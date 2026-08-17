Riflaje din lemn pentru peretele TV: ce esențe și dimensiuni se recomandă în 2026? Ghid pentru alegerea profilului potrivit
Postat la: 07.08.2026 |
Riflajele din lemn pot transforma zona televizorului într-un punct de interes și pot ascunde traseele de cabluri sau anumite elemente ale instalației. În proiectele din 2026, selecția trebuie corelată cu dimensiunile peretelui, proprietățile materialului și cerințele de montaj.
Produsele Enipau sunt analizate în funcție de esență, dimensiunile profilului, aspectul suprafeței, proprietățile declarate, utilizările recomandate și posibilitățile de finisare. Selecția de riflaje din lemn exotic cuprinde variante din Ayous, Ayous Thermo, Frake Thermo și Louro Vermelho, destinate proiectelor profesionale de amenajare.
- Riflaj Ayous tip panou R5
Riflajul Ayous tip panou R5 este potrivit pentru arhitecții, designerii și montatorii care au nevoie de o placare modulară, ușoară și uniformă. Poate fi utilizat pentru pereți sau tavane din locuințe, birouri, recepții și spații comerciale, inclusiv în zona televizorului.
Esența și caracteristicile lemnului
- Este realizat din Ayous, esență exotică numită și Abachi.
- Lemnul este stabil, ușor și lipsit de noduri.
- Textura fină susține continuitatea vizuală a placării.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 145 mm.
- Grosime: 21 mm.
- Lungimea variază în funcție de stoc și trebuie verificată înaintea comenzii.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Are o culoare uniformă și o textură fină.
- Lipsa nodurilor contribuie la un desen regulat în jurul televizorului.
- Nuanța poate varia față de imaginile de prezentare, deoarece lemnul este un material natural.
Proprietățile declarate
- Greutate redusă.
- Stabilitate bună.
- Prelucrare ușoară.
Utilizările recomandate
- Placarea pereților și tavanelor.
- Amenajarea locuințelor, birourilor, recepțiilor și spațiilor comerciale.
- Realizarea unui perete TV cu lamele continue și ritm vizual constant.
Posibilitățile de finisare
Ayous acceptă finisaje cu ulei, baiț sau lac. Nuanța poate fi astfel corelată cu mobilierul, pardoseala și celelalte materiale din încăpere.
- Riflaj tip V Ayous R9
Riflajul tip V Ayous R9 se adresează arhitecților, designerilor și montatorilor care caută o placare cu relief vizibil. Forma profilului creează linii și umbre potrivite pentru pereți TV, tavane sau alte suprafețe de accent.
Esența și caracteristicile lemnului
- Este realizat din Pin Radiata.
- Structura nu prezintă noduri sau pungi de rășină.
- Textura este fină, iar geometria profilului este bine delimitată.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 145 mm.
- Grosime: 21 mm.
- Lungimea depinde de stoc și trebuie confirmată la calcularea necesarului.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Are o culoare deschisă și o textură fină.
- Muchiile profilului în V produc umbre pe suprafața placată.
- Efectul vizual se modifică în funcție de orientarea profilelor și direcția luminii.
Proprietățile declarate
Materialul este stabil în timpul prelucrării și al montajului.
Utilizările recomandate
- Placarea pereților și tavanelor.
- Amenajarea suprafețelor de accent.
- Crearea unui fundal decorativ în jurul televizorului.
Posibilitățile de finisare
Produsul se finisează ușor și poate fi adaptat cromatic la celelalte materiale din proiect.
- Lemn exotic Ayous E83
Lemnul exotic Ayous E83 este destinat arhitecților, proiectanților și montatorilor care caută un element lat, uniform și ușor de prelucrat. Poate fi folosit la fațade și riflaje exterioare, dar și în amenajări interioare, inclusiv pentru placarea unui perete TV.
Esența și caracteristicile lemnului
- Esență: Ayous.
- Clasă de calitate: A.
