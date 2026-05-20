Ayatollahul invizibil, Mojtaba Khamenei, cere de urgență iranienilor să facă mai mulți copii: "Cu voia lui Allah"
Postat la: 20.05.2026 |
Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a apărut niciodată în public de la numirea sa, în martie, le cere iranienilor să crească numărul nașterilor pentru binele țării.
"Prin aplicarea cu seriozitate a politicii adecvate și necesare în domeniul creșterii demografice, marea națiune iraniană va fi în măsură să joace un rol major și să cunoască progrese strategice în viitor", a scris marți Mojtaba Khamenei într-o scrisoare, din care au fost publicate fragmente pe X.
Ayatollahul răspundea unei scrisori colective a unor grupuri din societatea civilă care se ocupă de demografie. "Sperăm ca eforturile voastre devotate (...) să dea rezultate rodnice, cu voia lui Allah", potrivit unei versiuni mai lungi a textului, difuzat de postul public Irib. Liderul suprem iranian, care ar fi fost rănit în atacuri în prima zi a Războiului din Iran, în care a fost ucis tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, a publicat doar declarații scrise de când a fost numit în funcție.
Iranul, care are o populație de aproximativ 92 de milioane de locuitori, este a 17-a cea mai populată țară din lume. Nivelul fecundității iraniencelor a scăzut însă în mod spectaculos în ultimele zeci de ani, de la 6,5 în 1979, anul Revoluției Islamice, la doar 1,7 în 2024, potrivit Băncii Mondiale. În 2020, un oficial iranian din domeniul sănătății anunța că spitalele publice și clinicile au încetat să mai practice vasectomii sau să distribuie contraceptive, cu scopul stimulării creșterii demografice.
În pofida pagubelor cauzate pe teritoriul iranian de atacuri recente ale Statelor Unite și Israelului, Teheranul consideră că a ieșit întărit din război prin faptul că continuă să controleze în continuare Strâmtoarea Ormuz, strategică în comerțul internațional cu hidrocarburi. Pentru a face "pași mari către edificarea noii civilizații islamico-iraniene", iranienii trebuie să promoveze o "cultură a procreării", a mai cerut marți Mojtaba Khamenei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pentagonul vrea secretele dronelor ucrainene. Kievul cere rachete Patriot în schimb
Cea mai puternica armata a lumii recunoaște superioritatea tehnologica a Kievului in materie de sisteme autonome. Washin ...
-
Evreii vor să elibereze in atmosferă milioane de tone de nanoparticule pentru a reflecta lumina soarelui inapoi si a intuneca Pământul!
O companie israeliana de tehnologie se pregatește sa elibereze milioane de tone de particule microscopice in atmosfera s ...
-
Moduri în care un smartwatch îți îmbunătățește antrenamentele de fitness
Ecranul mic de pe incheietura a devenit pentru mulți un fel de partener silențios de antrenament: iți numara pașii, iți ...
-
Premierul interimar Ilie Bolojan va inaugura stațiunea Vizantea
Vineri 22 mai orele 18 a.c., la inaugurarea stațiunii Vizantea din Vrancea, obiectiv care a costat circa 8 mil de euro, ...
-
Rusia şi China, cu conducători septuagenari, convin să investigheze modalităţi pentru o îmbătrânire sănătoasă
Rusia si China au semnat miercuri un acord de cooperare pentru cercetarea si imbunatatirea sanatatii si a imbatranirii, ...
-
Renovarea casei: sfaturi pentru a transforma locuința într-un spațiu de vis
Decizia de a renova casa este una dintre cele mai importante și, in același timp, provocatoare etape prin care poți trec ...
-
Sateliții au surprins o pată de 45 km² lângă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră: Greenpeace cere explicații de la OMV Petrom și Romgaz
Greenpeace Romania anunța, miercuri, 20 mai, ca imagini realizate de sateliți au surprins o deversare de fluide in perim ...
-
Măsură fără precedent în SUA, de tip dictatorial: Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna"!
O masura fara precedent, adoptata in Statele Unite, a fost criticata de democrați. Donald Trump și fiii sai au primit im ...
-
Iată cum arată cele patru specii de extratereștri recuperate din OZN-uri prăbușite - conform unui om de știință al CIA - VIDEO
Un fost om de știința al CIA a susținut ca exista mai multe specii extraterestre despre care guvernul american știe in s ...
-
Internetul cuantic: Un foton a fost teleportat pe o distanță de 270 de metri într-o uimitoare descoperire care va schimba viitorul lumii
Oamenii de știința au teletransportat recent starea unui foton intre puncte cuantice indepartate-aducand internetul cuan ...
