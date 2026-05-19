WSJ: Revolta americanilor împotriva inteligenței artificiale ia o turnură politică: mari proiecte blocate de comunități, atacuri violente și legislație tot mai dură

Singurul lucru care crește mai repede decât industria inteligenței artificiale în Statele Unite par să fie sentimentele negative ale americanilor față de această tehnologie. Fenomenul, descris de istorici și sociologi ca având o viteză fără precedent, s-a transformat dintr-o dezbatere de nișă într-o criză pentru giganții din Silicon Valley, arată o analiză Wall Street Journal.

Motivele acestei rezistențe sunt diverse: consumatorii sunt revoltați de creșterea prețurilor la energie electrică provocată de extinderea centrelor de date, angajații se tem de concedieri în masă, iar părinții sunt îngrijorați de impactul tehnologiei asupra educației și sănătății mintale a copiilor.

Cel mai recent semnal public a fost primit chiar de Eric Schmidt, fostul director executiv al Google. Prezent la festivitatea de absolvire a Universității din Arizona pentru a susține discursul festiv, Schmidt le-a transmis studenților că transformarea tehnologică adusă de AI va fi „mai mare, mai rapidă și cu un impact mai profund decât tot ce a fost înainte". Reacția tinerilor din sală a fost un cor de huiduieli, scenariu care începe să se repete la tot mai multe evenimente similare.

Sondajele de opinie din ultimele săptămâni indică o prăbușire masivă a încrederii americanilor, contrazicând promisiunile liderilor din tech care susțineau că AI le va îmbunătăți viața oamenilor.

În ultimele luni, valul de nemulțumire a escaladat în violențe izolate și amenințări. În statul Texas, un tânăr de 20 de ani a fost pus sub acuzare la nivel federal după ce ar fi aruncat un cocktail Molotov spre locuința lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și ar fi transmis amenințări la sediul companiei din San Francisco.

Cu doar câteva zile înainte, ușa de la intrarea casei unui consilier local din Indianapolis, Ron Gibson, a fost ținta a 13 focuri de armă. Gibson aprobase recent construcția unui centru de date AI în comunitatea sa. Sub preșul de la ușă, acesta a găsit un bilet pe care scria „FĂRĂ CENTRE DE DATE".

Problema inteligenței artificiale a devenit una dintre problemele politice cu cea mai rapidă ascensiune în preferințele electoratului american, influențând campaniile pentru alegerile parțiale.

În Festus, Missouri, alegătorii au taxat dur clasa politică locală, eliminând din funcție patru consilieri municipali la doar o săptămână după ce aceștia aprobaseră un proiect de centru de date în valoare de 6 miliarde de dolari. În prezent, zeci de comunități din state care variază de la Maine până la Arizona încearcă să interzică prin lege noi astfel de facilități.

Peste 360.000 de americani s-au organizat deja în grupuri pe rețelele sociale pentru a bloca aceste proiecte, numărul lor fiind de patru ori mai mare față de sfârșitul anului trecut.

„Oamenii simt pur și simplu că sunt sub asediu", afirmă senatorul republican Josh Hawley, care a propus deja pachete de legi pentru a impune reguli stricte centrelor de date și companiilor de AI.

Subiectul creează o falie majoră între publicul larg, politicieni și elita din Silicon Valley, arată Wall Street Journal. Un studiu realizat de cercetători de la Stanford și UC Berkeley arată că doar 30% dintre democrați și aproximativ jumătate dintre republicani consideră că SUA ar trebui să accelereze inovația în AI cât mai repede posibil, în timp ce în rândul fondatorilor de companii tech procentul de susținere ajunge la 77%.

Pentru companii precum OpenAI sau Anthropic și pentru investitorii lor, care au pariat zeci de miliarde de dolari pe extinderea capacităților de calcul, această revoltă populară reprezintă o criză financiară acută.

Anul trecut, opoziția de la nivel local a reușit să blocheze sau să amâne cel puțin 48 de proiecte de infrastructură AI, evaluate la aproximativ 156 de miliarde de dosari. În primul trimestru al acestui an, alte 20 de proiecte mari au fost anulate definitiv din cauza reacției negative a comunităților.

Presiunea vine acum și de la nivel înalt. Comisarul pentru Agricultură din Texas, Sid Miller, a solicitat public un moratoriu asupra dezvoltării noilor centre de date din stat, invocând costurile enorme pe care le vor suporta fermierii și suprasolicitarea rețelei electrice.

În ciuda sutelor de milioane de dolari investite de companiile tech în campanii de lobby și publicitate pentru a schimba percepția publică, neîncrederea continuă să crească, alimentată și de anunțurile recente de concedieri în care managerii au indicat direct AI-ul ca motiv pentru restructurări.

Experții din industrie avertizează că situația s-ar putea înrăutăți. Dylan Patel, CEO-ul firmei de consultanță SemiAnalysis, a estimat recent că protestele de stradă la scară largă împotriva companiilor de inteligență artificială sunt doar o chestiune de luni, adăugând că, în prezent, în mentalul colectiv american, „AI-ul a devenit mai nepopular decât politicienii".