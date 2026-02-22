Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago de Secret Service. Ce ar fi avut asupra lui când a intrat în reședința lui Donald Trump

Noapte de foc la reședința lui Donald Trump. Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago. Ric Bradshaw, șeriful din Palm County, comitatul în care se află Mar-a-Lago, a prezentat filmul acestui eveniment îngrijorător.

Un bărbat alb, de puțin peste 20 de ani, a intrat în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago în jurul orei 1:30 a.m. Bărbatul părea să aibă asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil.

Când un ajutor de șerif și doi agenți ai Serviciului Secret l-au întâlnit pe bărbat, i-au ordonat să arunce obiectele. Bărbatul a aruncat canistra de combustibil și „a ridicat pușca în poziție de tragere", a spus Bradshaw, citat de CNN.

Adjunctul și agenții au tras apoi cu armele asupra bărbatului, care a fost declarat mort la fața locului, a spus șeriful. El a adăugat că ofițerii implicați purtau camere video pe corp.

FBI conduce ancheta, echipele colectând probe și investigând antecedentele și motivul bărbatului. Numele său este reținut până când familia sa este anunțată despre moartea sa.

Agenția le cere locuitorilor din zona împușcăturilor să își verifice camerele video exterioare și să contacteze autoritățile dacă observă ceva suspect.

Niciun agent de aplicare a legii nu a fost rănit în incident, au declarat autoritățile.

Agenții implicați ai Serviciului Secret vor fi plasați în concediu administrativ pe durata anchetei „în conformitate cu politica agenției", se arată într-un comunicat al Serviciului Secret.

Donald și Melania Trump erau la Casa Albă în momentul acestui incident.

Agenții Secret Service și un adjunct al Palm Beach County Sheriff's Office au intervenit imediat. Oficialii au precizat că niciun membru al forțelor de ordine nu a fost rănit și că, în momentul incidentului, niciun protejat al Secret Service nu se afla în incintă.

Donald Trump participase sâmbătă seara la „Governors Dinner", un eveniment organizat la Washington DC, și ar fi rămas peste noapte în capitală. Astfel, președintele nu se afla în Florida în momentul în care suspectul a încercat să pătrundă în complex.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele motive ale atacului.