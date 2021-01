Alerta cu bomba la o fabrica AstraZeneca unde este produs vaccinul contra COVID-19. Gigantul Pharma e in scandal cu UE

Autoritatile din Tara Galilor au emis miercuri, 27 ianuarie, o alerta cu bomba la o fabrica AstraZeneca, unde sunt produse si depozitate doze de vaccin contra COVID-19 Oxford-AstraZeneca.

Totul a pornit de la un pachet suspect care a ajuns in mod misterios in interiorul ei, toti oamenii fiind evacuati. Producatorul vaccinurilor a declarat ca a fost sfatuit de autoritati sa evacueze cladirea, potrivit BBC. Premierul Mark Drakeford a declarat ca atat politia, cat si armata, fac cercetari. In plus, la fata locului a ajuns si o echipa de genisti.

Un colet suspect a ajuns in aceasta dimineata la fabrica. John Roberts, patronul unei companii care are sediul langa fabrica cu pricina, a declarat ca a auzit o explozie in decursul diminetii, dar nu si-a dat seama de unde vine zgomotul. "Am auzit o explozie. Am iesit afara, dar nu am vazut nimic. In scurt timp, politia a venit, a blocat drumul si a inceput sa caute in tufisuri", a declarat John Roberts.

Sa spunem ca alerta cu bomba are loc pe fondul unor tensiuni intre gigantul Pharma si Uniunea Europeana legat de contractul pentru furnizarea a sute de milioane de doze din serul anti-Covid. Miercuri urmeaza sa aiba loc o intalnire intre parti, UE amenintand cu un proces international. Cei de la AstraZeneca au declarat initial ca rfuza sa participe la negocieri in acesti termeni, dar se pare ca au revenit asupra deciziei.