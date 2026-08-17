Vladimir Putin pierde bătălia cu „Zuckerberg-ul Rusiei", un miliardar din domeniul tehnologiei în vârstă de 41 de ani, care a dat puține semne de îngrijorare cu privire la cazul lansat de Serviciul Federal de Securitate (FSB) săptămâna trecută. Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost acuzat de Kremlin de sprijinire a terorismului - după ani de zile în care proprii agenți au folosit aplicația pentru a recruta spioni și teroriști.

Putin este batjocorit în mod deschis de Durov, care a scris celor 11,3 milioane de urmăritori ai săi din refugiul său din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Miliardarul rus a spus că este etichetat drept terorist pentru că a refuzat „cererile Kremlinului de supraveghere în masă și cenzură pe Telegram" și a postat o imagine batjocoritoare cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, întâlnindu-se cu talibanii afgani, cu legenda: „Nu vă încurcați", potrivit iNews.

FSB și-a anunțat acuzațiile împotriva lui Durov pe 29 iulie 2026, susținând că Telegram a fost folosit de agențiile de informații ucrainene pentru a „atrage cetățenii ruși în activități de sabotaj și terorism prin înșelăciune și manipulare psihologică".

Declarația a avut o ironie, având în vedere utilizarea de ani de zile a Telegram de către agenții ruși pentru a recruta persoane pentru operațiuni de sabotaj și spionaj în întreaga Europă, inclusiv o bandă care a incendiat un depozit deținut de ucraineni în Londra și bărbatul care a lansat atacuri incendiare asupra unor proprietăți legate de Keir Starmer anul trecut.

„Am râs puțin când am văzut că Rusia intenta acest proces împotriva lui Durov", a declarat Steven Rai, manager senior de cercetare la Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), care a monitorizat activitatea rusă pe Telegram. „Există nenumărate exemple în care guvernul rus folosește Telegram pentru a exporta violență la nivel global."

Rai a spus că Rusia a folosit Telegram pentru a recruta agenți „de unică folosință" care să acționeze în numele său, care sunt adesea vulnerabili financiar și este posibil să nu știe pentru cine lucrează din cauza implementării conturilor anonime și a proxy-urilor criminale pentru autoritățile din Marea Britanie și Europa, aplicația a devenit probabil cea mai cunoscută pentru utilizarea sa de către teroriști și extremiști de tot felul.

Joshua Fisher-Birch, cercetător la Counter Extremism Project, a descris Telegram ca fiind „una dintre cele mai importante platforme pentru partajarea propagandei teroriste și extremiste", datorită combinației sale rare de canale publice de radiodifuziune, grupuri de chat, mesagerie securizată unu-la-unu și capacități de partajare a fișierelor.

Fisher-Birch a declarat că ISIS a fost primul grup terorist semnificativ care a migrat către Telegram în urmă cu un deceniu, în urma eliminărilor de pe Twitter și alte rețele sociale tradiționale. Deși Telegram a închis de atunci canalele principale ale grupului, rețelele pro-ISIS rămân pe platformă alături de neonaziști violenți și o serie de alte grupuri, a spus Fisher-Birch. „Există cu siguranță o abordare mai ușoară față de multe alte platforme", a adăugat el.

Pentru Durov, utilizarea Telegram de către teroriști „este un preț pe care societatea îl plătește pentru oportunitatea de a se exprima fără cenzură", potrivit biografului său, Nikolay Kononov, care a scris „Populistul: Povestea nespusă a lui Pavel Durov și Telegram".

El a spus că magnatul tehnologiei era „un pic religios în ceea ce privește libertatea de exprimare". „Sunt sigur că există și un motiv comercial puternic pentru el", a adăugat Kononov. „Dacă Telegram își pierde imaginea de loc sigur pentru toți cei care nu vor să fie sub supravegherea statului, Durov va pierde o parte semnificativă a publicului său."

Autorul a spus că Durov a lansat Telegram publicului în 2014, după ce și-a vândut participația la proiectul său anterior - rețeaua socială rusească VK.com, asemănătoare Facebook-ului. Viziunea sa era de a crea un „ecosistem" online în care oamenii nu numai că puteau trimite mesaje, dar și puteau viziona videoclipuri, puteau face achiziții, puteau citi știri și își puteau trăi întreaga viață online, a spus Kononov, fiind în același timp „invizibili pentru stat".

Durov atrăsese anterior furia Kremlinului pentru că a refuzat să închidă grupurile VK folosite de protestatarii antiguvernamentali, iar Kononov a spus că Vladimir Putin însuși și-a exprimat clar sentimentele „agresiv" într-o întâlnire cu Durov la sfârșitul anului 2013 - când o versiune timpurie a Telegram era în curs de testare publică. „Analiștii lui Putin i-au pus pe masă un document de politică, în care i-au spus că ambele invenții ale lui Durov erau dăunătoare și periculoase pentru Kremlin", a spus Kononov. „După întâlnire, Durov a decis să părăsească Rusia."