Delir total: Elon Musk compară activitatea companiei sale Neuralink cu cea a lui Iisus

Miliardarul Elon Musk a declarat luni, 18 mai, că activitatea companiei sale Neuralink, specializată în implanturi cerebrale, avansează către dezvoltarea unor tehnologii pe care le-a descris drept „de tip Iisus".

Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut online la summitul Samson International Smart Mobility, organizat la Tel Aviv.

Musk a fost întrebat ce inovație tehnologică consideră că este insuficient discutată public. După ce a vorbit despre progresele SpaceX, atenția sa s-a mutat către Neuralink.

El a susținut că implanturile cerebrale dezvoltate de companie au permis deja unor pacienți cu paralizii severe să comunice și, în viitor, ar putea chiar să își recapete capacitatea de a merge.

Tehnologia interfețelor creier-computer (BCI) nu este nouă, fiind studiată încă din anii 1970. Totuși, tentativa de comercializare la scară largă este relativ recentă, iar interesul pentru acest domeniu a crescut accelerat în ultimul deceniu.

Potrivit datelor din industrie, peste 130 de companii au intrat pe piața BCI după 2016, iar analiștii estimează că sectorul ar putea ajunge la o valoare de până la 80 de miliarde de dolari până în 2035.

Mai multe startup-uri concurează în acest domeniu, inclusiv firme care au atras finanțări semnificative pentru dezvoltarea implanturilor și derularea de studii clinice.

Compania lui Musk, Neuralink, a atras finanțări de peste un miliard de dolari și este evaluată la aproximativ nouă miliarde de dolari.

Până în prezent, implanturile sale de tip „Telepathy" au fost testate pe pacienți cu paralizie severă, permițând controlul dispozitivelor digitale prin semnale cerebrale. De asemenea, compania derulează un studiu clinic pentru un implant destinat restabilirii vorbirii.

Musk a declarat că primul implant „Blindsight", destinat recuperării vederii, ar putea fi realizat până la finalul acestui an, deși aprobările de reglementare nu sunt încă pe deplin confirmate.

El a sugerat că, în viitor, tehnologia ar putea depăși simpla restaurare a funcțiilor pierdute, oferind chiar „vedere supraomenească".

Neuralink își propune să treacă la producția în serie a dispozitivelor sale începând cu 2026, iar conducerea companiei a vorbit anterior despre posibilitatea implantării tehnologiei și la persoane fără dizabilități, până la sfârșitul deceniului.

În cadrul conferinței, Musk a descris restaurarea vederii și a controlului motor la pacienți tetraplegici drept progrese majore, afirmând că acestea se apropie de ceea ce a numit „tehnologii de nivel Iisus".

Declarațiile sale vin în contextul în care Neuralink continuă testele clinice și se află în curs de evaluare din partea autorităților de reglementare.