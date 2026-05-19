WSJ: Revolta americanilor împotriva inteligenței artificiale ia o turnură politică: mari proiecte blocate de comunități, atacuri violente și legislație tot mai dură
Postat la: 19.05.2026 |
Singurul lucru care crește mai repede decât industria inteligenței artificiale în Statele Unite par să fie sentimentele negative ale americanilor față de această tehnologie. Fenomenul, descris de istorici și sociologi ca având o viteză fără precedent, s-a transformat dintr-o dezbatere de nișă într-o criză pentru giganții din Silicon Valley, arată o analiză Wall Street Journal.
Motivele acestei rezistențe sunt diverse: consumatorii sunt revoltați de creșterea prețurilor la energie electrică provocată de extinderea centrelor de date, angajații se tem de concedieri în masă, iar părinții sunt îngrijorați de impactul tehnologiei asupra educației și sănătății mintale a copiilor.
Cel mai recent semnal public a fost primit chiar de Eric Schmidt, fostul director executiv al Google. Prezent la festivitatea de absolvire a Universității din Arizona pentru a susține discursul festiv, Schmidt le-a transmis studenților că transformarea tehnologică adusă de AI va fi „mai mare, mai rapidă și cu un impact mai profund decât tot ce a fost înainte". Reacția tinerilor din sală a fost un cor de huiduieli, scenariu care începe să se repete la tot mai multe evenimente similare.
Sondajele de opinie din ultimele săptămâni indică o prăbușire masivă a încrederii americanilor, contrazicând promisiunile liderilor din tech care susțineau că AI le va îmbunătăți viața oamenilor.
În ultimele luni, valul de nemulțumire a escaladat în violențe izolate și amenințări. În statul Texas, un tânăr de 20 de ani a fost pus sub acuzare la nivel federal după ce ar fi aruncat un cocktail Molotov spre locuința lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și ar fi transmis amenințări la sediul companiei din San Francisco.
Cu doar câteva zile înainte, ușa de la intrarea casei unui consilier local din Indianapolis, Ron Gibson, a fost ținta a 13 focuri de armă. Gibson aprobase recent construcția unui centru de date AI în comunitatea sa. Sub preșul de la ușă, acesta a găsit un bilet pe care scria „FĂRĂ CENTRE DE DATE".
Problema inteligenței artificiale a devenit una dintre problemele politice cu cea mai rapidă ascensiune în preferințele electoratului american, influențând campaniile pentru alegerile parțiale.
În Festus, Missouri, alegătorii au taxat dur clasa politică locală, eliminând din funcție patru consilieri municipali la doar o săptămână după ce aceștia aprobaseră un proiect de centru de date în valoare de 6 miliarde de dolari. În prezent, zeci de comunități din state care variază de la Maine până la Arizona încearcă să interzică prin lege noi astfel de facilități.
Peste 360.000 de americani s-au organizat deja în grupuri pe rețelele sociale pentru a bloca aceste proiecte, numărul lor fiind de patru ori mai mare față de sfârșitul anului trecut.
„Oamenii simt pur și simplu că sunt sub asediu", afirmă senatorul republican Josh Hawley, care a propus deja pachete de legi pentru a impune reguli stricte centrelor de date și companiilor de AI.
Subiectul creează o falie majoră între publicul larg, politicieni și elita din Silicon Valley, arată Wall Street Journal. Un studiu realizat de cercetători de la Stanford și UC Berkeley arată că doar 30% dintre democrați și aproximativ jumătate dintre republicani consideră că SUA ar trebui să accelereze inovația în AI cât mai repede posibil, în timp ce în rândul fondatorilor de companii tech procentul de susținere ajunge la 77%.
Pentru companii precum OpenAI sau Anthropic și pentru investitorii lor, care au pariat zeci de miliarde de dolari pe extinderea capacităților de calcul, această revoltă populară reprezintă o criză financiară acută.
Anul trecut, opoziția de la nivel local a reușit să blocheze sau să amâne cel puțin 48 de proiecte de infrastructură AI, evaluate la aproximativ 156 de miliarde de dosari. În primul trimestru al acestui an, alte 20 de proiecte mari au fost anulate definitiv din cauza reacției negative a comunităților.
Presiunea vine acum și de la nivel înalt. Comisarul pentru Agricultură din Texas, Sid Miller, a solicitat public un moratoriu asupra dezvoltării noilor centre de date din stat, invocând costurile enorme pe care le vor suporta fermierii și suprasolicitarea rețelei electrice.
În ciuda sutelor de milioane de dolari investite de companiile tech în campanii de lobby și publicitate pentru a schimba percepția publică, neîncrederea continuă să crească, alimentată și de anunțurile recente de concedieri în care managerii au indicat direct AI-ul ca motiv pentru restructurări.
