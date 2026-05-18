Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Postat la: 18.05.2026 |
Sindicatele de la Guvern anunță că intră în grevă japoneză de luni, 18 mai, față de situația legată de vicepremierul Oana Gheorghiu. Sindicaliștii au cerut demisia acesteia ca urmare a acuzațiilor că a favorizat grupul german Schwarz Digits și a numit sindicatul Executivului "instrument politic".
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de o declarație a vicepremierului Oana Gheorghiu, care ar fi spus despre organizația sindicală că este un „instrument politic".
„Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: angajații din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultați, disprețuiți sau transformați în țintă politică atunci când cer transparență, integritate și răspundere publică", se afirmă într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții sindicatului.
Aceștia consideră că declarația vicepremierului la adresa sindicatului „nu îi face cinste" și „este o încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei", arătând că în loc ca oficialul guvernamental să răspundă la întrebările de integritate, „a ales zeflemeaua, atacul și victimizarea".
SAALG amintește, în comunicat, că a criticat public, dur și repetat, indiferent de partidul aflat la putere, iar „doamna Gheorghiu nu are în față un instrument politic, ci o organizație sindicală care a criticat PSD, PNL, USR, premieri, vicepremieri, miniștri și orice demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate, transparență și respect față de administrație".
Vineri, sindicaliștii Guvernului i-au trimis vicepremierului Oana Gheorghiu o adresă oficială prin care aceștia îi cer demisia de onoare. Gheorghiu este acuzată că ar fi favorizat grupul privat german Schwarz Digits.
Scrisoarea era semnată de Noni-Emil Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), care îi transmite că explicațiile pe care vicepremierul le-a dat în spațiul public cu privire la acest subiect "nu lămuresc, ci dimpotrivă accentuează problema de fond: utilizarea autorității funcției guvernamentale în raport cu un operator economic privat, într-un domeniu strategic al statului român, respectiv digitalizarea, cloudul, infrastructura digitală și securitatea cibernetică".
Dragoș Vlad, fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), o acuză pe Oana Gheorghiu că a trimis către ADR și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) două e-mailuri, de pe adresa oficială, în calitate de vicepremier, prin care îi întreba pe șefii celor două instituții dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.
Șeful sindicaliștilor din Guvern susține că adresa oficială "nu reprezintă o acuzație penală și nu substituie atribuțiile organelor de urmărire penală sau ale instanțelor judecătorești".
Sindicaliștii mai susțin că informațiile transmise de Oana Gheorghiu, conform cărora acestea ar fi "fake news" și că ar fi existat doar un schimb instituțional de informații, "fără caracter secret, fără caracter comercial și fără presiune" sunt insuficiente".
