Evreii vor să elibereze in atmosferă milioane de tone de nanoparticule pentru a reflecta lumina soarelui inapoi si a intuneca Pământul!

O companie israeliană de tehnologie se pregătește să elibereze milioane de tone de particule microscopice în atmosfera superioară a Pământului pentru a reflecta lumina soarelui înapoi și spun că vor fi gata să o testeze în aer liber foarte curând.

Compania, Stardust Solutions, a strâns 75 de milioane de dolari de la investitorii din Silicon Valley și de la companiile holding europene, a solicitat un brevet, și este deja în conversații cu guvernele despre cine ajunge să stabilească regulile. Particulele, ținute de mult timp secrete în conformitate cu acordurile de nedivulgare, se dovedesc a fi amorfi, un aditiv alimentar comun și carbonatul de calciu, materia cojilor de ouă și calcar.

Stardust Solutions, înregistrată ca o companie americană cu o filială israeliană și un laborator în Ness Ziona, la sud de Tel Aviv, a fost fondată în 2023 de doi fizicieni nucleari care au lucrat anterior pentru guvernul de la Tel Aviv. Printre investitorii Stardust Solutions se numără Lowercarbon Capital din Silicon Valley, Exor - holdingul familiei Agnelli care controlează Ferrari, Stellantis și Juventus - și fostul director executiv al Facebook, Matt Cohler, printre alte zece firme de capital de risc care se întind de la San Francisco la Berlin.