-
Delir total: Elon Musk compară activitatea companiei sale Neuralink cu cea a lui Iisus
Miliardarul Elon Musk a declarat luni, 18 mai, ca activitatea companiei sale Neuralink, specializata in implanturi cereb ...
-
Laura Kovesi anunta ca Dosarul Pfizergate împotriva Ursulei von der Leyen se va finaliza până la finalul mandatului ei la EPPO
Laura Codruța Kovesi da vestea momentului pe final de mandat la șefia Parchetului European. Kovesi spune ca procurorii d ...
-
WSJ: Revolta americanilor împotriva inteligenței artificiale ia o turnură politică: mari proiecte blocate de comunități, atacuri violente și legislație tot mai dură
Singurul lucru care crește mai repede decat industria inteligenței artificiale in Statele Unite par sa fie sentimentele ...
-
Grecia a deschis unul dintre cele mai misterioase morminte antice din lume. Legătura cu Alexandru cel Mare
Autoritațile din Grecia au prezentat noi imagini și informații despre unul dintre cele mai spectaculoase situri funerare ...
-
OMS se panichează: Donald Trump reacționează și el după răspândirea temutei boli și afectarea siguranței globale: "Sunt îngrijorat cu siguranță"
Raspandirea Ebola in Africa l-a pus pe ganduri pe președintele american Donald Trump. Sunt ingrijorat, a raspuns Trump u ...
-
Cum să ai grijă de sănătatea ta în fiecare zi
Sanatatea nu este doar absența bolii, ci o stare de echilibru dinamic intre corp, minte și spirit. Pe fondul unui ritm d ...
-
Maraton fără epuizare: Secretul rezistenței atunci când picioarele vor să se oprească
Participarea la un maraton nu este doar o proba de viteza, ci mai ales una de rezistența mentala și metabolica. Mulți al ...
-
"Ultratereștrii suntem noi, din viitor". Explicația lui Amy Eskridge pentru P-47 și P-52, după ce Pentagon a publicat dosarele extraterestre
Declasificarea de catre Pentagon a dosarelor fenomenelor anomice neidentificate (UAP), a declanșat o furtuna de speculaț ...
-
E Trump diliu de-a binelea, sau ne pregătește o "întâlnire de gradul 3" di granda? Seful Lumii postează imagini ciudate cu extratereștri și război în spațiu
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat imagini cu extratereștri și razboi in spațiu, anunța pr ...
-
Seful OMS spune că suntem sub spectrul unei noi pandemii: "Trăim în vremuri dificile şi periculoase"
Cea de-a 79-a Adunare Mondiala a Sanatatii a inceput luni la Geneva, iar directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (O ...
-
Facturile la telefonie mobilă și internet se vor calcula la cursul BNR. Legea a fost votată în Senat
Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care schimba formula de calcul a facturilor de telefonie mobila ...
-
1 Iunie: sfaturi pentru a crea o zi de neuitat pentru cel mic
Ziua Internaționala a Copilului reprezinta ocazia perfecta pentru a pune pauza agitației cotidiene și pentru a te recone ...
-
Grevă din pricina Oanei Gheorghiu: "O încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei"
Sindicatele de la Guvern anunța ca intra in greva japoneza de luni, 18 mai, fața de situația legata de vicepremierul Oan ...
-
Amenințare globală: Războiul din Orientul Mijlociu va depăși efectele pandemiei asupra locurilor de muncă. Posibil lockdown economic
O escaladare semnificativa a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinte mai grave asupra ocuparii forte ...
-
Q8Oils și performanța utilajelor moderne: Iată cum inovația în lubrifiere crește eficiența și durata de viață a echipamentelor industriale și agricole!
Într-un domeniu industrial dinamic, unde eficiența și fiabilitatea sunt esențiale, alegerea lubrifianților po ...
-
Din ce fructe exotice se poate face lichior? TOP 5 combinații inedite
Te-ai intrebat vreodata din ce fructe exotice poți obține acea savoare unica a unui lichior? Fie ca ești pasionat de art ...
-
Un eveniment religios susţinut de administrația Trump atrage critici ce privesc nerespectarea separării religiei de stat
Un maraton TV de noua ore programat duminica si sustinut de guvernul Statelor Unite include doar crestinii din cultele p ...
-
Sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
Majoritatea romanilor considera ca este nevoie de alegeri anticipate, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegeri par ...
-
Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Razboiul de uzura din Ucraina a depașit de mult granițele unei confruntari convenționale, transformandu-se intr-un labor ...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu