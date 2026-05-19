Laura Kovesi anunta ca Dosarul Pfizergate împotriva Ursulei von der Leyen se va finaliza până la finalul mandatului ei la EPPO

Laura Codruța Kovesi dă vestea momentului pe final de mandat la șefia Parchetului European. Kovesi spune că procurorii din subordinea sa vor finaliza în acest an poate cel mai titrat dosar la care au muncit. Este vorba despre Pfizergate, dosarul care vizează achiziții uriașe de vaccinuri la nivelul UE.

În dosar este implicată și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Kovesi speră ca așa numitul dosar Pfizergate va fi finalizat în timpul mandatului ei. „Ancheta este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia. Ancheta este supervizată de o cameră permanentă, din care eu nu fac parte, dar acest dosar va fi închis, sper, în acest an", a spus Kovesi pentru G4Media. Ea a mai spus că deși dosarul a fost deschis în urmă cu trei ani, el încă nu are o soluționare din cauza complexității, dar și din cauza lipsei de resurse.

„Noi aici nu investigăm oportunitatea încheierii unui astfel de contract și dacă a fost legal sau nelegal. Am încercat în anchetă să implicăm toate instituțiile la nivel european care ar putea ajuta: OLAF, Curte de Conturi, directoratele Comisiei Europene, toată lumea să ne dea o evaluare și să încercăm să aflăm împreună ce s-a întâmplat", a explicat Kovesi.

Șefa Parchetului European a continuat spunând că este vorba despre „un dosar în care cumva legăturile nu sunt numai în interiorul Europei, numai pe teritoriul statelor membre, ci avem o conexiune cu un stat terță, în Statele Unite are Americii. Aici avem aceleași instrumente de cooperare pe care le au și procurorii naționali și face cumva un pic mai dificilă viața noastră, pentru că trebuie să așteptăm atunci când solicităm diverse informații".

Kovesi a mai spus că au avut loc multe audieri în legătură cu acest dosar și s-au administrat foarte multe probe. „S-au făcut audieri foarte multe, inclusiv funcționarea Comisiei Europene, s-au administrat foarte multe probe, avem foarte multe rapoarte pe care le-am primit. Știu că este o mare așteptare din partea publicului, dar ceea ce este important este ca investigația noastră să clarifice absolut toate alegațiile care au fost făcute. Sunt foarte multe alegații despre aceste contracte, noi trebuie să le verificăm pe fiecare și să avem un răspuns", a explicat șefa EPPO.

Întrebată despre schimburile de mesaje dintre Ursula von der Leyen și conducerea Pfizer, Kovesi a confirmat că acestea fac parte din investigație. „Este un aspect pe care noi trebuie să-l verificăm. Poate știți că au fost făcute câteva plângeri și în instanță despre această situație. Ne uităm și la acest aspect, îl investigăm cu siguranță", a spus Kovesi. Șefa EPPO a insistat că instituția pe care o conduce este independentă atât față de guvernele naționale, cât și față de instituțiile europene.

„Noi suntem independenți și față de autoritățile naționale, dar și față de autoritățile și instituțiile europene. Asta este ceea ce EPPO trebuie să dovedească: faptul că legea este egală pentru toți. Nu contează ce fel de funcționar public noi investigăm, că este președinte al Comisei, că este președinte de instituție sau membru al Parlamentului sau un simplu funcționar într-o instituție europeană. Noi aplicăm aceleași reguli", a conchis aceasta.