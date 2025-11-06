Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos în cătușe miercuri seara din sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași, fiind condus de polițiști către arestul IPJ Iași.

Potrivit surselor judiciare, Bogoș a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. După ce a fost adus la sediul DNA în cursul după-amiezii, acesta ar fi refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor, prevalându-se de dreptul la tăcere, la sfatul apărătorilor. După mai bine de o oră de la începerea audierilor, oamenii legii l-au scos din sediul Parchetului cu mâinile încătușate în față și l-au urcat într-o mașină a Poliției.

Reținerea are loc în dosarul de amploare instrumentat de DNA Iași privind fapte de corupție și trafic de influență în legătură cu activitatea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Procurorii au efectuat miercuri 23 de percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar cu zece suspecți, printre care oameni de afaceri, foști ofițeri ai serviciilor de informații și persoane cu influență politică.

Potrivit anchetatorilor, Fănel Bogoș ar fi încercat să determine schimbarea conducerii DSVSA Vaslui după ce unități din grupul Vanbet au fost sancționate pentru comercializarea unor loturi de carne de pasăre contaminate cu salmonella. Surse judiciare susțin că omul de afaceri ar fi apelat la persoane din mediul politic pentru a obține sprijin în acest demers.

În interceptări apărute în presă, sunt menționate legături între Bogoș și membri ai Partidului Național Liberal, între care Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului, în prezent șef al Autorității pentru Reformă Feroviară. Pe acest canal politic, omul de afaceri ar fi încercat să influențeze decizii administrative și politice, oferind sume de bani sau alte foloase necuvenite.

În același context, numele premierului Ilie Bolojan a fost pomenit în discuțiile dintre suspecți. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit, pe 23 septembrie, cu Fănel Bogoș, într-o audiență de aproximativ 15 minute, dar a precizat că discuția „nu a avut niciun fel de urmări" și că nu s-a făcut nicio intervenție în favoarea acestuia. Potrivit relatărilor din presă, unii dintre intermediari ar fi vorbit despre plăți pentru obținerea audienței, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

În dosar apar și numele unor foști ofițeri ai serviciilor de informații și al unui fost procuror militar, implicați, potrivit anchetatorilor, în activități de intermediere și influențare a unor decizii instituționale. DNA nu a comunicat încă oficial întreaga listă a suspecților și nici măsurile preventive dispuse față de ceilalți.

Reținerea de miercuri seara este cea mai gravă măsură dispusă până acum împotriva patronului Vanbet. În urmă cu câteva săptămâni, acesta fusese reținut de Poliția Vaslui într-un alt dosar, privind uciderea cu intenție a unui animal - un cal - incident mediatizat intens la momentul respectiv. Cazul aflat acum pe masa DNA este însă mult mai complex și are ramificații politice și economice la nivel național.

Fănel Bogoș este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din zona Moldovei, controlând un grup cu activități în domeniile avicol, zootehnic și al comerțului. Vanbet este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Vaslui.

Procurorii anticorupție urmează să decidă joi dacă vor cere arestarea preventivă a lui Bogoș. DNA nu a transmis, până la ora redactării acestei știri, un comunicat oficial privind măsurile dispuse și calitatea procesuală a celorlalți suspecți. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.