- Densitate: între 0,45 și 0,55 g/cm³.
- Lemnul are stabilitate dimensională bună și se prelucrează ușor.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 229 mm.
- Grosime: 34 mm.
- Formatul lat creează suprafețe vizibile mai ample decât profilele înguste.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Culoare alb gălbuie.
- Aspect uniform și textură fină.
- Fibra și nuanța pot varia de la un element la altul.
Proprietățile declarate
- Umiditate cuprinsă între 8% și 12%.
- Rezistență la umiditate, intemperii și condiții climatice variate.
- Stabilitate dimensională bună.
Utilizările recomandate
- Fațade și riflaje exterioare.
- Placări interioare și pereți TV.
- Proiecte expuse variațiilor de umiditate.
Poziția suportului pentru televizor și traseele instalațiilor trebuie stabilite înainte de montarea elementelor.
Posibilitățile de finisare
Masa redusă, textura fină și prelucrarea ușoară permit adaptarea elementelor la configurația placării.
- Lemn exotic Frake Thermo E80
Lemnul exotic Frake Thermo E80 este potrivit pentru arhitecții, designerii și montatorii care doresc un profil îngust, termotratat și închis la culoare. Poate forma un fundal cu elemente verticale bine delimitate pentru zona televizorului.
Esența și caracteristicile lemnului
- Esență exotică Frake.
- Clasă de calitate: A.
- Densitate cuprinsă între 0,60 și 0,80 g/cm³.
- Lemnul este supus unui tratament termic.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 70 mm.
- Grosime: 34 mm.
- Formatul îngust permite folosirea mai multor elemente pe aceeași suprafață.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Culoare maro închis.
- Pot apărea tonuri de maro și gri.
- Aspectul rezultă din termotratare și din particularitățile naturale ale lemnului.
Proprietățile declarate
- Umiditate cuprinsă între 8% și 12%.
- Absorbție redusă a umidității.
- Rezistență la uzură, intemperii și mucegai.
- Risc redus de crăpare datorită termotratării.
Utilizările recomandate
- Fațade, riflaje, terase și garduri.
- Placări interioare și pereți TV.
Poziția suportului, cablurile și distanțele față de instalațiile electrice trebuie definite înaintea montajului.
Posibilitățile de finisare
Materialul necesită puțină întreținere, iar tonurile obținute prin termotratare pot fi păstrate pentru evidențierea lemnului. Produsele de protecție trebuie alese în funcție de montajul interior sau exterior.
- Lemn exotic Louro Vermelho Gamel E6
Lemnul exotic Louro Vermelho Gamel E6 se adresează arhitecților, designerilor și montatorilor care caută o placare interioară cu variații cromatice evidente. Este potrivit pentru pereți TV în care lemnul trebuie să creeze contrast cu ecranul și suprafețele învecinate.
Esența și caracteristicile lemnului
- Este realizat din Louro Vermelho, numit și Louro Faia sau Louro Preto.
- Lemnul provine din Brazilia.
- Se folosește în tâmplărie, placări și proiecte de design interior.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 143 mm.
- Grosime: 25 mm.
- Dimensiunile influențează relieful placării și distanța față de perete.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Culorile variază de la roșu brun la maro închis.
- Fibra poate avea tonuri violet sau negre.
- Piesele trebuie distribuite înainte de montaj pentru echilibrarea variațiilor naturale.
Proprietățile declarate
- Rezistență la putregai și deteriorare.
- Posibilitate de folosire în medii umede sau în condiții solicitante.
Utilizările recomandate
- Pardoseli și placări.
- Blaturi și profile decorative.
- Lucrări de tâmplărie.
- Pereți TV și alte suprafețe de accent.
Poziția televizorului, a prizelor și a cablurilor trebuie stabilită înainte de montaj.
Posibilitățile de finisare
Culoarea naturală poate fi păstrată pentru a scoate în evidență trecerile dintre roșu brun, maro, violet și negru. Finisajul se alege în funcție de aspectul dorit și de utilizarea la interior.
