A fost învelit Iisus în pânza misterioasă din Catedrala Sf Ioan? O analiză ADN surprinzătoare dezvăluie locul de origine al Giulgiului din Torino

De parcă aceast giulgiu mitologic nu ar fi fost deja învăluită în suficient mister, analizele au dezvăluit prezența ADN-ului aparținând plantelor, animalelor și chiar oamenilor de origine indiană pe Giulgiul din Torino, adâncind misterul care înconjoară veșmântul care se presupune că a înfășurat trupul lui Hristos după răstignire. Această dezvăluire genetică a fost detaliată într-un studiu recent.

„Descoperirile noastre evidențiază condițiile de conservare și interacțiunile cu mediul înconjurător, oferind perspective valoroase asupra variantelor genetice identificate, care provin din multiple surse biologice", a scris echipa, din care a făcut parte și Gianni Barcaccia de la Universitatea din Padova, în cadrul studiului. Cercetătorii au descoperit că Giulgiul din Torino era o adevărată placă Petri portabilă, conținând ADN uman și animal din diferite epoci.

Documentat pentru prima dată în Franța în 1354, legendarul giulgiu de in, cu dimensiunile de 4,4 x 1,1 metri, rămâne unul dintre cele mai iconice și controversate artefacte creștine. O analiză din 1988 a giulgiului, care se află la Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul din Torino, Italia, de jumătate de mileniu, a revelat că a fost confecționat între 1260 și 1390, eliminând posibilitatea ca așa-numitul chip de pe pânză să-i aparțină lui Iisus Hristos.

Totuși, acest lucru a fost contestat de către cercetători creștini convinși. Pentru a determina adevărata origine a pânzei, Barcaccia și echipa sa au efectuat o „reînviere genetică" - au analizat materialul prelevat probe de pe relicvă în 1978 ca pe un dosar arheologic-criminalistic, constatând că acesta conținea o bogăție de ADN atât medieval, cât și modern.

Poate că cea mai frapantă descoperire a fost aceea că 40% din ADN provenea din linii genealogice indiene, sugerând că romanii au adus pânză din Valea Indului sau chiar sugerând că materialul giulgiului provenea de pe subcontinent. „În ansamblu, descoperirile noastre anterioare și actuale oferă informații valoroase despre originile geografice ale persoanelor care au interacționat cu giulgiul de-a lungul călătoriei sale istorice prin diverse regiuni, populații și epoci", au relatat oamenii de știință.

„Urmele de ADN găsite pe Giulgiul din Torino sugerează o expunere potențial extinsă a pânzei în regiunea mediteraneană și posibilitatea ca firul să fi fost produs în India", a scris echipa. Cu toate acestea, Anders Götherström de la Universitatea din Stockholm, Suedia, care nu a fost implicat în studiu, a respins ideea că giulgiul ar fi provenit din India. „Încă nu văd niciun motiv să mă îndoiesc că giulgiul este francez și datează din secolele al XIII-lea și al XIV-lea", spune el.

Desigur, aceasta a fost doar vârful aisbergului ADN. Alte dovezi genetice au inclus urme de pisici și câini domestici, animale de fermă precum găini și vite, precum și cerbi, iepuri, pești, insecte și alte animale sălbatice. De asemenea, au fost prezente specii de floră, de la morcovi la grâu și cartofi, despre care cercetătorii bănuiesc că au fost aduse în Europa după ce exploratorii au început să călătorească în Asia și în Lumea Nouă - deși data exactă a acestei contaminări cu animale și plante a fost dificil de estimat.

Din păcate, s-a constatat că giulgiul era contaminat cu o varietate de ADN uman, inclusiv al oamenilor din 1978, „punând astfel sub semnul întrebării posibilitatea identificării ADN-ului original al giulgiului", au scris cercetătorii. Prezența bacteriilor cutanate pe giulgiul sugerează, de asemenea, manipularea intensă de-a lungul anilor. "În ansamblu, descoperirile noastre anterioare și actuale oferă informații valoroase despre originile geografice ale persoanelor care au interacționat cu giulgiul de-a lungul călătoriei sale istorice prin diverse regiuni, populații și epoci", au scris oamenii de știință.

Echipa lui Barcaccia nu a fost prima care a dezvăluit straturile relicvei în ultima perioadă. Anul trecut, designerul digital 3D brazilian Cicero Moraes, care a folosit reconstituiri virtuale pentru a arunca lumină asupra unor figuri și artefacte istorice, a arătat că Sfântul Giulgiu de la Torino nu a fost folosit pentru a-l acoperi pe Iisus și că, de fapt, a fost o reconstituire creată de artiști medievali.

Folosind simulări 3D ale giulgiului - una care acoperea un corp și cealaltă care acoperea o statuie în basorelief a unei persoane - el a descoperit că recrearea în basorelief se potrivea perfect cu imaginile. Acest lucru a sugerat că imaginea de pe giulgiu nu era conturul unui corp real, ci mai degrabă amprenta unei sculpturi superficiale care a fost folosită ca matriță.

Barrie Schwortz: „Am descoperit ADN nou pe Giulgiul din Torino, pe care oamenii de știință nu-l pot explica"

Giulgiul nu era o pictură, nici o arsură și nici o fotografie. Ei bine, vedeți, când priviți giulgiul în negativ, așa cum a făcut Jamie, afișând o imagine a acestuia, este foarte ciudat. Adică, arată urmele biciuirii de pe corpul său. Arată trăsăturile faciale. Arată găurile de la încheieturi, acolo unde a fost crucificat.

Barry Schwarz ținea raportul ADN în mâinile sale tremurânde și simțea cum i se strânge stomacul. După 40 de ani de studiere a Giulgiului din Torino, credea că nimic nu-l mai poate surprinde. Se înșela amarnic. Secvențele genetice extrase din fibrele antice nu se potriveau cu nicio populație cunoscută. Nici cu îngrijitorii europeni din Evul Mediu, nici cu restauratorii italieni, nici cu palestinienii din epoca romană.

Laboratorul găsise markeri ADN din regiuni care nu aveau absolut niciun sens. Secvențe atât de anomale încât trei geneticieni diferiți au refuzat să semneze rezultatele oficiale. Când Schwarz a întrebat-o pe cercetătoarea șefă cu ce anume aveau de-a face, ea i-a dat un răspuns care îl bântuie și astăzi. "Barry, sincer, nu știu. Nimeni nu știe. Și, sincer, unii dintre colegii mei nici măcar nu vor să știe."

Atunci Schwarz a realizat ceva îngrozitor. Comunitatea științifică nu era doar derutată de aceste dovezi. Le era sincer frică de ele. Dar iată care este problema.

Înainte de a putea înțelege pe deplin de ce această descoperire ADN provoacă panică în spatele ușilor închise ale laboratoarelor, trebuie să știți cum un fotograf evreu profund sceptic a devenit cea mai importantă autoritate mondială în ceea ce privește cel mai controversat artefact din istoria umanității.

Pentru că ceea ce a descoperit Schwarz în timpul anchetei sale de patru decenii este exact genul de dovezi pe care instituțiile puternice ar prefera să rămână îngropate pentru totdeauna. La sfârșitul celor trei ani de muncă, echipa a publicat rezultatele cercetării în reviste științifice cu referenți.

Gândiți-vă la asta pentru o secundă. Oricine a salvat acel giulgiu din mormânt s-a expus unui pericol la fel de mare ca cel cu care s-a confruntat Isus însuși. Soldații romani executau oameni pentru infracțiuni mult mai puțin grave.

Acum, întrebați-vă sincer: ați risca crucificarea pentru a păstra o bucată de pânză de la vecinul de vizavi? Sau ați asuma acest risc enorm doar pentru cineva despre care credeți cu adevărat că tocmai a învins moartea însăși? Însăși existența acestei pânze ne spune ceva profund, pe care cărțile de istorie nu vor să-l recunoască.

