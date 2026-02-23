Aștepți zilele calde? Iată 4 cocktail-uri care te apropie de primăvară
Postat la: 23.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Odată cu primele zile calde din an, tot mai mulți oameni caută băuturi ușoare, aromate și răcoritoare, cocktailuri care marchează perfect începutul sezonului cald. Primăvara aduce energia ideală pentru combinații efervescente, citrice și delicate, iar două ingrediente ies rapid în evidență: prosecco și gin. Versatile, accesibile și ușor de integrat în mixuri inventive, cele două devin baza perfectă pentru rețete simple, dar spectaculoase.
Mai jos găsești patru idei fresh și delicioase, cocktailuri cu prosecco și cu gin, ideale pentru zilele însorite sau seri relaxate alături de prieteni.
Hugo Spritz (proaspăt și floral)
De ce merită încercat
Hugo Spritz este cocktailul perfect pentru zilele în care ai nevoie de prospețime într-o formă cât mai delicată. Prosecco-ul rece oferă efervescență, iar siropul de soc aduce o aromă florală, fină și echilibrată, ideală pentru momentele în care vrei o băutură rafinată, dar lejeră. Menta proaspătă adaugă o notă aromatică vibrantă, care completează senzația de primăvară în fiecare înghițitură.
Pe lângă gustul extrem de proaspăt, Hugo Spritz este foarte ușor de preparat și poate fi personalizat cu doar câteva ajustări ale cantităților. Este băutura care se potrivește perfect unui prânz în aer liber, unei seri liniștite sau unei întâlniri cu prietenii - o alegere simplă, dar spectaculoasă, care nu dă greș niciodată.
Ingrediente (1 pahar)
• 120 ml prosecco• 60 ml apă minerală• 40 ml sirop sau lichior de soc• 4-5 frunze de mentă• Felii de lime• Gheață
Mod de preparare
Umple paharul cu gheață și adaugă siropul de soc împreună cu frunzele de mentă, pe care le presezi ușor pentru a le intensifica aroma. Toarnă prosecco foarte rece și completează cu apă minerală, amestecând delicat. Decorează cu o felie de lime și mentă proaspătă.
Prosecco Peach Bellini (clasic italian de primăvară)
De ce merită încercat
Bellini este întruchiparea eleganței italiene - un cocktail catifelat, cu o dulceață naturală dată de piureul de piersici. Combinația cu prosecco creează un mix aerat și delicios, perfect pentru zilele în care ai poftă de ceva ușor, fructat și răcoritor, fără note excesiv alcoolice. Este o băutură care face ca orice moment obișnuit să pară o ocazie specială.
Un alt motiv pentru care Bellini merită încercat primăvara este versatilitatea lui. Îl poți pregăti cu piersici proaspete, congelate sau cu nectar de calitate, iar rezultatul va rămâne la fel de plăcut. Este un cocktail excelent pentru brunch-uri, seri relaxate sau dimineți însorite cu energie bună.
Ingrediente (1 pahar)
• 100 ml prosecco• 60 ml piure de piersici• Gheață pisată (opțional)
Mod de preparare
Toarnă piureul într-un pahar tip fluturi, apoi adaugă prosecco rece, turnat lent pe marginile paharului. Amestecă foarte ușor pentru a integra aromele. Servește imediat pentru un gust cât mai fresh.
Gin Basil Smash (verde, aromatic și citric)
De ce merită încercat
Gin Basil Smash este cocktailul care îmbină prospețimea citrică cu aroma plină și verde a busuiocului, rezultând un gust unic și memorabil. Ginul se potrivește perfect cu notele vegetale, iar combinația cu suc de lămâie creează un echilibru energic, ideal pentru după-amiezi călduroase. Este băutura perfectă atunci când ai nevoie de ceva răcoritor, dar cu personalitate.
În plus, Gin Basil Smash este spectaculos și din punct de vedere vizual, datorită culorii sale verzi vibrante. Se prepară rapid, se strecoară ușor și poate deveni foarte repede un favorit, mai ales dacă îți plac aromele intense, dar curate. Este cocktailul care transformă busuiocul într-un ingredient-vedetă.
Ingrediente (1 pahar)
• 50 ml gin• 25 ml suc de lămâie• 20 ml sirop de zahăr• 8-10 frunze de busuioc• Gheață
Mod de preparare
Zdrobește ușor frunzele de busuioc în shaker împreună cu siropul de zahăr pentru a elibera aroma. Adaugă ginul, sucul de lămâie și gheața, apoi agită energic. Strecoară într-un pahar peste gheață și decorează cu busuioc proaspăt.
Spring Gin Fizz (ușor, spumos și revigorant)
De ce merită încercat
Spring Gin Fizz este unul dintre cele mai curate și spumoase cocktailuri pe bază de gin, ideal pentru zilele însorite ce anunță vara. Combină perfect citricele cu dulceața discretă a siropului, totul completat de un strop de apă minerală care îl face aerat și ușor de băut. Este o alegere excelentă dacă îți dorești un cocktail revigorant, elegant și simplu de pregătit.
Acest mix este potrivit atât pentru momente relaxate, cât și pentru ocazii speciale. Gustul lui curat și textura fină îl fac accesibil chiar și celor care nu sunt obișnuiți cu băuturile pe bază de gin. Este definiția cocktailului perfect pentru zilele calde: spumos, subțire, răcoritor și plin de energie.
Ingrediente (1 pahar)
• 50 ml gin• 30 ml suc de lămâie• 20 ml sirop de zahăr• 60 ml apă minerală• Gheață
Mod de preparare
Agită ginul, sucul de lămâie și siropul într-un shaker cu gheață până când devine bine răcit. Strecoară într-un pahar înalt cu gheață proaspătă și completează cu apă minerală. Amestecă foarte ușor și servește imediat.
Cocktailurile de primăvară trebuie să fie proaspete, lejere și suficient de versatile cât să transforme orice moment într-o ocazie de relaxare. Rețetele cu prosecco aduc acel aer efervescent și floral care evocă primele zile însorite, în timp ce cocktailurile pe bază de gin oferă prospețime, intensitate și o notă herbală care completează perfect atmosfera sezonului cald. Fie că alegi ceva spumos, fructat, citric sau aromat, fiecare dintre băuturile prezentate îți oferă o experiență diferită, dar la fel de plăcută.