- Lemn exotic Ayous Thermo E8
Lemnul exotic Ayous Thermo E8 este recomandat arhitecților, designerilor și montatorilor care au nevoie de lemn termotratat, uniform și închis la culoare. Poate fi utilizat pentru peretele TV, panouri decorative și amenajări în care se urmărește continuitatea suprafeței.
Esența și caracteristicile lemnului
- Este realizat din Ayous, cunoscut și ca Obeche.
- Lemnul provine din Africa de Vest.
- Are un aspect uniform, fără noduri.
- Se prelucrează ușor și poate fi adaptat dimensiunilor proiectului.
Dimensiunile profilului
- Lățime: 143 mm.
- Grosime: 32 mm.
- Grosimea trebuie corelată cu poziția televizorului, mobilierul și finisajele alăturate.
Culoarea și aspectul suprafeței
- Termotratarea produce o nuanță mai închisă și uniformă.
- Lipsa nodurilor ajută la formarea unei suprafețe continue în jurul ecranului.
Proprietățile declarate
- Lemnul este tratat prin expunere controlată la temperaturi ridicate.
- Procesul îmbunătățește stabilitatea dimensională.
- Crește rezistența la umiditate, putregai și insecte.
Utilizările recomandate
- Construcții, placări și pardoseli.
- Panouri decorative.
- Pereți TV și alte zone de accent.
Pozițiile suportului, prizelor și cablurilor trebuie stabilite înaintea instalării.
Posibilitățile de finisare
Nuanța rezultată prin termotratare poate fi păstrată pentru un aspect uniform. Lemnul se poate asocia cu mobilier deschis sau închis, în funcție de contrastul urmărit.
Cum proiectezi corect un perete TV cu riflaje din lemn
Măsoară separat peretele, televizorul și mobilierul
Înainte de calcularea necesarului:
- măsoară peretele, televizorul și mobilierul;
- stabilește dacă riflajele vor acoperi integral suprafața;
- include rosturile și pierderile de debitare;
- verifică lungimile disponibile.
Dacă sunt necesare îmbinări, amplasează-le în dreptul mobilierului sau în zone mai puțin vizibile.
Fixează televizorul în structura peretelui
Suportul televizorului trebuie ancorat în structura portantă, nu doar în placarea decorativă. Alege sistemul de fixare în funcție de materialul peretelui și greutatea echipamentului.
Marchează poziția suportului înainte de montarea riflajelor. Ia în calcul grosimea lemnului și a structurii secundare, deoarece acestea modifică distanța dintre ecran și perete.
Planifică prizele și cablurile înainte de montaj
Stabilește traseele pentru alimentare, internet, semnal și sistemul audio înainte de închiderea suprafeței.
- Poziționează prizele astfel încât mufele să nu împingă televizorul în față.
- Separă traseele electrice de cablurile pentru semnal.
- Prevede un canal tehnic sau o zonă demontabilă.
- Evită punctele în care cablurile pot fi strivite.
Testează proporțiile și iluminarea pe o suprafață mică
Montează provizoriu câteva elemente pentru a verifica:
- distanța dintre profile;
- orientarea fibrei;
- raportul dintre riflaj și televizor;
- efectul luminii naturale și artificiale.
Profilele reliefate formează umbre diferite în funcție de direcția luminii. Benzile LED trebuie poziționate astfel încât să nu se reflecte în ecran sau să scoată în evidență defectele montajului.
Pregătește lemnul și distribuie piesele înainte de fixare
Păstrează elementele în încăperea în care vor fi montate și respectă recomandările de aclimatizare. Deschide mai multe pachete, verifică piesele și distribuie culorile sau fibrele înainte de debitare.
Aplică finisajul conform instrucțiunilor produsului și lasă suprafața să se usuce. Verifică apoi compatibilitatea adezivului sau a fixărilor mecanice cu lemnul și suportul.