Totul a început în 1978. Barry Schwarz era un fotograf tehnic de renume. Genul de expert în care NASA avea încredere pentru proiectele sale de imagistică cele mai sensibile și secrete. Când o echipă de oameni de știință americani de elită i-a solicitat în mod specific expertiza pentru o examinare secretă a Giulgiului din Torino, el aproape că le-a râs în față.

Și, fii pe deplin convins, el era absolut convins că totul nu era altceva decât o pictură medievală, un fals ingenios creat de un artist talentat. S-a gândit că va zbura în Italia pe banii lor, va identifica câteva tușe de pensulă evidente în câteva ore și se va întoarce acasă să se relaxeze în mai puțin de o săptămână. O vacanță gratuită în Europa, caz închis, cariera merge mai departe.

A glumit chiar și public la conferințe, o remarcă disprețuitoare care avea să-l bântuie în următoarele patru decenii. Dar ceva profund ciudat s-a întâmplat când a ajuns efectiv la Torino. Era ceva unic la imaginea de pe giulgiu. Ceva care nu era tipic pentru niciuna dintre imaginile cu care eram familiarizați.

Echipa a lucrat cinci zile și nopți istovitoare, non-stop, dormind foarte puțin, efectuând experiment după experiment epuizant pe pânza antică. Schwarz a fotografiat meticulos fiecare fibră microscopică, fiecare semn misterios, fiecare detaliu aparent imposibil încorporat în țesătură și, încet, aproape imperceptibil, culoarea i s-a scurs complet de pe față.

Nu existau nicăieri urme de pensulă, niciun fel de pigmenți, nicio dovadă a vreunei tehnici artistice cunoscute din vreo perioadă a istoriei umane consemnate. Imaginea obsedantă de pe această pânză nu era pictată, nu era arsă, nu era pârjolită și nu fusese fotografiată folosind vreo tehnologie. Pur și simplu nu ar fi trebuit să existe. Și totuși, era acolo.

Iată care era problema. Schwarz a încercat de două ori, cu disperare, să se retragă din proiect. Și-a spus cu tărie că nu era problema lui să o rezolve. La urma urmei, era evreu. Ce-i păsa lui de o relicvă creștină de acum 2.000 de ani? Dar giulgiul nu-l lăsa deloc să plece. Ceva îl trăgea înapoi.

Apoi, totul s-a schimbat dramatic când Don Linn a intrat în scenă. Și tocmai aici povestea ia o întorsătură mult mai întunecată și mai misterioasă. Lynn nu era doar un om de știință obișnuit cu referințe impresionante. Acest om lucrase personal la legendara misiune Voyager, la revoluționara misiune Galileo. Era unul dintre cei mai buni specialiști în imagistică ai NASA, de la prestigiosul Laborator de Propulsie cu Jet.

Când Don Lynn lua cuvântul, indiferent de locul în care se afla, toată lumea tăcea imediat și asculta cu atenție. În timpul unei ședințe intense de planificare, Schwarz l-a confruntat în cele din urmă direct cu întrebarea care îi ardea în minte. De ce anume mă aflu aici? Sunt doar un evreu care nu are absolut nicio legătură cu chestiunile astea religioase.

Răspunsul calm al lui Lynn l-a lovit pe Schwarz ca un tren de marfă care a venit pe neașteptate. Și Iisus era evreu, a spus Lynn cu naturalețe. Apoi s-a aplecat mai aproape, vorbind cu voce mai joasă. Poate că Dumnezeu a vrut în mod special ca unul dintre poporul său ales să facă parte din această echipă.

Schwarz a simțit cum i se ridică părul de pe ceafă. Camera părea brusc diferită. Lynn nu terminase de transmis mesajul său. I-a spus lui Schwarz să călătorească la Torino, să-și facă treaba profesională cât mai bine posibil și să aibă încredere că scopul divin mai mare se va revela în cele din urmă la momentul potrivit. Acele cuvinte aparent simple au schimbat absolut totul în traiectoria lui Schwarz.

Nu avea nici cea mai mică idee că era pe cale să se lovească cu capul de un mister profund care îi va consuma complet întreaga viață rămasă. Mi-am dat seama că frații și surorile mele creștine nu aflau adevărul despre Giulgiul din Torino. Dar analiza surprinzătoare a imaginii a fost doar începutul coșmarului care urma.

În următorii trei ani intensi, echipa dedicată a efectuat toate testele științifice imaginabile asupra Giulgiului. Erau complet hotărâți să dezvăluie acest mister antic pentru a dovedi definitiv că era un fals elaborat și apoi să-și continue carierele respective. În schimb, s-au lovit de un zid după altul.

Nu s-a detectat vopsea nicăieri, nici reziduuri de colorant, nici urme de arsuri de la căldură, nici substanțe chimice fotografice din nicio epocă. Absolut nimic care să poată explica formarea imaginilor. Totuși, nu este atât de simplu. Vedeți, ei nu au eșuat doar în a identifica tehnica specifică folosită.

De fapt, au demonstrat în mod concludent, prin cercetări riguroase, revizuite de colegi și publicate în marile reviste științifice, că nicio tehnologie cunoscută din nicio epocă a istoriei umane nu ar fi putut produce această imagine particulară cu aceste caracteristici specifice.

Lăsați această realizare profundă să se așeze pentru un moment îndelungat. Putem trimite cu succes roboți sofisticați pe suprafața lui Marte. Putem secvenția complet întregul genom uman. Putem diviza atomi individuali, dar nu putem în niciun caz să replicăm sau să reproducem imaginea misterioasă de pe giulgiul din Torino folosind orice tehnologie modernă disponibilă.

Și când echipa și-a publicat în sfârșit concluziile cuprinzătoare, comunitatea științifică mai largă a devenit tulburător de tăcută, suspect de tăcută. Nu au apărut refutări majore. Nu au apărut încercări academice serioase de a infirma sau contesta munca lor meticuloasă. Doar o tăcere incomodă generalizată. Aproape ca și cum cineva influent nu ar fi vrut ca această conversație să continue.

Acum, aici este exact momentul în care povestea personală a lui Schwarz devine profund emoționantă. Pentru că, chiar și după ce a fost martor direct la toate aceste dovezi copleșitoare, el încă refuza cu încăpățânare să creadă că giulgiul era autentic. Timp de 18 lungi ani, el a refuzat în mod constant să accepte ceea ce propria sa cercetare științifică îi spunea în mod clar.

Motivul frustrant: probele de sânge. Petele vizibile de sânge de pe giulgiu erau încă de o culoare roșie distinctă. Și absolut oricine cu cunoștințe de bază în criminalistică știe că sângele vechi uscat devine maro închis în doar câteva ore de la expunerea la aer. Acest singur detaliu enigmatic l-a ținut pe Schwarz ferm ancorat în scepticismul său confortabil.

În 1995, Schwarz a primit un telefon neașteptat care avea să spulbere complet tot ceea ce credea că înțelegea despre Giulgiul. După ani de rezistență, renumitul expert în sânge, dr. Alan Adler, era la telefon și a răspuns la ultima întrebare care îl împiedica pe Schwarz să accepte autenticitatea Giulgiului.

La celălalt capăt al firului se afla, deci, dr. Alan Adler, biochimist format la Harvard, expert de renume mondial în chimia sângelui, coleg cercetător evreu cu referințe impecabile. Când dr. Adler vorbea cu autoritate despre probele de sânge, guvernele și marile instituții ascultau cu mare atenție.

Barry, a spus Adler, cu vocea lui de obicei calmă, dar neobișnuit de tensionată și serioasă. Probele de sânge de pe Giulgiul conțin niveluri anormal de ridicate de bilirubină. Extrem de ridicate. Schwarz se opri, derutat de terminologia tehnică. "Ce înseamnă asta mai exact, Alan?", intrebă.

Adler îi explică cu atenție că, atunci când corpul uman este supus unui traumatism fizic extrem și prelungit, bătăi repetate și severe, biciuiri brutale, înțepături cu spini ascuțiți și, în cele din urmă, crucificare, întregul sistem biologic este inundat în mod dramatic de bilirubină, ca răspuns la un șoc acut.

Ficatul, copleșit, pur și simplu nu poate procesa substanța suficient de repede. Sângele care conține acele niveluri ridicate de bilirubină rămâne permanent roșu. Nu se întunecă niciodată în timp, niciodată.

Mâinile lui Schwarz s-au răcit brusc. Mintea lui a parcurs înapoi ani de cercetare. Dovada concludentă se afla chiar în fața lui de aproape două decenii întregi. Pur și simplu nu deținea cunoștințele biochimice specializate necesare pentru a interpreta corect ceea ce vedea.

În acel singur moment transformator, orice îndoială rămasă s-a dizolvat complet. Giulgiul nu era doar potențial autentic. Era exact ceea ce pretinsese întotdeauna că este. Adevăratul giulgiu de înmormântare al lui Iisus din Nazaret.

Dar așteptați să auziți ce a dezvăluit de fapt recenta analiză genetică. Acolo povestea aceasta ia cea mai terifiantă întorsătură. Aceasta este partea specifică a investigației pe care știința mainstream nu vrea cu disperare ca cineva să o discute public sau să o investigheze mai departe.

Când cercetătorii specializați au extras în sfârșit probe viabile de ADN din fibrele antice ale giulgiului, se așteptau pe deplin să găsească contaminare obișnuită provenită de la cei care l-au manipulat de-a lungul istoriei: călugări medievali care l-au venerat, restauratori din epoca Renașterii care l-au reparat, conservatori italieni care l-au păstrat de-a lungul secolelor.

Nu asta au găsit de fapt. Secvențele genetice enigmatice au dezvăluit markeri distincti proveniți din multiple regiuni geografice complet diferite.

Urmele din Orientul Mijlociu, evident, ceea ce avea sens logic, dar și secvențe neașteptate din Asia de Sud, din Africa de Nord, de la populații antice care nu aveau absolut niciun motiv să fie concentrate pe o singură bucată de pânză antică, presupusă a proveni din Ierusalimul secolului I.

Iată aspectul tulburător pe care cercetătorii l-au remarcat imediat. Modelele neobișnuite nu se potrivesc cu niciun model de contaminare aleatorie provenită din manipularea de-a lungul secolelor. Sunt mult prea specifice ca origine, prea concentrate geografic în anumite zone, prea distribuite deliberat pe țesătură.

Unii geneticieni au recunoscut în particular, în conversații confidențiale, că nu au întâlnit niciodată până acum ceva asemănător cu aceste dovezi ADN anomale. Pur și simplu nu se potrivește cu niciun model științific existent de manipulare naturală, transport istoric sau contaminare acumulată. Și anumiți cercetători proeminenți implicați în analiză se tem, se pare, să-și publice public concluziile complete.

Gândiți-vă foarte atent la ce sugerează de fapt această implicație tulburătoare. Poziția academică oficială dominantă rămâne cu încăpățânare aceea că Giulgiul este doar un fals medieval creat de un artist necunoscut.

În ciuda chimiei sângelui copleșitoare care dovedește în mod concludent că a avut loc un traumatism fizic extrem, în ciuda formării imaginii care sfidează complet orice tehnologie cunoscută dezvoltată vreodată, în ciuda probelor ADN care ridică întrebări mult mai tulburătoare decât răspunsuri.

Este aproape ca și cum concluzia prestabilită ar fi venit prima, iar probele fizice ar fi trebuit pur și simplu să o urmeze docil și să o confirme, dar probele reale nu cooperează cu această narațiune convenabilă. Teoriile alternative îndrăznețe circulă în tăcere printre cercetători de mulți ani.

Unii oameni de știință vorbesc în particular despre material genetic care, logic, nu ar trebui să existe în nicio bază de date standard a populației de nicăieri. Secvențe care par ciudat de corupte sau incomplete în moduri extrem de neobișnuite, care sfidează complet modelele normale de degradare biologică în timp.

Scepticii nu mai resping pur și simplu aceste dovezi tulburătoare cu explicații pline de încredere. Ei evită în mod activ să se ocupe de ele, deoarece a se confrunta serios cu aceste dovezi ADN înseamnă a se confrunta potențial cu posibilități pe care știința instituțională mainstream pur și simplu nu este echipată intelectual să le gestioneze.

Ce se întâmplă dacă probele ADN dovedesc de fapt că giulgiulul nu este doar vechi din punct de vedere istoric, ci incredibil de antic? Ce se întâmplă dacă markerii genetici anomali indică ceva care contestă fundamental tot ceea ce credem că înțelegem despre istoria umanității? Ce se întâmplă dacă establishmentul științific știe în secret de ani de zile despre aceste descoperiri tulburătoare și a decis pur și simplu că publicul larg nu ar putea face față psihologic adevărului complet?

Acestea nu sunt teorii conspiraționiste marginale provenite din surse nesigure. Acestea sunt întrebări serioase puse de cercetători acreditați în conversații profesionale private. Genul acela de discuții incomode care, în mod misterios, par să nu ajungă niciodată în revistele academice cu evaluare inter pares.

După ce a constatat personal cât de ușor poate fi indus în eroare publicul larg de o acoperire mediatică senzaționalistă, a constatat că relatările din presă despre Giulgiul din Torino erau adesea înșelătoare sau chiar complet false.

Schwarz a luat o decizie crucială care avea să-i definească, în cele din urmă, întreaga moștenire profesională. În 1996, a lansat de la zero site-ul shroud.com. În cele din urmă, acesta a devenit cea mai mare și mai cuprinzătoare bază de date științifică existentă în domeniul cercetării Giulgiului.

Milioane de vizitatori curioși o accesează anual, în căutarea unor informații fiabile. Remarcabil este faptul că site-ul exista și prospera cu mult înainte ca Google să devină un nume cunoscut. Schwarz a refuzat cu fermitate toate veniturile din publicitate și ofertele de sponsorizare. Nu erau permise sponsorizări corporative. Nu era permisă nicio influență comercială externă. Doar date științifice complet nefiltrate, disponibile gratuit oricui este suficient de curajos să le examineze cu seriozitate.

În 2009, el a fondat oficial Asociația pentru Educație și Cercetare privind Giulgiul din Torino, ca organizație oficială non-profit. Misiunea acesteia era conservarea acestei dovezi neprețuite pentru generațiile viitoare de cercetători. De-a lungul anilor, oamenii i-au pus constant la îndoială motivele personale.

De ce ar dedica un bărbat evreu întreaga sa viață rămasă conservării unor dovezi controversate despre Iisus? Răspunsul său a rămas mereu simplu și direct: "Sarcina mea nu este să le spun oamenilor ce să creadă. Sarcina mea este să mă asigur că probele științifice supraviețuiesc intacte."

Dar iată partea profund personală pe care Schwarz o discută rar în public, în interviuri. Ancheta l-a schimbat profund ca persoană. După ce a petrecut decenii împărtășind profesional descoperirile sale științifice în întreaga lume, oamenii au încetat treptat să mai întrebe despre giulgiul în sine, începând în schimb să întrebe direct despre el.

"Ce crezi tu personal acum, Barry?" Pentru prima dată în întreaga sa viață de adult, a fost în sfârșit obligat să se confrunte direct cu întrebarea spirituală de care fugise activ încă din copilărie. A crescut într-o familie ortodoxă evreiască strictă, cu o familie extinsă, tradițiile sacre fiind respectate cu strictețe.

Cu toate acestea, petrecuse zeci de ani respingând în mod deliberat toate acestea ca fiind superstiții irelevante, dar, examinându-și sincer propria inimă prin această investigație, s-a întâmplat ceva complet neașteptat, pe care nu îl anticipase niciodată.

În propriile sale cuvinte liniștite, rostite încet și meditativ, am fost sincer șocat să descopăr că Dumnezeu fusese de fapt acolo tot timpul. El aștepta pur și simplu cu răbdare ca eu să mă întorc și să-L recunosc.

Barry Schwarz nu și-a propus niciodată în mod deliberat să dovedească ceva specific despre credința religioasă. Era pur și simplu un fotograf priceput care a urmat dovezile științifice oriunde îl duceau acestea în mod sincer. Iar acele dovezi au dus undeva unde știința modernă încă nu poate oferi o explicație adecvată.

