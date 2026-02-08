Primul pacient oficial care va beneficia de vaccinul rusesc anti-cancer ENTEROMIX. Daca va fi o reusită atunci Big Pharma occidentului se va prăbuși cu intreaga industrie

ENTEROMIX este cea mai teribilă lovitură pe care Rusia o poate da Occidentului. Dacă vaccinul anticancer va trece testele finale și va ajunge să fie distribuit gratuit populației, va prăbuși afacerea de aproape un trilion de euro, cat este estimată, anual, la nivelul european si nord american, cifra de afaceri in domeniul oncologiei.

Primele etape ale testelor clinice au oferit rezultate absolut remarcabile, înregistrând o rată de succes de sută la sută. Această descoperire reprezintă o rază de speranță pentru milioane de oameni și ar putea redefini standardele tratamentelor oncologice la nivel global. Cercetătorii continuă să monitorizeze evoluția acestui tratament inovator care promite să salveze nenumărate vieți în viitorul apropiat.

Jovana Aleksic, o sârboaică suferind de melanom cu metastaze multiple, este prima femeie din lume care va beneficia de vaccinul rusesc anticancer ENTEROMIX. Cu această ocazie au fost dezvăluite detalii ale tratamentului. Astfel, în prima fază se transmit mostre de țesut pe baza cărora este produs vaccinul (e vorba de un tratament personalizat). Producția sa durează durează cam două săptămâni, iar fiecare pacient are nevoie de zece doze, administrate la fiecare două săptămâni.

Partea interesantă este că după a doua sau a treia doză se poate stabili dacă tratamentul funcționează sau nu. Însă rata de vindecare, în conformitate cu producătorii, este uriașă. Desigur, rezultatele finale le vom vedea în urma aplicării acestor tratamente experimentale. Ceea ce garantează însă producătorii este că cei vindecați nu se mai pot îmbolnăvi de tipul de cancer pentru care au fost tratat deoarece dezvoltă imunitate la boală. Practic sistemul imunitar este învățat să lupte natural împotriva acelui tip de tumoare.