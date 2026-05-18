Facturile la telefonie mobilă și internet se vor calcula la cursul BNR. Legea a fost votată în Senat

Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: pentru abonamente, facturile se vor emite în lei, la cursul de schimb BNR, fără marje, adaosuri sau comisioane suplimentare.

„Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte al căror preț este exprimat în euro sau în alta moneda străină au obligația de a emite facturile în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare", prevede proiectul. Legea a trecut cu 78 de voturi „pentru", 32 de voturi „contra" și două abțineri. Senatul este primul for sesizat.

Clienții pierd bani din schimbul valutar

În prezent, furnizorii de rețele si servicii de comunicații electronice aplică metode diferite de conversie euro-leu. Când tarifele contractuale ale abonamentelor sunt exprimate în euro, iar plata se realizează în lei, fiecare operator stabilește prin propriile condiții comerciale interne modalitatea de conversie euro-leu atunci când emite factura pentru abonat, iar acest lucru „determină diferențe semnificative între sumele de plată ale utilizatorilor finali pentru servicii similare", conform parlamentarilor care au inițiat proiectul.

De exemplu, spun inițiatorii, Vodafone Romania, Orange Romania si Telekom precizează în Termenii și Condițiile publice că valoarea facturii în lei se calculează utilizând cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank, BRD sau Banca Transilvania. Aceste diferențe de practică „se traduc în costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori finali, având în vedere că cursurile de vânzare ale băncilor comerciale sunt în mod constant superioare cursului oficial publicat de BNR".

Sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri

Firmele care nu emit facturile în lei, la cursul BNR, vor fi sancționate de ANCOM. Legea prevede amenzi de până la 100.000 de lei în cazul unor încălcări repetate ale legii, iar în cazul firmelor cu cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei ANCOM poate aplica amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri.