Garcea, lovește din nou

Nici nu s-au stins bine reverberațiile actului de „bravură" al polițistului care a reținut permisul în vederea suspendării dreptului de a conduce al conducătorului autospecialei de pompieri care, la fel ca și polițistul nervos, se deplasa spre un incendiu în derulare, că un alt Garcea, de data aceasta din cadrul DGPMB - Brigada Rutieră - Accidente Ușoare, ne-a oferit o altă mostră de „profesionalism" :

Prezentându-se la data de 19.02.2026 să reclame faptul că autoturismul pe care îl conducea regulamentar la data de 19.02.2026, în jurul orei 14,20, în Zona Arcului de Triumf a fost lovit de un autoturism BMW Seria 5, al cărui conducător a schimbat banda fără a se asigura iar apoi a plecat de la locul accidentului fără a dori să încheie „amiabila", tânărul David Durgheu, în vârstă de 20 de ani, a avut parte de o experiență nefericită în contact cu autoritățile Statului Român, autorități care, teoretic, ar trebui să vegheze pentru menținerea ordinii, liniștii publice și a unui climat de securitate socială.

Ajungând la Biroul de Accidente Ușoare situat pe Splaiul Unirii nr. 311, a fost preluat de către Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin care, încă de la început, i-a adus la cunoștință faptul că, din păcate pentru David, lucrarea i-a fost lui repartizată.

Ceea ce a urmat se încadrează la rubrica „Așa nu", referitor la atitudinea pe care un polițist trebuie să o aibă față de un cetățean care a venit să reclame un accident.

Fiind rugat să-și menționeze numele deoarece polițistul nu a respectat dispozițiile imperative ale art. 57 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind Organizarea și Funcționarea Poliției Române, Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan-Constantin i-a răspuns persiflator că va avea numele lui menționat în cuprinsul procesului verbal de contravenție.

Deoarece tânărul David a insistat, solicitându-i expres să se prezinte, polițistul l-a întrebat arogant : „În baza a ce"?

Mai mult, în momentul în care Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin l-a întrebat pe David dacă are obiecțiuni la procesul verbal abuziv întocmit, înainte ca acesta să formuleze un răspuns, un coleg polițist a intervenit în aceeași notă de aroganță maximă : „Îți plătește salariul".

Neînțelegând răspunsul, Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin a întrebat : „Ce"?, iar colegul său a repetat : „Îți plătește salariul", remarcă urmată de mai multe hohote de râs ale altor polițiști aflați în birou.

Auzind aceste persiflări, tânărul i-a spus polițistului : „Eu nu am venit aici ca să fiu luat la mișto" dar, din păcate, exact asta făceau organele statului.

Ceea ce a urmat, cu siguranță nu s-a mai întâmplat în nici un alt caz când o persoană s-a prezentat la poliție pentru a reclama un incident similar : Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin, după ce l-a testat pentru alcool, rezultatul fiind, evident 0, s-a deplasat la mașina lui David care se afla parcată în curtea Biroului Accidente Ușoare și a verificat dacă acesta are în mașină 2 triunghiuri reflectorizante, extinctorul și trusa medicală.

Fiind dezamăgit (și ușor nedumerit după cum se vede și în poză) de faptul că David avea cele 2 triunghiuri reflectorizante, extinctorul și trusa medicală, dorind cu orice preț să aplice o amendă în plus, i-a aplicat o amendă pentru faptul că trusa medicală este expirată, cu toate că toate produsele din trusă erau sigilate iar tifonul și spirtul nu au cum să expire, lucru știut de toată lumea, mai puțin de Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin.

Mai mult, textul de lege invocat de polițist, respectiv art. 100 alin. 1, pct. 13, menționează expres doar faptul că, atât trusa medicală, precum și celelalte obiecte obligatorii, respectiv cele 2 triunghiuri reflectorizante și extinctorul trebuie să fie omologate, legiuitorul nefăcând absolut nicio mențiune referitoare la perioada de valabilitate.

Fiind extrem de pătruns de importanța funcției, Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin și-a permis să distingă abuziv unde legea nu distinge și să sancționeze un tânăr doar pentru că așa dorea el.

Pentru ca tabloul abuzurilor la care a fost supus tânărul David Durgheu de către organele care, la nivel teoretic, trebuie să facă altceva, să fie complet, trebuie menționat faptul că Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin i-a reținut certificatul de înmatriculare pe motiv că avea două puncte minore de rugină pe capotă și cele două semnalizatoare laterale led negru.

Deoarece și-a dat seama că David a înregistrat susțineri ale colegilor de birou care în mod irefutabil intră în coliziune frontală cu dispozițiile legale în vigoare, inclusiv cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, șeful de birou/tură i-a confiscat telefonul lui David smulgându-i-l pur și simplu din mână.

Văzând acest abuz incomensurabil, prietena lui David l-a sunat pe tatăl acestuia care, spre ghinionul polițiștilor abuzivi este un renumit avocat specializat în penal.

În momentul în care avocatul Durgheu Constantin Florin, tatăl lui David, l-a întrebat pe polițistul care i-a confiscat telefonul care este temeiul de drept în baza căruia și-a permis să-i ia cu forța telefonul fiului său, acesta i-a răspuns că i-l va restitui după ce îi va face o percheziție și va identifica și șterge toate înregistrările făcute de David cu acel prilej, înregistrări apte să dovedească abuzurile pe bandă rulantă săvârșite, atât de către Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin, precum și de către șeful de birou/tură.

Analizând „la rece" ceea ce s-a întâmplat, fiind mai presus de orice dubiu că acest caz este singular, în nici un alt caz nemaifiind sancționat și luat la mișto un cetățean care s-a prezentat la Biroul Accidente Ușoare pentru a raporta că mașina lui a fost lovită în trafic de un conducător auto care, deși era în culpă, nu a dorit să încheie „amiabila", este evident faptul că, ori Agentul Principal de Poliție Băiașu Bogdan - Constantin nu a avut chef de lucru și fiind nemulțumit că a fost deranjat din momentele lui de relaxare în timpul programului, i-a aplicat această lecție tânărului care „și-a permis" să-l deranjeze, ori cel care l-a lovit pe David este un șmecher care a sunat în prealabil la Biroul Accidente Ușoare punându-i în gardă pe polițiști că este posibil să vină un puști să reclame că el l-a lovit și că, dacă acest lucru se va întâmpla, puștiului să i se dea o lecție.

Am semnalat acest abuz deoarece este evident faptul că, atunci când polițiști abuzivi folosesc discreționar forța imensă a Statului asupra unui tânăr, nu mai vorbim despre ordine publică ci despre o intimidare instituțională. Este de necontestat faptul că, acolo unde frica ia locul legii, Statul de drept se prăbușește.