Experții din industrie avertizează că situația s-ar putea înrăutăți. Dylan Patel, CEO-ul firmei de consultanță SemiAnalysis, a estimat recent că protestele de stradă la scară largă împotriva companiilor de inteligență artificială sunt doar o chestiune de luni, adăugând că, în prezent, în mentalul colectiv american, „AI-ul a devenit mai nepopular decât politicienii".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Grecia a deschis unul dintre cele mai misterioase morminte antice din lume. Legătura cu Alexandru cel Mare
Autoritațile din Grecia au prezentat noi imagini și informații despre unul dintre cele mai spectaculoase situri funerare ...
-
OMS se panichează: Donald Trump reacționează și el după răspândirea temutei boli și afectarea siguranței globale: "Sunt îngrijorat cu siguranță"
Raspandirea Ebola in Africa l-a pus pe ganduri pe președintele american Donald Trump. Sunt ingrijorat, a raspuns Trump u ...
-
Cum să ai grijă de sănătatea ta în fiecare zi
Sanatatea nu este doar absența bolii, ci o stare de echilibru dinamic intre corp, minte și spirit. Pe fondul unui ritm d ...
-
Maraton fără epuizare: Secretul rezistenței atunci când picioarele vor să se oprească
Participarea la un maraton nu este doar o proba de viteza, ci mai ales una de rezistența mentala și metabolica. Mulți al ...
-
"Ultratereștrii suntem noi, din viitor". Explicația lui Amy Eskridge pentru P-47 și P-52, după ce Pentagon a publicat dosarele extraterestre
Declasificarea de catre Pentagon a dosarelor fenomenelor anomice neidentificate (UAP), a declanșat o furtuna de speculaț ...
-
E Trump diliu de-a binelea, sau ne pregătește o "întâlnire de gradul 3" di granda? Seful Lumii postează imagini ciudate cu extratereștri și război în spațiu
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat imagini cu extratereștri și razboi in spațiu, anunța pr ...
-
Seful OMS spune că suntem sub spectrul unei noi pandemii: "Trăim în vremuri dificile şi periculoase"
Cea de-a 79-a Adunare Mondiala a Sanatatii a inceput luni la Geneva, iar directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (O ...
-
Facturile la telefonie mobilă și internet se vor calcula la cursul BNR. Legea a fost votată în Senat
Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care schimba formula de calcul a facturilor de telefonie mobila ...
-
1 Iunie: sfaturi pentru a crea o zi de neuitat pentru cel mic
Ziua Internaționala a Copilului reprezinta ocazia perfecta pentru a pune pauza agitației cotidiene și pentru a te recone ...
-
Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Sindicatele de la Guvern anunța ca intra in greva japoneza de luni, 18 mai, fața de situația legata de vicepremierul Oan ...
-
Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic
O escaladare semnificativa a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinte mai grave asupra ocuparii forte ...
-
Q8Oils și performanța utilajelor moderne: Iată cum inovația în lubrifiere crește eficiența și durata de viață a echipamentelor industriale și agricole!
Într-un domeniu industrial dinamic, unde eficiența și fiabilitatea sunt esențiale, alegerea lubrifianților po ...
-
Din ce fructe exotice se poate face lichior? TOP 5 combinații inedite
Te-ai intrebat vreodata din ce fructe exotice poți obține acea savoare unica a unui lichior? Fie ca ești pasionat de art ...
-
Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Un maraton TV de noua ore programat duminica si sustinut de guvernul Statelor Unite include doar crestinii din cultele p ...
-
Sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
Majoritatea romanilor considera ca este nevoie de alegeri anticipate, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegeri par ...
-
Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Razboiul de uzura din Ucraina a depașit de mult granițele unei confruntari convenționale, transformandu-se intr-un labor ...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
-
Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte
Un val de reacții negative a aparut in Republica Moldova dupa ce juriul din țara vecina a oferit doar 3 puncte Romaniei ...
-
Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"
Irineu Darau, ministrul interimar al Economiei, a explicat ca motivul pentru care deconteaza bani pentru transport, ca p ...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciaza ca decizia Moscovei de a facilita obținerea cetațeniei ruse pentru ce ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
-
OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat duminica o urgența de sanatate publica de proporții internaționale, al ...
-
Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Oficialii americani suspecteaza ca hackeri iranieni se afla in spatele unei serii de brese in sistemele care monitorizea ...
-
Denunțător CIA la audierile din Senatul SUA în timpul vizitei lui Trump la Xi: "Statul paralel ascunde originile reale ale COVID printr-o conspirație în plină desfășurae"
Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post ca un angajat de lunga durata al CIA va susține o conspirație &bd ...
-
Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare
O eventuala retrogradare a ratingului de țara al Romaniei de catre agenția S&P in categoria „junk" ar arunca e ...
-
Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!
De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra in vigoare imediat și care ii vizeaza pe romanii care obțin ve ...
-
Nouă pariție editorială, un strigăt și o jertfă a Maestrului Dan Puric
Luni(18 mai), ora 18, la libraria "SOFIA", voi prezenta recenta mea carte intitulata "Încotro popor roman!".... N ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu