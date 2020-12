Actorul fost ministru Bogdan Stanoevici, cunoscut militant anti-masca, este in coma. Internat pentru COVID, ar fi luat o bacterie din spital

Bogdan Stanoevici este internat in coma la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Capitala dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni si candidat la Presedintia Romaniei, este internat la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Capitala, dupa ce s-a infectat cu coronavirus.

Bogdan Stanoevici are 55 de ani si a fost director al Circului Globus (2007-2010), ministru pentru romanii de pretutindeni in Guvernul Victor Ponta, a candidat la alegerile prezidentiale din 2019, iar la alegerile parlamentare din acest an a candidat din partea PER in judetul Mures. "Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Bogdan Stanoevici, se afla in coma de aseara. A luat o infectie nosocomiala... Copilul lui a venit deja din Franta. Deja mor prea multi oameni in spitale, prea multi oameni sunt in coma si nu ar trebui sa fie", a declarat Diana Sosoaca.

La inceputul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici declara ca nu poarta masca de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus pentru ca este "sanatos". "Pentru a evita speculatiile ulterioare si atacurile inutile, va spun eu acum - faptul ca nu port masca este in primul rand pentru ca sunt sanatos. Si aici il citez pe ministrul Sanatatii, care a spus ca masca o poarta oamenii bolnavi, oamenii sanatosi nu o poarta. Am facut in fiecare luna cate un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de alta parte, am purtat-o acolo unde eram obligat sa o fac, pentru ca eu sunt un respectuos al legii si mi-a iesit un herpes. Imi pare foarte rau ca va dau din casa, dar in momentul in care as pune masca s-ar produce o infectie si chiar nu am timp de infectii in acest moment", a sustinut atunci Stanoevici.

Tot atunci, Bogdan Stanoevici a spus ca este convis de faptul ca virusul a fost creat intr-un laborator. "Acest virus a fost creat in laborator. Nu mai exista niciun fel de dubiu asupra acestei situatii. Exista brevetul inregistrat si la Paris si la New York. Acest virus, fiind creat in laborator, deci nefiind creat in natura, este extrem de periculos, pentru ca suporta foarte multe mutatii. Ne aflam deja la cea de-a noua mutatie a acestui virus. In momentul in care un virus are mai multe tulpini, cum e cazul acestui COVID-19, e evident ca nu exista un vaccin care sa poata sa acopere toate aceste mutatii", a afirmat Bogdan Stanoevici.