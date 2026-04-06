Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii

Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre patru aeroporturi importante: Aeroportul Milano Linate, Aeroportul Marco Polo, Aeroportul Bologna Guglielmo Marconi și Aeroportul Treviso.

Restricțiile sunt valabile până pe 9 aprilie și vin pe fondul unei disponibilități limitate de combustibil. Problema afectează combustibilul de tip Jet A1, folosit de majoritatea avioanelor comerciale. Operatorul Air BP Italia, responsabil de aprovizionare, nu a explicat exact cauza, dar în industrie se vorbește despre probleme logistice. Din acest motiv, aeroporturile au impus limite clare pentru realimentare.

Nu toate zborurile sunt afectate la fel. Prioritate au zborurile medicale (ambulanță aeriană), cursele oficiale sau zborurile lungi, de peste 3 ore. În schimb, pentru multe zboruri comerciale s-a impus o limită de aproximativ 2.000 de litri de combustibil per aeronavă. Un avion obișnuit, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă între 2.000 și 3.000 de litri pe oră. Asta înseamnă că unele zboruri trebuie să plece cu mai mult combustibil din aeroportul anterior sau să își ajusteze traseul.