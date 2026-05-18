Facturile la telefonie mobilă și internet se vor calcula la cursul BNR. Legea a fost votată în Senat
Postat la: 18.05.2026 |
Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: pentru abonamente, facturile se vor emite în lei, la cursul de schimb BNR, fără marje, adaosuri sau comisioane suplimentare.
„Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte al căror preț este exprimat în euro sau în alta moneda străină au obligația de a emite facturile în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare", prevede proiectul. Legea a trecut cu 78 de voturi „pentru", 32 de voturi „contra" și două abțineri. Senatul este primul for sesizat.
Clienții pierd bani din schimbul valutar
În prezent, furnizorii de rețele si servicii de comunicații electronice aplică metode diferite de conversie euro-leu. Când tarifele contractuale ale abonamentelor sunt exprimate în euro, iar plata se realizează în lei, fiecare operator stabilește prin propriile condiții comerciale interne modalitatea de conversie euro-leu atunci când emite factura pentru abonat, iar acest lucru „determină diferențe semnificative între sumele de plată ale utilizatorilor finali pentru servicii similare", conform parlamentarilor care au inițiat proiectul.
De exemplu, spun inițiatorii, Vodafone Romania, Orange Romania si Telekom precizează în Termenii și Condițiile publice că valoarea facturii în lei se calculează utilizând cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank, BRD sau Banca Transilvania. Aceste diferențe de practică „se traduc în costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori finali, având în vedere că cursurile de vânzare ale băncilor comerciale sunt în mod constant superioare cursului oficial publicat de BNR".
Sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri
Firmele care nu emit facturile în lei, la cursul BNR, vor fi sancționate de ANCOM. Legea prevede amenzi de până la 100.000 de lei în cazul unor încălcări repetate ale legii, iar în cazul firmelor cu cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei ANCOM poate aplica amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Seful OMS spune că suntem sub spectrul unei noi pandemii: "Trăim în vremuri dificile şi periculoase"
Cea de-a 79-a Adunare Mondiala a Sanatatii a inceput luni la Geneva, iar directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (O ...
-
1 Iunie: sfaturi pentru a crea o zi de neuitat pentru cel mic
Ziua Internaționala a Copilului reprezinta ocazia perfecta pentru a pune pauza agitației cotidiene și pentru a te recone ...
-
Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Sindicatele de la Guvern anunța ca intra in greva japoneza de luni, 18 mai, fața de situația legata de vicepremierul Oan ...
-
Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic
O escaladare semnificativa a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinte mai grave asupra ocuparii forte ...
-
Q8Oils și performanța utilajelor moderne: Iată cum inovația în lubrifiere crește eficiența și durata de viață a echipamentelor industriale și agricole!
Într-un domeniu industrial dinamic, unde eficiența și fiabilitatea sunt esențiale, alegerea lubrifianților po ...
-
Din ce fructe exotice se poate face lichior? TOP 5 combinații inedite
Te-ai intrebat vreodata din ce fructe exotice poți obține acea savoare unica a unui lichior? Fie ca ești pasionat de art ...
-
Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Un maraton TV de noua ore programat duminica si sustinut de guvernul Statelor Unite include doar crestinii din cultele p ...
-
Sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
Majoritatea romanilor considera ca este nevoie de alegeri anticipate, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegeri par ...
-
Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Razboiul de uzura din Ucraina a depașit de mult granițele unei confruntari convenționale, transformandu-se intr-un labor ...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
-
Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte
Un val de reacții negative a aparut in Republica Moldova dupa ce juriul din țara vecina a oferit doar 3 puncte Romaniei ...
-
Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"
Irineu Darau, ministrul interimar al Economiei, a explicat ca motivul pentru care deconteaza bani pentru transport, ca p ...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciaza ca decizia Moscovei de a facilita obținerea cetațeniei ruse pentru ce ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
-
OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat duminica o urgența de sanatate publica de proporții internaționale, al ...
-
Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Oficialii americani suspecteaza ca hackeri iranieni se afla in spatele unei serii de brese in sistemele care monitorizea ...
-
Denunțător CIA la audierile din Senatul SUA în timpul vizitei lui Trump la Xi: "Statul paralel ascunde originile reale ale COVID printr-o conspirație în plină desfășurae"
Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post ca un angajat de lunga durata al CIA va susține o conspirație &bd ...
-
Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare
O eventuala retrogradare a ratingului de țara al Romaniei de catre agenția S&P in categoria „junk" ar arunca e ...
-
Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!
De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra in vigoare imediat și care ii vizeaza pe romanii care obțin ve ...
-
Nouă pariție editorială, un strigăt și o jertfă a Maestrului Dan Puric
Luni(18 mai), ora 18, la libraria "SOFIA", voi prezenta recenta mea carte intitulata "Încotro popor roman!".... N ...
-
Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!
Carnea fripta pe carbuni este un moment sinonim cu sarbatoarea la romani, insa puțini sunt cei care știu ca, sub crusta ...
-
Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin
Dupa un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv ca Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin d ...
-
Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"
Ocuparea celei mai inalte funcții in stat vine cu o presiune uriașa, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au facut ...
-
Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"
Vizita oficiala a președintelui Donald Trump in China s-a incheiat cu un gest care arata prapastia de incredere dintre W ...
-
O româncă a fost arestată în Germania sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Ar fi ajutat la monitorizarea livrărilor de drone către Ucraina
Un cetatean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extradat din Spania in Germania si se afla in prezent in ...
-
Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului
Procurorii Nița și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventiva intr-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar ...
-
Se lansează aplicația iBon. Bonurile fiscale vor putea fi verificate rapid de pe telefon
Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon", o platforma gratuita pentru telefonul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu