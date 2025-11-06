Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos în cătușe miercuri seara din sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași, fiind condus de polițiști către arestul IPJ Iași.
Potrivit surselor judiciare, Bogoș a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. După ce a fost adus la sediul DNA în cursul după-amiezii, acesta ar fi refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor, prevalându-se de dreptul la tăcere, la sfatul apărătorilor. După mai bine de o oră de la începerea audierilor, oamenii legii l-au scos din sediul Parchetului cu mâinile încătușate în față și l-au urcat într-o mașină a Poliției.
Reținerea are loc în dosarul de amploare instrumentat de DNA Iași privind fapte de corupție și trafic de influență în legătură cu activitatea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Procurorii au efectuat miercuri 23 de percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar cu zece suspecți, printre care oameni de afaceri, foști ofițeri ai serviciilor de informații și persoane cu influență politică.
Potrivit anchetatorilor, Fănel Bogoș ar fi încercat să determine schimbarea conducerii DSVSA Vaslui după ce unități din grupul Vanbet au fost sancționate pentru comercializarea unor loturi de carne de pasăre contaminate cu salmonella. Surse judiciare susțin că omul de afaceri ar fi apelat la persoane din mediul politic pentru a obține sprijin în acest demers.
În interceptări apărute în presă, sunt menționate legături între Bogoș și membri ai Partidului Național Liberal, între care Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului, în prezent șef al Autorității pentru Reformă Feroviară. Pe acest canal politic, omul de afaceri ar fi încercat să influențeze decizii administrative și politice, oferind sume de bani sau alte foloase necuvenite.
În același context, numele premierului Ilie Bolojan a fost pomenit în discuțiile dintre suspecți. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit, pe 23 septembrie, cu Fănel Bogoș, într-o audiență de aproximativ 15 minute, dar a precizat că discuția „nu a avut niciun fel de urmări" și că nu s-a făcut nicio intervenție în favoarea acestuia. Potrivit relatărilor din presă, unii dintre intermediari ar fi vorbit despre plăți pentru obținerea audienței, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.
În dosar apar și numele unor foști ofițeri ai serviciilor de informații și al unui fost procuror militar, implicați, potrivit anchetatorilor, în activități de intermediere și influențare a unor decizii instituționale. DNA nu a comunicat încă oficial întreaga listă a suspecților și nici măsurile preventive dispuse față de ceilalți.
Reținerea de miercuri seara este cea mai gravă măsură dispusă până acum împotriva patronului Vanbet. În urmă cu câteva săptămâni, acesta fusese reținut de Poliția Vaslui într-un alt dosar, privind uciderea cu intenție a unui animal - un cal - incident mediatizat intens la momentul respectiv. Cazul aflat acum pe masa DNA este însă mult mai complex și are ramificații politice și economice la nivel național.
Fănel Bogoș este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din zona Moldovei, controlând un grup cu activități în domeniile avicol, zootehnic și al comerțului. Vanbet este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Vaslui.
Procurorii anticorupție urmează să decidă joi dacă vor cere arestarea preventivă a lui Bogoș. DNA nu a transmis, până la ora redactării acestei știri, un comunicat oficial privind măsurile dispuse și calitatea procesuală a celorlalți suspecți. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
-
Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Pensionarii care incaseaza pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, in luna august, cu peste 35 de milioane de lei ...
-
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
"MIHAI ȘI MIHAELA" este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fonda ...
-
"Viața în oglindă" ar putea deveni o amenințare biologică dacă ar fi scăpată în mediul natural
„Viața in oglinda" este un concept fascinant din biologia moleculara care exploreaza existența unor forme de viața ...
-
"Electricitatea Murdară" generata in locuinte de panourile solare poate avea efecte adverse grave legat de tehnologia "Internet Of Things"
Tot mai mulți oameni aleg panourile solare, convinși ca devin astfel independenți de marile companii energetice. Dar exi ...
-
Era tribalismului politic sau "sectarian war": realitatea nu poate fi ocolită, puneți-vă centurile. Urmează MAGA românească
Vizibil ca am intrat in era tribalismului politic unde in esența totul se duce spre radicalizarea lui "ai noștri" și "st ...
-
Israelul pregătește introducerea pedepsei capitale - Vot pozitiv în Knesset
Comisia pentru securitate nationala a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni in favoarea unui proiect de lege ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu