Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic
Postat la: 18.05.2026 |
O escaladare semnificativă a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinţe mai grave asupra ocupării forţei de muncă decât cele provocate de pandemia de COVID-19, a avertizat International Labour Organization într-un raport publicat luni.
„Creşterea costurilor energiei, perturbările rutelor de transport, tensiunile asupra lanţurilor de aprovizionare, slăbirea turismului şi constrângerile migraţiei apasă asupra economiilor şi pieţelor muncii", a avertizat organizaţia într-un comunicat publicat odată cu raportul.
Milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate
Potrivit estimărilor OIM, dacă preţurile petrolului ar creşte cu aproximativ 50% peste media de la începutul anului 2026, orele de muncă la nivel mondial ar scădea cu 0,5% în acest an şi cu 1,1% în 2027, echivalentul a 14 milioane şi, respectiv, 43 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă.
Acestea sunt doar câteva dintre estimările publicate luni de OIM cu privire la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra ocupării forţei de muncă.
Analiza elaborată de economiştii organizaţiei indică faptul că venitul real din muncă ar scădea cu 1,1% în 2026 şi, respectiv, 3% în 2027 (1.100 miliarde de dolari, respectiv 3.200 miliarde de dolari). În paralel, şomajul global ar urma să crească mai gradual, cu majorări de 0,1 puncte procentuale în 2026 şi 0,5 puncte procentuale în 2027.
OIM: „Criza va transforma treptat pieţele muncii"
„Dincolo de costul său uman, criza din Orientul Mijlociu (...) este un şoc lent şi potenţial de durată care va transforma treptat pieţele muncii", a declarat Sangheon Lee, economist-şef al OIM şi autor al acestui raport.
Cu toate acestea, efectele vor fi extrem de inegale între regiuni, sectoare şi lucrători, statele arabe şi regiunea Asia-Pacific fiind identificate ca fiind cele mai vulnerabile datorită integrării lor cu fluxurile de energie din Golful Persic, rutele comerciale, lanţurile de aprovizionare şi migraţia forţei de muncă.
Statele arabe şi Asia-Pacific, cele mai expuse
Astfel, pe ansamblu, în statele arabe, numărul total de ore lucrate ar putea scădea cu 1,3% într-un scenariu de dezescaladare rapidă, dar cu până la 3,7% într-un scenariu de criză prelungită şi cu 10,2% într-un scenariu de escaladare severă.
„Aproximativ 40% din locurile de muncă din regiune sunt concentrate în sectoare cu risc ridicat, cum ar fi construcţiile, industria prelucrătoare, transporturile, comerţul şi industria ospitalităţii. Se aşteaptă ca lucrătorii migranţi să suporte o parte disproporţionată din ajustarea pieţei muncii", se arată în raportul OIM.
Acest lucru explică de ce fluxurile de remitenţe, o sursă cheie de venit pentru un procent semnificativ de familii din Asia de Sud şi de Sud-Est, dau deja semne de slăbiciune.
În Asia şi Pacific, OIM consideră că dependenţa de energia importată şi migraţia forţei de muncă legată de Golful Persic generează efecte de propagare vizibile în mai multe economii cheie.
Prin urmare, în întreaga regiune, se preconizează că orele de lucru vor scădea cu 0,7% în 2026 şi cu 1,5% în 2027, în timp ce venitul real din muncă ar putea scădea cu 1,5%, respectiv 4,3%.
OIM cere măsuri urgente pentru protejarea lucrătorilor
„Aproximativ 22% dintre lucrătorii din regiune lucrează în sectoare cu expunere ridicată, inclusiv agricultura, transporturile, industria prelucrătoare şi construcţiile, în timp ce economiile dependente de turism sunt supuse unei presiuni tot mai mari", explică autorii raportului.
Potrivit OIM, răspunsurile politice implementate în diferite ţări rămân inegale, fragmentate şi adesea limitate.
Prin urmare, organizaţia solicită o concentrare mai puternică asupra ocupării forţei de muncă şi a veniturilor şi asigurarea faptului că măsurile ajung la cei mai afectaţi lucrători şi întreprinderi, în special la cei care lucrează în economia informală, la lucrătorii migranţi, la refugiaţi şi la întreprinderile mici.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
1 Iunie: sfaturi pentru a crea o zi de neuitat pentru cel mic
Ziua Internaționala a Copilului reprezinta ocazia perfecta pentru a pune pauza agitației cotidiene și pentru a te recone ...
-
Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Sindicatele de la Guvern anunța ca intra in greva japoneza de luni, 18 mai, fața de situația legata de vicepremierul Oan ...
-
Q8Oils și performanța utilajelor moderne: Iată cum inovația în lubrifiere crește eficiența și durata de viață a echipamentelor industriale și agricole!
Într-un domeniu industrial dinamic, unde eficiența și fiabilitatea sunt esențiale, alegerea lubrifianților po ...
-
Din ce fructe exotice se poate face lichior? TOP 5 combinații inedite
Te-ai intrebat vreodata din ce fructe exotice poți obține acea savoare unica a unui lichior? Fie ca ești pasionat de art ...
-
Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Un maraton TV de noua ore programat duminica si sustinut de guvernul Statelor Unite include doar crestinii din cultele p ...
-
Sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
Majoritatea romanilor considera ca este nevoie de alegeri anticipate, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegeri par ...
-
Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Razboiul de uzura din Ucraina a depașit de mult granițele unei confruntari convenționale, transformandu-se intr-un labor ...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
-
Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte
Un val de reacții negative a aparut in Republica Moldova dupa ce juriul din țara vecina a oferit doar 3 puncte Romaniei ...
-
Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"
Irineu Darau, ministrul interimar al Economiei, a explicat ca motivul pentru care deconteaza bani pentru transport, ca p ...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciaza ca decizia Moscovei de a facilita obținerea cetațeniei ruse pentru ce ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
-
OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat duminica o urgența de sanatate publica de proporții internaționale, al ...
-
Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Oficialii americani suspecteaza ca hackeri iranieni se afla in spatele unei serii de brese in sistemele care monitorizea ...
-
Denunțător CIA la audierile din Senatul SUA în timpul vizitei lui Trump la Xi: "Statul paralel ascunde originile reale ale COVID printr-o conspirație în plină desfășurae"
Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post ca un angajat de lunga durata al CIA va susține o conspirație &bd ...
-
Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare
O eventuala retrogradare a ratingului de țara al Romaniei de catre agenția S&P in categoria „junk" ar arunca e ...
-
Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!
De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra in vigoare imediat și care ii vizeaza pe romanii care obțin ve ...
-
Nouă pariție editorială, un strigăt și o jertfă a Maestrului Dan Puric
Luni(18 mai), ora 18, la libraria "SOFIA", voi prezenta recenta mea carte intitulata "Încotro popor roman!".... N ...
-
Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!
Carnea fripta pe carbuni este un moment sinonim cu sarbatoarea la romani, insa puțini sunt cei care știu ca, sub crusta ...
-
Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin
Dupa un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv ca Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin d ...
-
Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"
Ocuparea celei mai inalte funcții in stat vine cu o presiune uriașa, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au facut ...
-
Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"
Vizita oficiala a președintelui Donald Trump in China s-a incheiat cu un gest care arata prapastia de incredere dintre W ...
-
O româncă a fost arestată în Germania sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Ar fi ajutat la monitorizarea livrărilor de drone către Ucraina
Un cetatean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extradat din Spania in Germania si se afla in prezent in ...
-
Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului
Procurorii Nița și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventiva intr-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar ...
-
Se lansează aplicația iBon. Bonurile fiscale vor putea fi verificate rapid de pe telefon
Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon", o platforma gratuita pentru telefonul ...
-
Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere, și-a pus capat zilelor în închisoare
Amina Paștina, femeia care și-a ucis mama, era adusa lunar la Curtea de Apel Alba Iulia, sub escorta deoarece a cerut de ...
-
Bolojan trimite la coadă la ANAF persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. Un scriitor cere viitorului guvern să anuleze obligația e-Factura pentru DDA
Scriitorul Mircea Platon ataca dur masurile fiscale care intra in vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Executiv ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu