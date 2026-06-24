Aerul din bucatarie stie lucruri pe care tu le ignori
Postat la: 24.06.2026 |
Bucataria ta respira - si nu intotdeauna bine. Mirosurile de gatit, aburii, grasimea in suspensie: toate acestea se depun pe suprafete, intuneca vopseaua si afecteaza calitatea aerului din locuinta. O hota incorporabila rezolva discret aceasta problema, integrandu-se in mobilier fara sa domine spatiul vizual.
Cum functioneaza un sistem de extractie integrat in mobila
Hota incorporabila nu este pur si simplu un aparat ascuns dupa un panou. Este un sistem proiectat sa extraga aerul viciat chiar de la sursa - de deasupra aragazului sau a plitei cu inductie. Extractia poate fi prin evacuare externa (aerul este scos efectiv afara) sau prin recirculare (aerul trece printr-un filtru cu carbune activ si este returnat in camera). A doua varianta este mai practica in apartamentele unde nu exista tub de evacuare spre exterior. Nivelul de zgomot conteaza mai mult decat crezi. Un aparat care functioneaza la 65 dB iti va acoperi conversatia din bucatarie; modelele silentioase coboara sub 50 dB, ceea ce face diferenta cand gatesti in timp ce asculti muzica sau urmaresti un film.
Debitul de aer al hotei incorporabile si de ce e mai important decat wattii
Multi cumparatori se uita la puterea in wati a motorului, dar cifra relevanta este debitul de aer, masurat in metri cubi pe ora (m³/h). Formula simpla: inmulteste volumul bucatariei (lungime x latime x inaltime) cu 10-12. O bucatarie de 15 m³ are nevoie de o hota cu minim 150-180 m³/h. Sub aceasta valoare, aparatul lucreaza la capacitate maxima permanent si se uzeaza mai repede.
Iata ce ar trebui sa compari inainte sa cumperi:
• Debit aer: minim 300-400 m³/h pentru uz intensiv• Numar trepte de putere: cel putin 3, ideal 4-5• Tip filtre: metalice (lavabile) vs. carbune activ (inlocuibile la 6-12 luni)• Nivel zgomot: sub 55 dB pentru confort• Latime: corespunzatoare latimii plitei (60 cm sau 90 cm)
Pe platforme precum eMAG gasesti modele incorporabile ce pot fi filtrate dupa aceste criterii, cu specificatii tehnice detaliate pentru fiecare produs.
Instalarea si intretinerea - doua aspecte pe care le amani pana regreti
Instalarea unei hote incorporate in mobilierul de bucatarie necesita, de obicei, ajustarea dulapului superior - fie prin eliminarea unui polita, fie prin adaptarea spatiului pentru tubul de evacuare. Daca apelezi la un instalator, discuta inainte despre traseul tubului. Un tub cu coturi multiple reduce eficienta extractiei cu pana la 30%, chiar daca motorul este puternic.
Intretinerea este partea pe care cei mai multi proprietari o ignora. Filtrele metalice trebuie spalate o data pe luna in apa calda cu detergent degresant - un filtru infundat transforma hota intr-un simpluventilator decorativ. Filtrul de carbune activ nu se spala; se inlocuieste. Ignori aceasta regula si recircularea aerului devine inutila: grasimea si mirosurile raman in bucatarie, doar ca trec printr-o cutie scumpa inainte sa se intoarca la tine.
Un semn ca ai intarziat prea mult cu curatarea: stratul galbui-maro pe grila hotei. Acesta nu este doar inestetic - este un risc de incendiu real, deoarece acumularile de grasime sunt inflamabile. Asa ca, dupa ce ai gasit modelul perfect si l-ai instalat corect - chiar iti poti permite sa lasi aerul bucatariei sa lucreze singur?
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