Seful OMS spune că suntem sub spectrul unei noi pandemii: "Trăim în vremuri dificile şi periculoase"

Cea de-a 79-a Adunare Mondială a Sănătăţii a început luni la Geneva, iar directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat provocările cu care se confruntă această agenţie din cadrul ONU, informează DPA, potrivit Agerpres.

"Trăim în vremuri dificile, periculoase şi dezbinate", a declarat el în deschiderea reuniunii, care are loc la o zi după ce OMS a declarat o urgenţă internaţională de sănătate publică în RD Congo şi Uganda în urma unui focar infecţios cauzat de virusul mortal Ebola.

Principala sarcină a adunării, care este cel mai înalt for decizional al OMS, constă în adoptarea unei anexe privind Accesul la agenţi patogeni şi partajarea beneficiilor (PABS), o parte esenţială a Acordului OMS privind Pandemiile, însă procedura de adoptare nu este aşteptată să aibă loc în cadrul reuniunii din cauza lipsei de consens între statele membre.

Într-un comunicat emis la începutul lunii mai, OMS a transmis că sistemul PABS are menirea de a asigura partajarea rapidă a informaţiilor despre agenţii patogeni cu potenţial pandemic şi împărţirea justă şi echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea acestora, cum ar fi vaccinurile, diagnosticele şi terapiile.

Finalizarea Anexei PABS este necesară pentru ca ţările să poată să continue semnarea şi ratificarea Acordului OMS privind Pandemiile, care a fost adoptat anul trecut însă fără această anexă. Totuşi, ratificarea în mod individual de fiecare ţară poate continua doar după finalizarea acesteia.