Alege profilul după dimensiunea peretelui și efectul urmărit. Elementele înguste creează un desen mai dens, iar cele late formează suprafețe vizuale mai ample. Lemnul deschis poate păstra senzația de spațiu, în timp ce variantele termotratate sau închise produc un contrast mai vizibil.
Înainte de comandă, verifică lungimile, lățimea utilă, finisajul și metoda de montaj. Suportul televizorului, prizele și traseele cablurilor trebuie incluse în proiect de la început.
Alegerea poate fi rezumată astfel: esența se selectează după aspect și proprietățile declarate, iar dimensiunile după proporțiile suprafeței și soluția de instalare. Variantele disponibile și specificațiile aferente pot fi consultate în selecția de riflaje din lemn exotic a magazinului Enipau.
Sursa foto: Magnific.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Managementul ambalajelor nu se oprește la rampă. Ce urmează să fie revizuit după 12 august 2026?
Pentru multe companii, deșeurile de ambalaje intra in evidențe abia cand apar pe factura sau in documentele de transport ...
-
Principiile ESG nu se reduc la un scor: ce arată cu adevărat cele trei componente
Ai intalnit probabil situația in care o companie vorbește despre sustenabilitate, responsabilitate și transparența, dar ...
-
Descoperire ce răstoarnă ce știm despre cum care creierele stochează amintiri. Ele pot persista și atunci când jumătate din conexiunile cerebrale care le stochează sunt distruse
„Amintirile ar putea fi mai greu de distrus decat am crezut", spune Steve Ramirez de la Universitatea Boston. &bd ...
-
Dublă crimă în Bacău! Un bărbat și-a înjunghiat soția și cumnata, apoi a încercat să se sinucidă prin electrocutare
O dubla crima a avut loc luni dimineața, in orașul Comanești, județul Bacau. Un barbat de 66 de ani și-a injunghiat mort ...
-
Un ministru israelian a stabilit „cotă" de ucidere zilnică în Gaza. "Acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni"
Ministrul israelian al Securitații Naționale, Itamar Ben-Gvir, a susținut public uciderea a „30-40" de persoane in ...
-
India vrea să cucerească lumea inteligenței artificiale: 10 milioane de tineri recruți intră în războiul care va conduce la dominarea lumii
Prim-ministrul indian Narendra Modi a anuntat sambata lansarea unei initiative nationale de a instrui zece milioane de t ...
-
Oamenii care se enervează des îmbătrânesc mai repede: Bărbații sunt cei mai afectați
Se spune ca pana la 30 de ani ai fața cu care te-ai nascut și dupa, cea pe care o meriți, dupa obiceiurile și comportame ...
-
Cât timp economisești dacă mergi cu 150 km/h pe ruta București - Constanța. Creșterea vitezei vine la pachet cu un consum mai mare. Cu ce viteză e recomandat să circuli
Pe ruta București-Constanța, diferențele de viteza se vad atat in timpul petrecut pe drum, cat și in costul calatoriei. ...
-
Verișoara lui Nicușor Dan face dezvăluiri despre vizita președintelui la Făgăraș: "Nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția"
Verișoara lui Nicușor Dan da primele detalii legate de vizita acestuia la Fagaraș. Președintele Nicușor Dan a fost surpr ...
-
New York Times: "Opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe"
Povestea din spatele desfașurarii tot mai dificile a navei USS Abraham Lincoln devine mult mai clara – și dezvalui ...
-
O cercetare care aruncă-n aer tot ce se știa: Linia de demarcatie dintre om și maimuță nu există!
O serie de descoperiri fosile a distrus complet granița dintre oameni și maimuțe — „momentul” originii ...
-
Un cercetător a reușit să-și întoarcă ceasul biologic cu peste 15 ani, transformându-se pe sine în propriul cobai
În timp ce industria longevitații cauta soluții in laboratoare, un singur om a demonstrat cat de rapid poate fi fo ...
