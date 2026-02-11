Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII
În Pireu, pe 9 februarie 2026
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI IREALITATEA BISERICII
(Comentariu la afirmațiile arogantului profesor Yuval Noah Harari)
Am subliniat și dovedit în repetate rânduri, prin anunțurile noastre, faptul incontestabil că lumea modernă se confruntă cu cel mai grav și mai complex declin din întregul său curs istoric. Aceasta trece printr-o criză spirituală și morală fără precedent, caracterizată de Părinții și oamenii duhovnicești moderni drept „apostazia vremurilor de pe urmă", așa cum a fost profețit în tradiția biblică și patristică a Bisericii noastre.
După cum se știe, în ultimele decenii, omenirea a fost dominată spiritual și religios de așa-numitul „spirit", de principiile și învățăturile „Noii Ere a Vărsătorului" (New Age), care este profund anticreștină prin natura sa și își propune să marginalizeze creștinismul, promovând credințe diametral opuse învățăturii creștine.
Una dintre credințele fundamentale promovate de această mișcare anticreștină este noțiunea că omul este prin natura sa un zeu și, prin urmare, nu are nevoie de Dumnezeu sau de un mântuitor în afara sa, deoarece se presupune că posedă puterile necesare pentru a-și atinge „divinitatea" prin forțe proprii. Această credință demonică nu este nimic altceva decât „evanghelia șarpelui", minciuna primordială a lui Satana adresată Primilor Creați, conform căreia aceștia pot deveni zei prin ei înșiși: „ἔσεσθε ὡς θεοί" (Gen. 3:5), fără Dumnezeu.
Omul apostat modern, derutat de iluzia presupusei sale „divinități", a căutat și a găsit modalitatea de a se „deifica" prin tehnologie, căreia i-a atribuit „proprietăți divine". Este suficient să observăm trufia ridicolă a ateilor care, timp de două secole și jumătate, au „deificat" știința, susținând că Dumnezeu este acum inutil și că toate problemele umane vor fi rezolvate prin tehnologie.
În zilele noastre, fenomenul „transumanismului" a ieșit la iveală din laboratoarele întunecate ale teocrației moderne. Este vorba despre tranziția omului de la starea de Homo sapiens la starea de Homo technologicus. Ca mișcare culturală și spirituală internațională, aceasta urmărește schimbări radicale în condiția umană, dezvoltând și utilizând tehnologii care promit o îmbunătățire excesivă a capacităților spirituale, fizice și psihologice ale omului. O căutare a mutației ontologice a omului prin tehnologie.
În esență, transumanismul pune la îndoială capacitățile naturale ale omului și încearcă să-l facă „atotputernic" prin tehnologie. Nu se limitează la îmbunătățirea calității vieții, ci contestă în mod direct natura umană „bună foarte" (Gen. 1:31) creată de Dumnezeu și, prin noua „divinitate" - tehnologia -, caută să o modifice. Pentru transumaniști, omul, așa cum a fost creat de Dumnezeu, este considerat „imperfect" și are nevoie de „corectare" prin tehnologie, care este astfel ridicată la rangul unei puteri superioare lui Dumnezeu. Aceasta este, fără îndoială, un afront de proporții colosale la adresa lui Dumnezeu.
Progresul rapid al tehnologiei din ultimii ani, în special în domeniul electronicii, este incontestabil. Punctul culminant al acesteia este Inteligența Artificială, care a luat proporții enorme și determină acum viața individuală și colectivă a milioane de oameni din întreaga lume. Tinde chiar să fie considerată superioară minții umane, datorită capacităților sale impresionante. Inteligența Artificială este cel mai „util instrument" al transumanismului pentru atingerea obiectivului de „deificare" a omului, fiind prezentată ca un panaceu pentru viitorul umanității.
Indiferent de utilitatea sa - care nu este pusă la îndoială -, inteligența artificială, potrivit experților, prezintă și riscuri serioase. „Operatorii săi creează o buclă de auto-consolidare, în care inteligența artificială învață din reprezentări artificiale și nu din lumea reală. Rezultatul poate fi prăbușirea modelelor sale, distorsionarea comportamentului și o reducere dramatică a fiabilității lor. În acest fel, există riscul ca omenirea să fie prinsă într-o realitate virtuală, în timp ce, în esență, inteligența artificială nu este nimic supranatural sau metafizic, ci pur și simplu o «extensie» a minții umane".
Experții avertizează că exploatarea capacităților Inteligenței Artificiale de către indivizi sau entități cu inhibiții morale reduse ar putea fi dezastruoasă. Aceasta poate duce chiar la răsturnarea valorilor umane universale fundamentale, precum cele spirituale, morale și religioase.
Motivul acestui anunț a fost un discurs recent al unuia dintre principalii teoreticieni ai fenomenului transumanismului, Yuval Noah Harari, istoric și profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Discursul a avut loc la Davos, Elveția, în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (FEM).
Dezvoltându-și opiniile, acesta a făcut predicții care amintesc mai mult de scenariile science-fiction, argumentând că Inteligența Artificială se pregătește să își asume un rol în domeniul religiei. Mai exact, a afirmat că IA ar putea chiar crea noi religii, cu propriile scripturi, adaptate nevoilor psihologice ale omului modern.
În primul rând, trebuie să subliniem că nici locul, nici momentul formulării acestor opinii nu sunt întâmplătoare. Forumul Economic Mondial nu este o simplă conferință de idei, ci un loc unde se trasează cursul viitor al umanității, conform percepțiilor și aspirațiilor unei elite închise a puterii politice și economice, care decide soarta popoarelor fără participarea acestora.
Prin intervenția lui Yuval Noah Harari și a „predicțiilor sale îndrăznețe" despre viitorul religiilor, se încearcă, în esență, trasarea cursului spiritual-religios al umanității. „În glacialul Davos, unde elitele globale iau decizii în tăcere pentru viețile a miliarde de oameni, au fost rostite cuvinte care nu au fost doar provocatoare, ci profund revelatoare. Harari nu a vorbit ca un simplu intelectual, ci ca mesagerul unei noi ere, în care puterii îi lipsesc chipul, sufletul și conștiința".
Este demn de remarcat faptul că, în trecut, profesorul în cauză a exprimat opinii similare despre religie și credința în Dumnezeu. Potrivit acestuia, Dumnezeu nu are ce căuta în viața omului transumanismului și al inteligenței artificiale, deoarece „supraomul tehnologic" nu are nevoie de El. În acest context, el a declarat că „Dumnezeu va fi înlocuit de inteligența artificială".
El a emis afirmații blasfemiatoare similare despre persoana lui Hristos, discreditând învățătura Sa despre învierea trupului, pe care o caracterizează drept „imperfectă". Potrivit lui Harari, „învierea la care se referea Hristos se identifică cu realitatea virtuală în care se presupune că va trăi omul viitorului". Astfel, „învierea reală" se transformă într-o formă de „supraviețuire veșnică" prin mijloace digitale și, în versiuni extreme, prin „încărcarea" (downloading) conștiinței umane în computere!
În același discurs de la Forumul Economic Mondial, el a atacat direct Sfintele Scripturi și, în general, textele religioase din care religiile își derivă autoritatea. El a afirmat în mod caracteristic faptul că „orice este făcut din cuvinte va fi preluat de Inteligența Artificială". Potrivit lui, „dacă religia este demontată, în centrul ei se va afla limbajul; și, din moment ce cărțile sunt combinații de cuvinte, Inteligența Artificială poate prelua atât cărțile, cât și religia care se bazează pe ele".
Evident, ținta acestor poziții sunt religiile fondate pe scripturi sacre, în special iudaismul, creștinismul și islamul. Prin relativizarea și deconstruirea textelor lor sacre, aceste religii devin vulnerabile la „atacul algoritmilor", sunt deposedate de autoritate și conduse spre degradare și detronare. Atunci când se pune întrebarea ce se întâmplă într-o „religie a cărții" când cel mai mare expert al cărții sacre este o Inteligență Artificială, în esență, acesteia i se atribuie un caracter pseudo-metafizic și „divin".
