Riflaje din lemn pentru peretele TV: ce esențe și dimensiuni se recomandă în 2026? Ghid pentru alegerea profilului potrivit

Riflajele din lemn pot transforma zona televizorului într-un punct de interes și pot ascunde traseele de cabluri sau anumite elemente ale instalației. În proiectele din 2026, selecția trebuie corelată cu dimensiunile peretelui, proprietățile materialului și cerințele de montaj.

Produsele Enipau sunt analizate în funcție de esență, dimensiunile profilului, aspectul suprafeței, proprietățile declarate, utilizările recomandate și posibilitățile de finisare. Selecția de riflaje din lemn exotic cuprinde variante din Ayous, Ayous Thermo, Frake Thermo și Louro Vermelho, destinate proiectelor profesionale de amenajare.

Riflaj Ayous tip panou R5

Riflajul Ayous tip panou R5 este potrivit pentru arhitecții, designerii și montatorii care au nevoie de o placare modulară, ușoară și uniformă. Poate fi utilizat pentru pereți sau tavane din locuințe, birouri, recepții și spații comerciale, inclusiv în zona televizorului.

Esența și caracteristicile lemnului

Este realizat din Ayous, esență exotică numită și Abachi.

Lemnul este stabil, ușor și lipsit de noduri.

Textura fină susține continuitatea vizuală a placării.

Dimensiunile profilului

Lățime: 145 mm.

Grosime: 21 mm.

Lungimea variază în funcție de stoc și trebuie verificată înaintea comenzii.

Culoarea și aspectul suprafeței

Are o culoare uniformă și o textură fină.

Lipsa nodurilor contribuie la un desen regulat în jurul televizorului.

Nuanța poate varia față de imaginile de prezentare, deoarece lemnul este un material natural.

Proprietățile declarate

Greutate redusă.

Stabilitate bună.

Prelucrare ușoară.

Utilizările recomandate

Placarea pereților și tavanelor.

Amenajarea locuințelor, birourilor, recepțiilor și spațiilor comerciale.

Realizarea unui perete TV cu lamele continue și ritm vizual constant.

Posibilitățile de finisare

Ayous acceptă finisaje cu ulei, baiț sau lac. Nuanța poate fi astfel corelată cu mobilierul, pardoseala și celelalte materiale din încăpere.

Riflaj tip V Ayous R9

Riflajul tip V Ayous R9 se adresează arhitecților, designerilor și montatorilor care caută o placare cu relief vizibil. Forma profilului creează linii și umbre potrivite pentru pereți TV, tavane sau alte suprafețe de accent.

Esența și caracteristicile lemnului

Este realizat din Pin Radiata.

Structura nu prezintă noduri sau pungi de rășină.

Textura este fină, iar geometria profilului este bine delimitată.

Dimensiunile profilului

Lățime: 145 mm.

Grosime: 21 mm.

Lungimea depinde de stoc și trebuie confirmată la calcularea necesarului.

Culoarea și aspectul suprafeței

Are o culoare deschisă și o textură fină.

Muchiile profilului în V produc umbre pe suprafața placată.

Efectul vizual se modifică în funcție de orientarea profilelor și direcția luminii.

Proprietățile declarate

Materialul este stabil în timpul prelucrării și al montajului.

Utilizările recomandate

Placarea pereților și tavanelor.

Amenajarea suprafețelor de accent.

Crearea unui fundal decorativ în jurul televizorului.

Posibilitățile de finisare

Produsul se finisează ușor și poate fi adaptat cromatic la celelalte materiale din proiect.

Lemn exotic Ayous E83

Lemnul exotic Ayous E83 este destinat arhitecților, proiectanților și montatorilor care caută un element lat, uniform și ușor de prelucrat. Poate fi folosit la fațade și riflaje exterioare, dar și în amenajări interioare, inclusiv pentru placarea unui perete TV.

Esența și caracteristicile lemnului

Esență: Ayous.

Clasă de calitate: A.

Densitate: între 0,45 și 0,55 g/cm³.

Lemnul are stabilitate dimensională bună și se prelucrează ușor.

Dimensiunile profilului

Lățime: 229 mm.

Grosime: 34 mm.

Formatul lat creează suprafețe vizibile mai ample decât profilele înguste.