-
Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital
Un accident in care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminica seara pe DN 11, in satul Magura din județul B ...
-
The Times: Ucraina folosește drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei
Ucraina a inceput sa foloseasca drone de fabricație britanica pentru atacuri asupra unor ținte aflate in adancimea terit ...
-
Cum e mai rău: Eurofighterele italiene pleacă de la Mihail Kogălniceanu. Misiunea NATO din România este preluată de Spania - căzută în dizgrația SUA
Forțele Aeriene Italiene au incheiat misiunea de poliție aeriana consolidata a NATO la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalnicea ...
-
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată în Polonia
O statuie uriașa a Fecioarei Maria a fost dezvelita in micul sat polonez Konotopie, intr-o ceremonie la care au particip ...
-
O nouă dronă intrată în țară dinspre R. Moldova, doborâtă de aeronavele F-16
O drona a patruns, in noaptea de sambata spre duminica, in spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproxi ...
-
Paradoxul energetic al României: fotovoltaicele au acoperit peste 80% din consum la prânz, dar seara riscă să revină la importuri
Romania a inregistrat sambata, in orele de pranz, o situație spectaculoasa in Sistemul Energetic Național: pe fondul con ...
-
Ofertă de „nerefuzat" a Ministrului Muncii pentru profesori în noua lege a salarizării
Noua grila prevazuta de legea salarizarii ar putea fi aplicata in educație incepand cu 1 septembrie 2027 și ar urma sa a ...
-
Plantație uriașă de canabis, camuflată pe malul Mureșului. 100 de plante în greutate de 65 de kilograme, descoperite de anchetatori
O cultura de canabis cu peste 100 de plante, ascunsa printre vegetație și culturi de legume pe malul raului Mureș, a fos ...
-
Indonezia, din nou zguduită: al doilea cutremur major în aceeași zi, 6,9 pe insula Sumatra, după cel de 7,7
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 s-a produs sambata in insula indoneziana Sumatra, potrivit U.S. Geological Survey (US ...
-
Scăpat de sub control: Anthropic avertizează că riscurile de securitate asociate inteligenței artificiale sunt în creștere
Compania americana Anthropic avertizeaza ca riscurile de securitate asociate modelelor sale de inteligența artificiala a ...
-
Cercetătorii au detectat pentru prima dată „fantoma" unui reactor nuclear
Cercetatorii au detectat pentru prima data emisia slaba de antineutrini provenita de la un reactor nuclear dupa oprirea ...
-
Un proces care zguduie armata rusă: Un tribunal militar rus recunoaște pe față că soldații sunt uciși de proprii comandanți
Un tribunal militar rus a recunoscut, pentru prima data, ca uciderea propriilor soldați reprezinta o practica raspandita ...
-
Românii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții
Creștinii praznuiesc sambata, 15 august, Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarba ...
-
Acțiunile unei companii, creștere uriașă de peste 500%. JPMorgan face un anunț neașteptat legat de viitorul acesteia
O companie din tehnologie, dar care nu face parte din „Cei șapte magnifici" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platfor ...
-
Un fost șef al Serviciilor Secrete: Rusia, China și Iranul ar putea ataca simultan, SUA în situația de a abandona aliați
Situația geopolitica internaționala cunoaște o intensificare a conflictelor care se pot uni la un moment dat. Capitanul ...
-
1,4 milioane de lire sterline confiscate de Londra de la Cristian Boureanu, la cererea Bucureștiului
Autoritatile britanice au confiscat, la cererea Romaniei, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristi ...
-
MApN anunță că a găsit resturile dronei prăbușite în Tulcea
Ministerul Apararii (MApN) anunța ca resturile dronei cazute vineri in nord-vestul județului Tulcea au fost identificate ...
-
Când ai nevoie de un moment de confort digestiv: 6 repere care merită verificate
Confortul digestiv se construiește prin pași simpli, iar ritmul meselor, hidratarea și mișcarea conteaza impreuna. O ale ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu