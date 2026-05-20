Măsură fără precedent în SUA, de tip dictatorial: Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna"!
Postat la: 20.05.2026 |
O măsură fără precedent, adoptată în Statele Unite, a fost criticată de democrați. Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna" față de auditurile fiscale existente. Autoritățile fiscale americane vor avea interdicție să urmărească plângeri împotriva lui Donald Trump, a fiilor săi cei mari și a Organizației Trump, în baza unui acord de oprire a procesului de 10 miliarde de dolari intentat de președinte împotriva Serviciului de Venituri Interne (IRS).
Decizia Departamentului de Justiție de luni de a lansa fondul pentru persoanele care spun că sunt victime ale unor investigații și urmăriri penale nedrepte sub administrațiile anterioare a atras critici puternice din partea democraților și scepticism din partea unor republicani de la Capitoliu, potrivit Financial Times.
Acordul cu Departamentul de Justiție din SUA vine la o zi după ce guvernul a înființat un fond de 1,8 miliarde de dolari pentru a plăti aliații președintelui afectați de presupuse „acuzații legale". Promisiunea Departamentului de Justiție de marți a venit la o zi după ce Trump a fost de acord să soluționeze procesul său împotriva IRS (Fiscul american) în schimbul lansării de către guvernul SUA a unui fond de 1,8 miliarde de dolari pentru victimele presupuselor „acuzații legale".
„Statele Unite ELIBEREAZĂ, RENUNȚĂ, ABSOLVĂ și EXONEREAZĂ DEFINITIV pe fiecare dintre reclamanți de orice pretenții și, prin prezenta, li se INTERZICE DEFINITIV să inițieze sau să continue orice acțiune în justiție", a scris procurorul general interimar Todd Blanche într-un document de o pagină publicat marți, referitor la procesul intentat în ianuarie de Trump, de fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, precum și de Trump Organization.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat că decizia de a interzice IRS-ului să urmărească plângeri împotriva lui Trump a fost „doar în ceea ce privește orice audituri existente".
„Nu ar avea prea mult sens să se soluționeze mai multe plângeri semnificative dacă oricare dintre părți ar putea pur și simplu să se întoarcă și să încerce să inițieze plângeri mai adverse care ar fi putut fi intentate anterior", a adăugat purtătorul de cuvânt.
Danny Werfel, comisar IRS sub fostul președinte Joe Biden, a menționat, însă, că „nu este conștient de niciun precedent în care IRS a fost de acord în prealabil să renunțe definitiv la examinarea declarațiilor fiscale depuse anterior pentru o anumită persoană sau afacere". El a adăugat: „Indiferent dacă ești președintele sau Joe instalatorul, oamenii se așteaptă ca aceleași reguli fiscale și cadru de aplicare să se aplice tuturor".
O senatoare democrată îl acuză pe Trump
Decizia Departamentului de Justiție de luni de a lansa fondul pentru persoanele care spun că sunt victime ale unor investigații și urmăriri penale nedrepte sub administrațiile anterioare a atras critici puternice din partea democraților și scepticism din partea unor republicani de la Capitoliu.
Patty Murray, o senatoare democrată, l-a acuzat pe Trump marți că a înființat un „fond ascuns pentru a-și îmbogăți proprii prieteni". „Vorbim despre nimic altceva decât despre faptul că președintele în exercițiu al Statelor Unite jefuiește Trezoreria pentru propriul câștig", a spus ea.
John Thune, cel mai important republican din Senatul SUA, a declarat că „există și vor continua să existe o mulțime de întrebări" cu privire la acordul dintre Departamentul de Justiție și Trump. Trump a declarat luni că nu a jucat niciun rol în înființarea fondului și că știa „foarte puține lucruri despre el".
Întrebat dacă el sau membrii familiei sale vor primi compensații din fond, Trump a spus că plățile vor fi „stabilite de un comitet de patru sau cinci persoane care sunt respectate și foarte strălucite în ceea ce fac". Vicepreședintele JD Vance a adăugat, într-o conferință de presă de marți, că „încercăm să despăgubim oamenii pentru care le-a fost aruncată cartea [și] au fost maltratați de sistemul juridic".
„Vom evalua aceste lucruri de la caz la caz... dacă considerăm că cineva a fost urmărit penal pe nedrept și merită o compensație justă, atunci acesta este scopul acestui fond." Michael Caputo, care a servit în prima administrație Trump, i-a trimis marți o scrisoare lui Blanche, solicitând 2,7 milioane de dolari „restituire și rambursare" din fond, susținând că „aparatura guvernamentală a fost în mod clar folosită ca armă împotriva familiei mele" din 2016 până în 2025, începând cu ancheta FBI privind legăturile dintre Rusia și prima campanie prezidențială a lui Trump. Procesul intentat de Trump împotriva IRS a fost intentat în ianuarie și a provenit din divulgarea documentelor fiscale de către un fost contractant al IRS către mai multe instituții media și organizații în 2019 și 2020.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Sateliții au surprins o pată de 45 km² lângă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră: Greenpeace cere explicații de la OMV Petrom și Romgaz
Greenpeace Romania anunța, miercuri, 20 mai, ca imagini realizate de sateliți au surprins o deversare de fluide in perim ...