Undeva care face ca instituțiile academice puternice să se simtă profund incomode. Undeva care ridică întrebări fundamentale pe care majoritatea cercetătorilor consacrați sunt pur și simplu prea speriați din punct de vedere profesional să le pună în public.

Analiza chimică a sângelui confirmă în mod concludent tortura fizică extremă. Formarea imaginii sfidează complet orice tehnologie cunoscută. Iar probele ADN anormale, acestea sunt exact ceea ce îi ține treji noaptea pe anumiți oameni de știință.

Așadar, iată întrebarea fundamentală pe care trebuie să ți-o pui sincer. Este Giulgiul din Torino o dovadă fizică autentică a Învierii? Sau este cel mai sofisticat fals artistic din istoria umanității? Creat cumva folosind tehnici avansate pe care încă nu le putem identifica sau reproduce astăzi. Orice răspuns are implicații uriașe pentru tot.

Misterul a căpătat o dimensiune tehnologică - 34 de trilioane de watti in 1/40 miliardimi de secundă

În urma experimentelor conduse de fizicianul Paolo Di Lazzaro și echipa sa de la Centrul de Cercetare ENEA din Frascati, concluziile lor par desprinse din scenariile science-fiction, căci gravitează în jurul unei cifre uluitoare: 34 de trilioane de wați.

Această valoare nu reprezintă o măsurătoare a unei energii reziduale, ci calculul teoretic al puterii necesare pentru a imprima imaginea enigmatică pe pânza de in, folosind tehnologia modernă a laserelor cu excimeri.

Timp de decenii, oamenii de știință au încercat să explice cum a apărut imaginea „negativă" a unui bărbat torturat pe o pânză medievală, fără a găsi urme de pigmenți, vopsele sau arsuri termice. Echipa ENEA a abordat problema din perspectiva fotochimiei, reușind să reproducă colorarea specifică a fibrelor de in - o îngălbenire extrem de superficială, de ordinul micrometrilor - prin expunerea acestora la impulsuri scurte de radiație ultravioletă de tip vacuum (VUV).

Marea provocare a apărut în momentul scalării acestui proces la dimensiunea întregului corp uman reprezentat pe giulgiu. Calculele fizicienilor au arătat că, pentru a obține o astfel de imagine într-o fracțiune de secundă, ar fi fost nevoie de o descărcare de energie de aproximativ 34 de terawați. Pentru a pune această cifră în perspectivă, puterea respectivă depășește capacitatea combinată a tuturor centralelor electrice de pe glob în orice moment dat.

Aspectul cel mai frapant al acestui studiu este discrepanța dintre rezultatul fizic și posibilitățile tehnice. Chiar și cu tehnologia laser de ultimă oră a secolului XXI, omenirea nu deține un aparat capabil să emită un singur impuls de o asemenea intensitate și suprafață. Dacă ipoteza radiației este corectă, rezultă că imaginea a fost creată de un fenomen care sfidează capacitățile umane actuale și, cu atât mai mult, pe cele ale unui presupus falsificator din secolul al XIV-lea.

Această descoperire a alimentat dezbateri aprinse între sceptici și susținătorii autenticității. În timp ce primii caută încă o explicație chimică sau naturală mai simplă, cercetătorii italieni subliniază că proprietățile fizice și chimice ale Giulgiului sunt atât de particulare încât singura analogie tehnică viabilă rămâne acest impuls masiv de lumină UV.

În context religios, mulți văd în acești 34 de trilioane de wați „amprenta" fizică a Invierii, descrisă ca un eveniment generator de o lumină spirituală și fizică de o intensitate incomensurabilă. Mai ales că: această energie este echivalentă cu puterea a mii de fulgere sau depășește capacitatea totală de producție de energie electrică a planetei, concentrată într-o fracțiune infimă de secundă (aprox. 1/40 miliardimi de secundă - atât este necesar ca timp pentru a se imprima imaginea respectivă).