Culoarea și aspectul suprafeței

Culoare alb gălbuie.

Aspect uniform și textură fină.

Fibra și nuanța pot varia de la un element la altul.

Proprietățile declarate

Umiditate cuprinsă între 8% și 12%.

Rezistență la umiditate, intemperii și condiții climatice variate.

Stabilitate dimensională bună.

Utilizările recomandate

Fațade și riflaje exterioare.

Placări interioare și pereți TV.

Proiecte expuse variațiilor de umiditate.

Poziția suportului pentru televizor și traseele instalațiilor trebuie stabilite înainte de montarea elementelor.

Posibilitățile de finisare

Masa redusă, textura fină și prelucrarea ușoară permit adaptarea elementelor la configurația placării.

Lemn exotic Frake Thermo E80

Lemnul exotic Frake Thermo E80 este potrivit pentru arhitecții, designerii și montatorii care doresc un profil îngust, termotratat și închis la culoare. Poate forma un fundal cu elemente verticale bine delimitate pentru zona televizorului.

Esența și caracteristicile lemnului

Esență exotică Frake.

Clasă de calitate: A.

Densitate cuprinsă între 0,60 și 0,80 g/cm³.

Lemnul este supus unui tratament termic.

Dimensiunile profilului

Lățime: 70 mm.

Grosime: 34 mm.

Formatul îngust permite folosirea mai multor elemente pe aceeași suprafață.

Culoarea și aspectul suprafeței

Culoare maro închis.

Pot apărea tonuri de maro și gri.

Aspectul rezultă din termotratare și din particularitățile naturale ale lemnului.

Proprietățile declarate

Umiditate cuprinsă între 8% și 12%.

Absorbție redusă a umidității.

Rezistență la uzură, intemperii și mucegai.

Risc redus de crăpare datorită termotratării.

Utilizările recomandate

Fațade, riflaje, terase și garduri.

Placări interioare și pereți TV.

Poziția suportului, cablurile și distanțele față de instalațiile electrice trebuie definite înaintea montajului.

Posibilitățile de finisare

Materialul necesită puțină întreținere, iar tonurile obținute prin termotratare pot fi păstrate pentru evidențierea lemnului. Produsele de protecție trebuie alese în funcție de montajul interior sau exterior.

Lemn exotic Louro Vermelho Gamel E6

Lemnul exotic Louro Vermelho Gamel E6 se adresează arhitecților, designerilor și montatorilor care caută o placare interioară cu variații cromatice evidente. Este potrivit pentru pereți TV în care lemnul trebuie să creeze contrast cu ecranul și suprafețele învecinate.

Esența și caracteristicile lemnului

Este realizat din Louro Vermelho, numit și Louro Faia sau Louro Preto.

Lemnul provine din Brazilia.

Se folosește în tâmplărie, placări și proiecte de design interior.

Dimensiunile profilului

Lățime: 143 mm.

Grosime: 25 mm.

Dimensiunile influențează relieful placării și distanța față de perete.

Culoarea și aspectul suprafeței

Culorile variază de la roșu brun la maro închis.

Fibra poate avea tonuri violet sau negre.

Piesele trebuie distribuite înainte de montaj pentru echilibrarea variațiilor naturale.

Proprietățile declarate

Rezistență la putregai și deteriorare.

Posibilitate de folosire în medii umede sau în condiții solicitante.

Utilizările recomandate

Pardoseli și placări.

Blaturi și profile decorative.

Lucrări de tâmplărie.

Pereți TV și alte suprafețe de accent.

Poziția televizorului, a prizelor și a cablurilor trebuie stabilită înainte de montaj.

Posibilitățile de finisare

Culoarea naturală poate fi păstrată pentru a scoate în evidență trecerile dintre roșu brun, maro, violet și negru. Finisajul se alege în funcție de aspectul dorit și de utilizarea la interior.

Lemn exotic Ayous Thermo E8

Lemnul exotic Ayous Thermo E8 este recomandat arhitecților, designerilor și montatorilor care au nevoie de lemn termotratat, uniform și închis la culoare. Poate fi utilizat pentru peretele TV, panouri decorative și amenajări în care se urmărește continuitatea suprafeței.

