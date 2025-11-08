Academia Română oprește organizarea unei conferințe anti-vaccin ARNm: "Nu trebuie să tolerăm asa ceva". Ministerul Sănătății face plângere la parchet

Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală", care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, urmau să organizeze o nouă ediție a conferinței pe 14 noiembrie, în amfiteatrul Academiei Române.

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, spune că a oprit joi organizarea acestei conferințe într-un spațiu al instituției, „de îndată ce am aflat despre ce este vorba". Ministerul Sănătății reacționează și spune că a făcut plângere la parchet pentru organizatorii conferinței.

O conferință intitulată tot „COVID-19 și convergența bio-digitală", la care au participat mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc pe 6 septembrie, la Brașov. Conferința a avut aceiași organizatori care se află pe afișul evenimentului din noiembrie. Printre temele abordate în cadrul evenimentului din septembrie, prezentat drept o „dezbatere medicală", s-au aflat „explozia de cancere post-vaccinare" și „copii care mor din cauza vaccinului COVID".

„Nu urma să aibă loc la Academia Română, ci la Biblioteca Academiei, în amfiteatru. Am oprit acest lucru, de îndată ce am auzit. De astăzi de la prânz îmi sună telefonul și numai asta fac", spune Ioan Aurel Pop, în dialogul cu HotNews.

Președintele Academiei Române a explicat și că, în momentul în care conducerea Bibliotecii Academiei a fost de acord să închirieze sala organizatorilor conferinței, procedura nu a fost respectată: „De obicei, când au loc asemenea evenimente, ele se aprobă de către biroul prezidiului și ar fi trebuit să aibă avizul Biroului de Științe Medicale. Iar acest lucru nu s-a întâmplat. S-a aprobat acest lucru fără avizul secției de specialitate de către conducerea bibliotecii. Am fost asigurat că nu va avea loc."

„Academia nu trebuie să tolereze așa ceva", mai spune Ioan Aurel Pop. Aceeași conferință este programată și pe data de 15 noiembrie, la Hotel Pullman din București. Contactat de HotNews, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că a facut plângere la Parchet pentru conferința din septembrie de la Brașov, dar și pentru cele două conferințe ce au fost programate în noiembrie.

În septembrie, ministrul Sănătății afirma că majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au legătură cu niciun fundament științific. „De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc. Și, mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific și care fac rău siguranței și sănătății pacienților", spunea atunci Alexandru Rogobete.

El făcea apel public ca oamenii „să se informeze doar din surse care sunt verificate medical". Alexandru Rogobete anunța atunci că întreaga conferință urma să fie analizată de Colegiul Medicilor „și în urma raportului, noi împreună vom înainta către Parchet tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la Brașov este un act important de dezinformare." Iar „dezinformarea medicală este un atac direct la adresa românilor", mai spunea ministrul Sănătății.