"Alesul" Donald Trump face un miting uriaș de rugăciune la Washington pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu". Alții cred ca el e mai degraba Anticristul VIDEO

Președintele american Donald Trump a anunțat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu".

"La 17 mai 2026, îi invităm pe americanii din toată țara să se adune pe National Mall pentru a se ruga și a mulțumi", a declarat joi președintele american, care participa la un mic-dejun de rugăciune, la Washington. National Mall este marcat de un obelix (Washington Monument) care se afla in partea opusa Capitoliului și care este considerat ca avand semnificatii oculte, de tip masonic. National Mall este o esplanada uriașă care se întinde între Memorialul lui Abraham Lincoln și Capitoliu, în centrul capitalei americane.

Președintele american participa la "micul-dejun național de rugăciune", un eveniment care are loc anual în februarie și la care iau parte congresmeni, conducători religioși și invitați internaționali. "Vom dedica din nou America lui Dumnezeu", a subliniat el, preluând expresia din jurământul de credință față de Statele Unite, care evocă "o națiune sub Dumnezeu", "one nation under God" în engleză.

Sărind de la un subiect la altul într-un discurs lung, Donald Trump - susținut de drepta creștină de la prima sa campanie prezidențială din 2016 - s-a lăudat că a făcut mai mult pentru religie decât orice alt președinte. "Nu știu cum cineva care crede (în Dumnezeu) poate vota cu democrații", a tunat fostul promotor imobiliar în fața unei adunări la care participau congresmeni din opoziție.

Miliardarul republican în vârstă de 79 de ani, tatăl al cinci copii cu trei soții, nu este cunoscut ca un practicant religios asiduu. Locatarul Casei Albe, care se definește drept un "creștin fără apartenență" și-a ironizat participarea la acest mic-dejun. Donald Trump declara recent că nu crede că va ajunge în rai. Însă el s-a declarat joi mai optimist în privința șanselor mântuirii sale veșnice. "Cred cu adevărat că ar trebui să pot s-o fac", a declarat el, recunoscând că nu este un "candidat perfect".

In mandatul trecut, Trump a fost surprins de presă pe gazonul de la Casa Albă în momentul când și-a îndreptat privirea catre cer si facand un semn cu mana a spus: "I'm the Chosen One" (Eu sunt Alesul), filmare care se poate vedea pe platforma Youtube.

Pe de alta parte, din cauza acestor evenimente, mai multi credinciosi spun ca Trump ar fi mai degraba Anticristul decat Alesul, dand si exemplul tentativei de asasinat cand glontul i-a trecut la mica distanta de cap, lovind urechea, iar daca nu ar fi intors capul era ca si mort. In Biblie exista un pasaj despre Fiara: "unul din capetele ei va fi ranit de moarte si se va vindeca si toata lumea se va minuna si il va urma".