Grecia a deschis unul dintre cele mai misterioase morminte antice din lume. Legătura cu Alexandru cel Mare

Autoritățile din Grecia au prezentat noi imagini și informații despre unul dintre cele mai spectaculoase situri funerare descoperite în ultimele decenii în spațiul elen. Este vorba despre celebrul mormânt Kasta din Amphipolis, un monument din perioada macedoneană, despre care cercetătorii cred că ar putea avea legături directe cu cercul apropiat al lui Alexandru cel Mare.

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat, pe 11 mai, progresele realizate în cadrul lucrărilor de restaurare și conservare a complexului antic situat în nordul țării, la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Salonic. Noile intervenții au permis, pentru prima dată, dezvăluirea completă a incintei monumentale care înconjoară mormântul, potrivit Fox News.

Construit în secolul al IV-lea î.Hr., ansamblul impresionează prin dimensiuni. Incinta are o circumferință de aproximativ 500 de metri și înconjoară un deal funerar care se întinde pe aproximativ opt hectare. Fotografiile publicate de autorități arată coridoare placate cu marmură, elemente arhitecturale elaborate și sculpturi realizate cu mare atenție la detalii, toate sugerând că monumentul a fost destinat unei personalități extrem de importante din elita Macedoniei antice.

Restaurarea scoate la iveală amploarea monumentului antic

Echipele de restaurare au eliminat vechile structuri metalice instalate în trecut pentru susținerea interiorului, astfel încât întregul monument să poată fi observat în forma sa actuală. În perioada următoare, autoritățile elene intenționează să reinstaleze uriașa poartă dublă din marmură specifică mormintelor macedonene și să restaureze părți din sculpturile reprezentând sfincși, care păzeau intrarea în complexul funerar.

„Mormântul Kasta este un monument macedonean unic, care, prin finalizarea lucrărilor de restaurare a geometriei sale, dar și prin dezvăluirea întregii incinte, își evidențiază acum în mod clar importanța istorică și valoarea", a declarat ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni.

Orașul antic Amphipolis ocupă un loc important în istoria Regatului Macedoniei. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Culturii din Grecia, localitatea a fost asociată cu figuri importante din anturajul lui Alexandru cel Mare, printre care generalii Nearchus, Hephaestion și Laomedon, care au locuit aici.

După moartea lui Alexandru, garnizoana orașului ar fi rămas fidelă mamei sale, Olympias. Sursele istorice menționează că soldații au acceptat să predea orașul lui Cassander, unul dintre succesorii marelui conducător macedonean, doar la ordinul acesteia.

Ipoteze privind legătura cu familia lui Alexandru cel Mare

Istoria Amphipolisului este legată și de unul dintre cele mai întunecate episoade care au urmat dispariției lui Alexandru cel Mare. Potrivit Ministerului Culturii, Cassander i-ar fi închis aici pe Roxana, soția lui Alexandru, și pe fiul lor, Alexandru al IV-lea, înainte de a ordona uciderea lor.

Alexandru cel Mare, care a trăit între anii 356 î.Hr. și 323 î.Hr., a construit într-un timp foarte scurt unul dintre cele mai vaste imperii ale lumii antice, extins pe teritorii din Europa, Asia și Africa. Liderul macedonean a învins Imperiul Persan, considerat atunci cea mai mare superputere a epocii, și a rămas în istorie drept unul dintre puținii comandanți care nu au pierdut niciodată o bătălie. A murit la doar 32 de ani, în circumstanțe care continuă să alimenteze numeroase teorii și controverse istorice.

Încă din 2014, cercetătorii citați de National Geographic susțineau că mormântul Kasta ar fi fost construit „pentru cineva foarte apropiat de Alexandru cel Mare", existând ipoteze potrivit cărora monumentul ar putea aparține mamei sale, uneia dintre soțiile sale sau unui apropiat din cercul său militar și politic.