-
Iată cum arată cele patru specii de extratereștri recuperate din OZN-uri prăbușite - conform unui om de știință al CIA - VIDEO
Un fost om de știința al CIA a susținut ca exista mai multe specii extraterestre despre care guvernul american știe in s ...
-
Internetul cuantic: Un foton a fost teleportat pe o distanță de 270 de metri într-o uimitoare descoperire care va schimba viitorul lumii
Oamenii de știința au teletransportat recent starea unui foton intre puncte cuantice indepartate-aducand internetul cuan ...
-
Delir total: Elon Musk compară activitatea companiei sale Neuralink cu cea a lui Iisus
Miliardarul Elon Musk a declarat luni, 18 mai, ca activitatea companiei sale Neuralink, specializata in implanturi cereb ...
-
Laura Kovesi anunta ca Dosarul Pfizergate împotriva Ursulei von der Leyen se va finaliza până la finalul mandatului ei la EPPO
Laura Codruța Kovesi da vestea momentului pe final de mandat la șefia Parchetului European. Kovesi spune ca procurorii d ...
-
WSJ: Revolta americanilor împotriva inteligenței artificiale ia o turnură politică: mari proiecte blocate de comunități, atacuri violente și legislație tot mai dură
Singurul lucru care crește mai repede decat industria inteligenței artificiale in Statele Unite par sa fie sentimentele ...
-
Grecia a deschis unul dintre cele mai misterioase morminte antice din lume. Legătura cu Alexandru cel Mare
Autoritațile din Grecia au prezentat noi imagini și informații despre unul dintre cele mai spectaculoase situri funerare ...
-
OMS se panichează: Donald Trump reacționează și el după răspândirea temutei boli și afectarea siguranței globale: "Sunt îngrijorat cu siguranță"
Raspandirea Ebola in Africa l-a pus pe ganduri pe președintele american Donald Trump. Sunt ingrijorat, a raspuns Trump u ...
-
Cum să ai grijă de sănătatea ta în fiecare zi
Sanatatea nu este doar absența bolii, ci o stare de echilibru dinamic intre corp, minte și spirit. Pe fondul unui ritm d ...
-
Maraton fără epuizare: Secretul rezistenței atunci când picioarele vor să se oprească
Participarea la un maraton nu este doar o proba de viteza, ci mai ales una de rezistența mentala și metabolica. Mulți al ...
-
"Ultratereștrii suntem noi, din viitor". Explicația lui Amy Eskridge pentru P-47 și P-52, după ce Pentagon a publicat dosarele extraterestre
Declasificarea de catre Pentagon a dosarelor fenomenelor anomice neidentificate (UAP), a declanșat o furtuna de speculaț ...
-
E Trump diliu de-a binelea, sau ne pregătește o "întâlnire de gradul 3" di granda? Seful Lumii postează imagini ciudate cu extratereștri și război în spațiu
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat imagini cu extratereștri și razboi in spațiu, anunța pr ...
-
Seful OMS spune că suntem sub spectrul unei noi pandemii: "Trăim în vremuri dificile şi periculoase"
Cea de-a 79-a Adunare Mondiala a Sanatatii a inceput luni la Geneva, iar directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (O ...
-
Facturile la telefonie mobilă și internet se vor calcula la cursul BNR. Legea a fost votată în Senat
Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care schimba formula de calcul a facturilor de telefonie mobila ...
-
1 Iunie: sfaturi pentru a crea o zi de neuitat pentru cel mic
Ziua Internaționala a Copilului reprezinta ocazia perfecta pentru a pune pauza agitației cotidiene și pentru a te recone ...
-
Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Sindicatele de la Guvern anunța ca intra in greva japoneza de luni, 18 mai, fața de situația legata de vicepremierul Oan ...
-
Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic
O escaladare semnificativa a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinte mai grave asupra ocuparii forte ...
-
Q8Oils și performanța utilajelor moderne: Iată cum inovația în lubrifiere crește eficiența și durata de viață a echipamentelor industriale și agricole!
Într-un domeniu industrial dinamic, unde eficiența și fiabilitatea sunt esențiale, alegerea lubrifianților po ...
-
Din ce fructe exotice se poate face lichior? TOP 5 combinații inedite
Te-ai intrebat vreodata din ce fructe exotice poți obține acea savoare unica a unui lichior? Fie ca ești pasionat de art ...
-
Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Un maraton TV de noua ore programat duminica si sustinut de guvernul Statelor Unite include doar crestinii din cultele p ...
-
Sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
Majoritatea romanilor considera ca este nevoie de alegeri anticipate, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegeri par ...
-
Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Razboiul de uzura din Ucraina a depașit de mult granițele unei confruntari convenționale, transformandu-se intr-un labor ...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
-
Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte
Un val de reacții negative a aparut in Republica Moldova dupa ce juriul din țara vecina a oferit doar 3 puncte Romaniei ...
-
Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"
Irineu Darau, ministrul interimar al Economiei, a explicat ca motivul pentru care deconteaza bani pentru transport, ca p ...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciaza ca decizia Moscovei de a facilita obținerea cetațeniei ruse pentru ce ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu