Măsură fără precedent în SUA, de tip dictatorial: Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna"!

O măsură fără precedent, adoptată în Statele Unite, a fost criticată de democrați. Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna" față de auditurile fiscale existente. Autoritățile fiscale americane vor avea interdicție să urmărească plângeri împotriva lui Donald Trump, a fiilor săi cei mari și a Organizației Trump, în baza unui acord de oprire a procesului de 10 miliarde de dolari intentat de președinte împotriva Serviciului de Venituri Interne (IRS).

Decizia Departamentului de Justiție de luni de a lansa fondul pentru persoanele care spun că sunt victime ale unor investigații și urmăriri penale nedrepte sub administrațiile anterioare a atras critici puternice din partea democraților și scepticism din partea unor republicani de la Capitoliu, potrivit Financial Times.

Promisiunea Departamentului de Justiție de marți a venit la o zi după ce Trump a fost de acord să soluționeze procesul său împotriva IRS (Fiscul american) în schimbul lansării de către guvernul SUA a unui fond de 1,8 miliarde de dolari pentru victimele presupuselor „acuzații legale".

„Statele Unite ELIBEREAZĂ, RENUNȚĂ, ABSOLVĂ și EXONEREAZĂ DEFINITIV pe fiecare dintre reclamanți de orice pretenții și, prin prezenta, li se INTERZICE DEFINITIV să inițieze sau să continue orice acțiune în justiție", a scris procurorul general interimar Todd Blanche într-un document de o pagină publicat marți, referitor la procesul intentat în ianuarie de Trump, de fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, precum și de Trump Organization.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat că decizia de a interzice IRS-ului să urmărească plângeri împotriva lui Trump a fost „doar în ceea ce privește orice audituri existente".

„Nu ar avea prea mult sens să se soluționeze mai multe plângeri semnificative dacă oricare dintre părți ar putea pur și simplu să se întoarcă și să încerce să inițieze plângeri mai adverse care ar fi putut fi intentate anterior", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Danny Werfel, comisar IRS sub fostul președinte Joe Biden, a menționat, însă, că „nu este conștient de niciun precedent în care IRS a fost de acord în prealabil să renunțe definitiv la examinarea declarațiilor fiscale depuse anterior pentru o anumită persoană sau afacere". El a adăugat: „Indiferent dacă ești președintele sau Joe instalatorul, oamenii se așteaptă ca aceleași reguli fiscale și cadru de aplicare să se aplice tuturor".

O senatoare democrată îl acuză pe Trump

Patty Murray, o senatoare democrată, l-a acuzat pe Trump marți că a înființat un „fond ascuns pentru a-și îmbogăți proprii prieteni". „Vorbim despre nimic altceva decât despre faptul că președintele în exercițiu al Statelor Unite jefuiește Trezoreria pentru propriul câștig", a spus ea.

John Thune, cel mai important republican din Senatul SUA, a declarat că „există și vor continua să existe o mulțime de întrebări" cu privire la acordul dintre Departamentul de Justiție și Trump. Trump a declarat luni că nu a jucat niciun rol în înființarea fondului și că știa „foarte puține lucruri despre el".

Întrebat dacă el sau membrii familiei sale vor primi compensații din fond, Trump a spus că plățile vor fi „stabilite de un comitet de patru sau cinci persoane care sunt respectate și foarte strălucite în ceea ce fac". Vicepreședintele JD Vance a adăugat, într-o conferință de presă de marți, că „încercăm să despăgubim oamenii pentru care le-a fost aruncată cartea [și] au fost maltratați de sistemul juridic".

„Vom evalua aceste lucruri de la caz la caz... dacă considerăm că cineva a fost urmărit penal pe nedrept și merită o compensație justă, atunci acesta este scopul acestui fond." Michael Caputo, care a servit în prima administrație Trump, i-a trimis marți o scrisoare lui Blanche, solicitând 2,7 milioane de dolari „restituire și rambursare" din fond, susținând că „aparatura guvernamentală a fost în mod clar folosită ca armă împotriva familiei mele" din 2016 până în 2025, începând cu ancheta FBI privind legăturile dintre Rusia și prima campanie prezidențială a lui Trump. Procesul intentat de Trump împotriva IRS a fost intentat în ianuarie și a provenit din divulgarea documentelor fiscale de către un fost contractant al IRS către mai multe instituții media și organizații în 2019 și 2020.