase despre noul tip de intervenționism practicat de Washington.

Soarta lui Nicolás Maduro nu este, deocamdată, cunoscută public. Totuși, dacă precedentul Noriega este un indiciu, este de așteptat ca finalul său politic și juridic să se consume într-un tribunal american.

Între timp, la Caracas, autoritățile încearcă să recâștige controlul. Ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, a anunțat desfășurarea imediată a tuturor forțelor armate pe întreg teritoriul țării, invocând ordinele lui Maduro și calificând intervenția drept „cea mai gravă agresiune" suferită vreodată de Venezuela. „Ne-au atacat, dar nu ne vor înfrânge", a transmis Padrino, cerând unitate și rezistență.

Vicepreședinta Delcy Rodríguez a confirmat, la rândul său, amploarea haosului instituțional, declarând că guvernul nu cunoaște locul în care se află președintele și prima doamnă. Ea a cerut „dovezi imediate de viață", un mesaj care trădează o ruptură fără precedent în structura de comandă a regimului.

Numeroase necunoscute planează încă asupra atacurilor din această dimineață: amploarea distrugerilor asupra infrastructurii militare, numărul victimelor și dacă au fost lovite zone civile. Ministrul Apărării a afirmat că autoritățile centralizează informațiile privind morții și răniții și a acuzat Statele Unite că au vizat inclusiv zone populate.

În acest climat de incertitudine și escaladare, un lucru pare clar: Venezuela se află într-un punct de cotitură istoric, iar intervenția americană deschide o etapă imprevizibilă, nu doar pentru viitorul țării, ci și pentru echilibrul geopolitic al întregii Americi Latine.