"Ultratereștrii suntem noi, din viitor". Explicația lui Amy Eskridge pentru P-47 și P-52, după ce Pentagon a publicat dosarele extraterestre
Postat la: 19.05.2026 |
Declasificarea de către Pentagon a dosarelor fenomenelor anomice neidentificate (UAP), a declanșat o furtună de speculații globale, propulsând în mod neașteptat afirmațiile unei cercetătoare decedate.
Un videoclip cu regretata Amy Eskridge, om de știință antigravitațional, fost președinte al Institutului pentru Științe Exotice și unul dintre cei unsprezece oameni de știință americani legați de cercetări sensibile care fie au dispărut, fie au murit, determinând o anchetă federală, a apărut online, dar de atunci a devenit viral în urma dezvăluirii dosarelor UAP.
Omul de știință susținea că „ultratereștrii" sunt „noi din viitor", clasificându-i drept „P-47" și „P-52". Săptămâna trecută, când Departamentul de Război al Statelor Unite și-a deschis Sistemul Prezidențial de Desigilare și Raportare pentru Întâlnirile cu UAP-uri, imagini cu Eskridge discutând despre „ultratereștri" au devenit virale.
În videoclip, omul de știință a spus: „Deci, ultratereștrii, cred - ați auzit de P-52 și P-47?", a întrebat ea. „Sunt noi din viitor. Sunt de aici. Sunt voi, sunt eu, sunt de aici, din viitor", a spus ea. Ce ar putea conține "dosarele extraterestre" pe care guvernul SUA vrea să le facă publice. "Ni s-a zis de existența creaturilor reptiliene, OZN-uri și lucruri care sună dintr-un film SF!"
De asemenea, a explicat diferența dintre extratereștri și ultratereștri, spunând că „extra" înseamnă că nu vin de pe Pământ și sunt „de altundeva". În timp ce „ultra", a spus ea, „nu sunt neapărat din exterior, sunt de aici". Ea a mai susținut că ultratereștrii sunt „ca tine și ca mine", spunând chiar: „Sunt și eu unul? Nu știu".
Ce sunt P-47 și P-52?
Nucleul afirmației tehnice a lui Eskridge se bazează pe denumirile P-47 și P-52. Aceste etichete reprezintă numărul de milenii în viitor din care provin acești „ultratereștri". Ea a spus: „P-47 este prezent plus 47.000 de ani. P-52 este prezent plus 52.000 de ani." Eskridge a spus că va exista o calamitate care va distruge omenirea. „Practic, există o calamitate - există ca un scenariu apocaliptic în viitorul apropiat. Rămân cei care merg în subteran și supraviețuiesc. Apoi, sunt cei care rămân cumva la suprafață și, în mod miraculos, nu mor."
Momentul acestei renașteri virale coincide cu publicarea continuă de către administrația Trump a unor înregistrări anterior secrete. Conform The Guardian, lotul inițial de documente include o relatare din 1969 a lui Buzz Aldrin și transcrieri ale misiunilor Apollo care descriau „surse de lumină puternică" și obiecte „de dimensiuni considerabile" în apropierea suprafeței lunare.
