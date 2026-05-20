Ayatollahul invizibil, Mojtaba Khamenei, cere de urgență iranienilor să facă mai mulți copii: "Cu voia lui Allah"

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a apărut niciodată în public de la numirea sa, în martie, le cere iranienilor să crească numărul nașterilor pentru binele țării.

"Prin aplicarea cu seriozitate a politicii adecvate și necesare în domeniul creșterii demografice, marea națiune iraniană va fi în măsură să joace un rol major și să cunoască progrese strategice în viitor", a scris marți Mojtaba Khamenei într-o scrisoare, din care au fost publicate fragmente pe X.

Ayatollahul răspundea unei scrisori colective a unor grupuri din societatea civilă care se ocupă de demografie. "Sperăm ca eforturile voastre devotate (...) să dea rezultate rodnice, cu voia lui Allah", potrivit unei versiuni mai lungi a textului, difuzat de postul public Irib. Liderul suprem iranian, care ar fi fost rănit în atacuri în prima zi a Războiului din Iran, în care a fost ucis tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, a publicat doar declarații scrise de când a fost numit în funcție.

Iranul, care are o populație de aproximativ 92 de milioane de locuitori, este a 17-a cea mai populată țară din lume. Nivelul fecundității iraniencelor a scăzut însă în mod spectaculos în ultimele zeci de ani, de la 6,5 în 1979, anul Revoluției Islamice, la doar 1,7 în 2024, potrivit Băncii Mondiale. În 2020, un oficial iranian din domeniul sănătății anunța că spitalele publice și clinicile au încetat să mai practice vasectomii sau să distribuie contraceptive, cu scopul stimulării creșterii demografice.

În pofida pagubelor cauzate pe teritoriul iranian de atacuri recente ale Statelor Unite și Israelului, Teheranul consideră că a ieșit întărit din război prin faptul că continuă să controleze în continuare Strâmtoarea Ormuz, strategică în comerțul internațional cu hidrocarburi. Pentru a face "pași mari către edificarea noii civilizații islamico-iraniene", iranienii trebuie să promoveze o "cultură a procreării", a mai cerut marți Mojtaba Khamenei.