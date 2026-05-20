Pentagonul vrea secretele dronelor ucrainene. Kievul cere rachete Patriot în schimb

Cea mai puternică armată a lumii recunoaște superioritatea tehnologică a Kievului în materie de sisteme autonome. Washingtonul cere acces la proprietatea intelectuală a dronelor marine și a sistemelor AI testate pe frontul din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, Statele Unite și Ucraina se află în negocieri avansate pentru încheierea unui acord strategic fără precedent: Pentagonul dorește acces direct la inovațiile, soluțiile tehnologice și drepturile de proprietate intelectuală dezvoltate de Kiev în timpul celor patru ani de război de uzură cu Federația Rusă.

Interesul american se concentrează pe trei piloni în care industria ucraineană de apărare a revoluționat arta războiului modern: dronele FPV (First Person View), dronele marine care au îngenuncheat Flota Rusă din Marea Neagră și sistemele de ghidaj autonom bazate pe inteligență artificială.

Recunoașterea decalajului tehnologic a venit chiar de la vârful ierarhiei militare americane. În cadrul unei audieri recente în Comisia pentru Servicii Armate a Senatului SUA, secretarul pentru Armată (comandantul civil al US Army, subordonat Secretarului de Război, care conduce tot Pentagonul), Dan Driscoll, a catalogat sistemul de operare al rețelei de drone ucrainene drept „absolut incredibil".

„Această arhitectură integrează complet fiecare dronă, fiecare senzor și fiecare platformă de tragere într-o singură rețea unificată. Sistemul nostru actual nu este capabil de așa ceva", a recunoscut Driscoll în fața senatorilor americani.

Conform unor surse din industria de apărare, Pentagonul a trimis deja Kievului o scrisoare de intenție prin care solicită testarea pe teritoriu american a unei game de produse militare ucrainene, inclusiv sisteme de război electronic (EW). Scopul pe termen lung este ca SUA să obțină licențele de producție pentru a putea multiplica aceste arme în propriile fabrici, folosindu-le totodată ca etalon pentru modernizarea armatei americane.

Diplomația de la Kiev încearcă să valorifice la maximum acest avantaj tehnologic asimetric. Ucraina nu dorește doar să vândă echipamente, ci folosește proprietatea intelectuală ca monedă de schimb pentru a obține tehnică grea de protecție, în special sisteme de apărare antiaeriană Patriot, vitale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești.

„În urma cooperării cu Departamentul de Stat și Pentagonul, a fost elaborat un proiect de document-cadru, aflat în prezent în analiză instituțională pe ambele maluri ale Atlanticului. Urmărim o colaborare reciproc avantajoasă, care să sporească puterea forțelor noastre armate", a confirmat ambasadorul Ucrainei în SUA, Olga Ștefanișîna.

Acest model de business militar nu este nou pentru Kiev. Pe fondul reorientării atenției Washingtonului către noul conflict din Orientul Mijlociu, Ucraina a început deja să își monetizeze experiența de luptă. Kievul vinde drone de interceptare și expertiză tactică către SUA și aliații săi din regiunea Golfului Persic, care se confruntă cu atacurile dronelor iraniene. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat recent semnarea unor acorduri bilaterale cu state din Golf, care oferă Ucrainei sprijin financiar, energetic și tehnic în schimbul know-how-ului anti-Iran.

În timp ce marile puteri negociază tratate de miliarde de dolari, democratizarea tehnologiei de război continuă în ritm alert pe tot globul, generând soluții de o ingeniozitate cinică. În Vietnam, inginerii militari au prezentat recent prototipul unei drone-kamikaze maritime ultra-ieftine, construite pe baza unui vaporaș teleghidat pentru copii și a unui aruncător de grenade de tip RPG - un exemplu clar al modului în care tacticile asimetrice ucrainene sunt copiate la nivel global.

Pe de altă parte, războiul dronelor trece în faza superioară a vitezei. Compania cehă PBS Group își extinde masiv capacitățile de producție din Europa și SUA pentru motoare cu reacție destinate dronelor. Aceste noi generații de drone devin noul standard pe front, viteza lor sporită făcând interceptarea de către sistemele antiaeriene clasice mult mai dificilă și mai costisitoare.