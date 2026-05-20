Premierul interimar Ilie Bolojan va inaugura stațiunea Vizantea
Postat la: 20.05.2026 |
Vineri 22 mai orele 18 a.c., la inaugurarea stațiunii Vizantea din Vrancea, obiectiv care a costat circa 8 mil de euro, va fi prezent ca oaspete de cinste Ilie Gavril Bolojan, premier interimar și președinte al PNL.
De menționat că fondurile alocate obiectivului au fost în proporție de 90% guvernamentale, iar 10% din fonduri locale. Ctitorul stațiunii este fostul primar de Vizantea Dragoș Ciobotaru, actual deputat și președinte al PNL Vrancea, care de cle puțin 10 ani a făcut toate demersurile necesare ca localitatea Vizantea să fie pusă pe harta stațiunilor balneoclimaterice din România și din Europa. (Marian Gârleanu)
