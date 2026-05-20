Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE: "De ce nu s-ar putea face în România pe aceeași platformă realizată deja de Dacia?!"
Postat la: 20.05.2026 |
Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE. Răzvan Marian Pîrcălăbescu, director general al ROMARM și președinte al Organizației Patronale Industria de Apărare, se declară nemulțumit de localizarea programului SAFE. Pîrcălăbescu a declarat astăzi că ar vrea ca 90% sau poate chiar 100% din proiectele pe SAFE să fie produs aici. Pîrcălăbescu susține că și industria auto are potențial pe parte de defense. Conform lui Pîrcălăbescu, România ar putea produce mașini de luptă precum Cobra, cumpărată de la turci, pe o platformă realizată deja de Dacia.
„Cum am putea noi genera, fiindcă astăzi Organizația Patronală Industria de Apărare generează 30.000 de locuri de muncă, dacă nu producem nimic? De unde avem toți acești oameni, când avem 130 de membri, dintre care doar 20 sunt companii de stat și 110 sunt companii private? Înseamnă că industria de apărare din România este puternică și are potențial. Vă mai spun ceva: nu doar industria de apărare din România are potențial pe partea de defense, ci și industria auto. De ce nu s-ar putea face o mașină de luptă, un MLI, precum Cobra cumpărată de la turci? De ce nu s-ar putea face în România pe aceeași platformă realizată deja de Dacia? Ei vor veni cu șasiuri, noi vom veni cu partea blindată. La ROMARM, oricât de mult ne-ar denigra, avem 5.000 de angajați, generăm o cifră de afaceri de 3 miliarde și o cifră de afaceri de 300 de milioane. Toți acești bani se duc în economia națională, în pensii, salarii și pentru copiii noștri", a declarat el.
„Da, avem nevoie de investiții, avem nevoie de echipamente noi, avem nevoie să retehnologizăm, dar, dacă în ultimii 30 de ani nu am primit niciun ban pentru investiții, cum am vrea să arate industria de apărare, când funcționăm cu linii din anii '70? Trebuie să venim și să investim în industria de apărare, ca să generăm un plusvaloare în următorii 30-40 de ani și să putem să plătim împrumutul de la SAFE", a spus directorul ROMARM. „Programul SAFE este un program foarte bun și sunt de acord cu asta. Avem nevoie să avem echipamente noi și tehnologie înaltă cât mai repede. Dar partea industrială trebuie făcută în România. Nu 80%, 90% sau poate chiar 100% trebuie să producem aici, fiindcă avem minți luminate", a completat el.
„Acolo (n.r. la Carfil) producem drone, că nu am fost implicați și că nu am câștigat programul de drone (n.r. - din SAFE), mă doare. Dar dacă avem centrul de pregătire piloți de dronă, cu o companie de stat din Franța, asta înseamnă că facem industrie. Deci, nu trebuie să fim huliți. Avem capacitate și dezvoltăm niște produse noi. Astăzi facem calibre mici, calibre medii până la calibre mari și dezvoltăm deja calibrul NATO de 155. Deci, acoperim toată partea de muniție. Vrem să fim în industria românească, asta îmi doresc eu, să facem în România cel mai important centru de muniție", a precizat Răzvan Marian Pîrcălăbescu.
„Nu putem să facem mâine F-35, fără să investim în partea de cercetare sau de dezvoltare, sau un produs similar, dar putem să facem partea de muniție, pentru că avem know how-ul și avem specialiști în spate. Pe lângă partea de industrie auto, ce am reușit să mai integrăm foarte bine la Organizația Patronală Industria de Apărare? Este partea de IT și software. Știm foarte că în anii trecuți generau 7% din PIB și astăzi se confruntă cu o listă acută de comenzi și au disponibilizat foarte mulți angajați, fiindcă au venit companiile asiatice, plătindu-i mult mai puțin pe angajații lor, din Vietnam, din India, din Nepal și alte țări, să-și piardă competitivitatea, chiar dacă ei sunt profesioniști", a mai declarat șeful ROMARM, în cadrul conferinței „Relansarea industriei naționale de apărare", desfășurate, miercuri, la Parlament.
