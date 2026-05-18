Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic

O escaladare semnificativă a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinţe mai grave asupra ocupării forţei de muncă decât cele provocate de pandemia de COVID-19, a avertizat International Labour Organization într-un raport publicat luni.

„Creşterea costurilor energiei, perturbările rutelor de transport, tensiunile asupra lanţurilor de aprovizionare, slăbirea turismului şi constrângerile migraţiei apasă asupra economiilor şi pieţelor muncii", a avertizat organizaţia într-un comunicat publicat odată cu raportul.

Milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate

Potrivit estimărilor OIM, dacă preţurile petrolului ar creşte cu aproximativ 50% peste media de la începutul anului 2026, orele de muncă la nivel mondial ar scădea cu 0,5% în acest an şi cu 1,1% în 2027, echivalentul a 14 milioane şi, respectiv, 43 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă.

Acestea sunt doar câteva dintre estimările publicate luni de OIM cu privire la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra ocupării forţei de muncă.

Analiza elaborată de economiştii organizaţiei indică faptul că venitul real din muncă ar scădea cu 1,1% în 2026 şi, respectiv, 3% în 2027 (1.100 miliarde de dolari, respectiv 3.200 miliarde de dolari). În paralel, şomajul global ar urma să crească mai gradual, cu majorări de 0,1 puncte procentuale în 2026 şi 0,5 puncte procentuale în 2027.

OIM: „Criza va transforma treptat pieţele muncii"

„Dincolo de costul său uman, criza din Orientul Mijlociu (...) este un şoc lent şi potenţial de durată care va transforma treptat pieţele muncii", a declarat Sangheon Lee, economist-şef al OIM şi autor al acestui raport.

Cu toate acestea, efectele vor fi extrem de inegale între regiuni, sectoare şi lucrători, statele arabe şi regiunea Asia-Pacific fiind identificate ca fiind cele mai vulnerabile datorită integrării lor cu fluxurile de energie din Golful Persic, rutele comerciale, lanţurile de aprovizionare şi migraţia forţei de muncă.

Statele arabe şi Asia-Pacific, cele mai expuse

Astfel, pe ansamblu, în statele arabe, numărul total de ore lucrate ar putea scădea cu 1,3% într-un scenariu de dezescaladare rapidă, dar cu până la 3,7% într-un scenariu de criză prelungită şi cu 10,2% într-un scenariu de escaladare severă.

„Aproximativ 40% din locurile de muncă din regiune sunt concentrate în sectoare cu risc ridicat, cum ar fi construcţiile, industria prelucrătoare, transporturile, comerţul şi industria ospitalităţii. Se aşteaptă ca lucrătorii migranţi să suporte o parte disproporţionată din ajustarea pieţei muncii", se arată în raportul OIM.

Acest lucru explică de ce fluxurile de remitenţe, o sursă cheie de venit pentru un procent semnificativ de familii din Asia de Sud şi de Sud-Est, dau deja semne de slăbiciune.

În Asia şi Pacific, OIM consideră că dependenţa de energia importată şi migraţia forţei de muncă legată de Golful Persic generează efecte de propagare vizibile în mai multe economii cheie.

Prin urmare, în întreaga regiune, se preconizează că orele de lucru vor scădea cu 0,7% în 2026 şi cu 1,5% în 2027, în timp ce venitul real din muncă ar putea scădea cu 1,5%, respectiv 4,3%.

OIM cere măsuri urgente pentru protejarea lucrătorilor

„Aproximativ 22% dintre lucrătorii din regiune lucrează în sectoare cu expunere ridicată, inclusiv agricultura, transporturile, industria prelucrătoare şi construcţiile, în timp ce economiile dependente de turism sunt supuse unei presiuni tot mai mari", explică autorii raportului.

Potrivit OIM, răspunsurile politice implementate în diferite ţări rămân inegale, fragmentate şi adesea limitate.

Prin urmare, organizaţia solicită o concentrare mai puternică asupra ocupării forţei de muncă şi a veniturilor şi asigurarea faptului că măsurile ajung la cei mai afectaţi lucrători şi întreprinderi, în special la cei care lucrează în economia informală, la lucrătorii migranţi, la refugiaţi şi la întreprinderile mici.