Trump nu-și ascultă consilierii care-l sfătuiesc să se ocupe de problemele economice și forțează, în schimb, un război cu Iranul

Președintele Donald Trump a împins Statele Unite până aproape de un război cu Iranul, chiar și în timp ce consilierii săi îl îndeamnă să se concentreze mai mult pe preocupările economice ale alegătorilor, subliniind astfel riscurile politice ale unei escaladări militare înaintea alegerilor parțiale din acest an.

Trump a ordonat o creștere masivă a forțelor americane în Orientul Mijlociu și pregătiri pentru un posibil atac aerian de mai multe săptămâni asupra Iranului. Totuși, el nu a explicat în detaliu publicului american de ce ar putea conduce SUA spre cea mai agresivă acțiune împotriva Republicii Islamice de la revoluția din 1979 încoace.

Obsesia lui Trump față de Iran a devenit cel mai clar exemplu de până acum al modului în care politica externă, inclusiv utilizarea extinsă a forței militare brute, a ajuns în prim-planul agendei sale în primele 13 luni ale celui de-al doilea mandat, adesea eclipsând probleme interne precum costul vieții, care, potrivit sondajelor de opinie, reprezintă o prioritate mult mai mare pentru majoritatea americanilor.

Un înalt oficial de la Casa Albă a declarat că, în ciuda retoricii belicoase a lui Trump, nu există încă un „sprijin unitar" în cadrul administrației pentru a merge mai departe cu un atac asupra Iranului. Consilierii lui Trump sunt, de asemenea, conștienți de necesitatea de a evita transmiterea unui „mesaj de distragere" către alegătorii nehotărâți, preocupați mai degrabă de economie, a declarat oficialul pentru Reuters sub protecția anonimatului.

Consilierii de la Casa Albă și oficialii republicani din campanie vor ca Trump să se concentreze pe economie, un punct subliniat ca principală temă de campanie într-un briefing privat organizat săptămâna aceasta, la care au participat mai mulți membri ai cabinetului, potrivit unei persoane prezente la întâlnire. Trump nu a fost prezent.

Un al doilea oficial de la Casa Albă, răspunzând întrebărilor Reuters pentru acest articol, a afirmat că agenda de politică externă a lui Trump „s-a tradus direct în realizări pentru poporul american."

Alegerile din noiembrie vor decide dacă Partidul Republican al lui Trump va continua să dețină controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA. Pierderea uneia sau a ambelor camere în favoarea democraților din opoziție ar reprezenta o provocare pentru Trump în ultimii ani ai președinției sale.