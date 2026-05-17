Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Postat la: 17.05.2026 |
Un maraton TV de nouă ore programat duminică şi susţinut de guvernul Statelor Unite include doar creştinii din cultele protestante evanghelice şi catolicii, excluzând protestanţii luterani sau calvini, creştinii ortodocşi, precum şi toate celelalte religii majore - islamul, budismul sau hinduismul.
La programul intitulat „Reconsacrare 250: Jubileu Naţional de Rugăciune, Osanale şi Mulţumiri" urmează să contribuie cu un mesaj video şi preşedintele Donald Trump, iar alţi politicieni republicani de rang înalt, printre care secretarul apărării Pete Hegseth, vor lua cuvântul pe esplanada National Mall din Washington.
Evenimentul este organizat de parteneriatul public-privat Freedom 250 (Libertate 250) creat de Casa Albă pentru coordonarea instituţiilor federale la sărbătorirea unui sfert de secol de la proclamarea independenţei Statelor Unite. Susţinătorii separaţiei religiei de stat apreciază că manifestarea estompează limitele dintre guvern şi credinţă.
Laurie Gaylor, copreşedintă a Fundaţiei Freedom From Religion (Eliberarea de Religie) consideră că rugăciunile susţinute de guvern sunt chintesenţa a „exact ceea ce Constituţia noastră laică interzice guvernului". „Este o fuziune nu doar între biserică şi stat, ci şi între guvernul federal şi naţionalismul creştin", a spus ea.
Reuters consemnează că un sfert din adulţii americani se consideră neafiliaţi religios conform datelor Centrului de Cercetări Pew. Circa 23% se declară protestanţi evanghelici, 19% - catolici, cum este şi vicepreşedintele JD Vance, iar 11% protestanţi tradiţionali. Manifestarea de duminică este una din cele 16 planificate de guvern pentru a 250-a aniversare a Statelor Unite şi prima de anul acesta.