Esența și caracteristicile lemnului

Este realizat din Ayous, cunoscut și ca Obeche.

Lemnul provine din Africa de Vest.

Are un aspect uniform, fără noduri.

Se prelucrează ușor și poate fi adaptat dimensiunilor proiectului.

Dimensiunile profilului

Lățime: 143 mm.

Grosime: 32 mm.

Grosimea trebuie corelată cu poziția televizorului, mobilierul și finisajele alăturate.

Culoarea și aspectul suprafeței

Termotratarea produce o nuanță mai închisă și uniformă.

Lipsa nodurilor ajută la formarea unei suprafețe continue în jurul ecranului.

Proprietățile declarate

Lemnul este tratat prin expunere controlată la temperaturi ridicate.

Procesul îmbunătățește stabilitatea dimensională.

Crește rezistența la umiditate, putregai și insecte.

Utilizările recomandate

Construcții, placări și pardoseli.

Panouri decorative.

Pereți TV și alte zone de accent.

Pozițiile suportului, prizelor și cablurilor trebuie stabilite înaintea instalării.

Posibilitățile de finisare

Nuanța rezultată prin termotratare poate fi păstrată pentru un aspect uniform. Lemnul se poate asocia cu mobilier deschis sau închis, în funcție de contrastul urmărit.

Cum proiectezi corect un perete TV cu riflaje din lemn

Măsoară separat peretele, televizorul și mobilierul

Înainte de calcularea necesarului:

măsoară peretele, televizorul și mobilierul;

stabilește dacă riflajele vor acoperi integral suprafața;

include rosturile și pierderile de debitare;

verifică lungimile disponibile.

Dacă sunt necesare îmbinări, amplasează-le în dreptul mobilierului sau în zone mai puțin vizibile.

Fixează televizorul în structura peretelui

Suportul televizorului trebuie ancorat în structura portantă, nu doar în placarea decorativă. Alege sistemul de fixare în funcție de materialul peretelui și greutatea echipamentului.

Marchează poziția suportului înainte de montarea riflajelor. Ia în calcul grosimea lemnului și a structurii secundare, deoarece acestea modifică distanța dintre ecran și perete.

Planifică prizele și cablurile înainte de montaj

Stabilește traseele pentru alimentare, internet, semnal și sistemul audio înainte de închiderea suprafeței.

Poziționează prizele astfel încât mufele să nu împingă televizorul în față.

Separă traseele electrice de cablurile pentru semnal.

Prevede un canal tehnic sau o zonă demontabilă.

Evită punctele în care cablurile pot fi strivite.

Testează proporțiile și iluminarea pe o suprafață mică

Montează provizoriu câteva elemente pentru a verifica:

distanța dintre profile;

orientarea fibrei;

raportul dintre riflaj și televizor;

efectul luminii naturale și artificiale.

Profilele reliefate formează umbre diferite în funcție de direcția luminii. Benzile LED trebuie poziționate astfel încât să nu se reflecte în ecran sau să scoată în evidență defectele montajului.

Pregătește lemnul și distribuie piesele înainte de fixare

Păstrează elementele în încăperea în care vor fi montate și respectă recomandările de aclimatizare. Deschide mai multe pachete, verifică piesele și distribuie culorile sau fibrele înainte de debitare.

Aplică finisajul conform instrucțiunilor produsului și lasă suprafața să se usuce. Verifică apoi compatibilitatea adezivului sau a fixărilor mecanice cu lemnul și suportul.

Alege profilul după dimensiunea peretelui și efectul urmărit. Elementele înguste creează un desen mai dens, iar cele late formează suprafețe vizuale mai ample. Lemnul deschis poate păstra senzația de spațiu, în timp ce variantele termotratate sau închise produc un contrast mai vizibil.

Înainte de comandă, verifică lungimile, lățimea utilă, finisajul și metoda de montaj. Suportul televizorului, prizele și traseele cablurilor trebuie incluse în proiect de la început.

Alegerea poate fi rezumată astfel: esența se selectează după aspect și proprietățile declarate, iar dimensiunile după proporțiile suprafeței și soluția de instalare. Variantele disponibile și specificațiile aferente pot fi consultate în selecția de riflaje din lemn exotic a magazinului Enipau.

Sursa foto: Magnific.com