Văduva li Cotabiță administra saloane de masaj erotic unde se practica prostituția pe bandă rulantă. Matroana are 80 de ani

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminică percheziții în nouă locații, cu suspiciunea comiterii infracțiunilor de proxenetism și prostituție sub acoperirea unor saloane de masaj erotic. Opt persoane au fost reținute și duse la instanță, în vederea emiterii de mandate de arestare.

Conform unor surse judiciare, este vorba de saloanele de masaj VIP Zone, de pe bulevardul Mihail Kogălniceanu, și Mistic Masaj, de pe strada Benjamin Franklin nr. 7. Aceleași surse susțin că matroana principală are 80- de ani, iar unul dintre administratorii saloanelor este Alina Cotabiță, văduva fostului cântăreț Gabriel Cotabiță.

Potrivit comunicatului emis de Poliție, „din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 - prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale.

Astfel, pentru administrarea materialului probator, la data de 21 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare cele nouă mandate de percheziție domiciliară. Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală.

Totodată, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, inclusiv sume de bani în lei și valută, respectiv aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată".